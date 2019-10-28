 عقب مقتل البغدادي.. ألمانيا تُذكّر بضحايا تنظيم داعش | أخبار | DW | 28.10.2019

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أخبار

عقب مقتل البغدادي.. ألمانيا تُذكّر بضحايا تنظيم داعش

أعادت الحكومة الألمانية للأذهان ضحايا تنظيم "داعش" عقب مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي، حيث أكد شتيفان زايبرت، المتحدث الحكومي أن هذا الحدث يدفع الحكومة لتذكر ضحايا هذا التنظيم الإرهابي بمختلف أديانهم ومعتقداتهم.

Symbolbild Massengrab Bürgerkrieg Syrien IS (picture-alliance/AP Photo/Hussein Malla)

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الاثنين (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) في برلين إن ما يرد في الذهن عقب هذا النبأ "هو أنه لم يعد بإمكانه الآن إصدار أوامر قاتلة مثل تلك، لكن هذا لا يعني أن مكافحة تنظيم "داعش" انتهت بذلك".

مختارات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل زعيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، في عملية نفذتها قوات أمريكية في شمال غربي سوريا، مضيفاً أن "البغدادي مات ميتة الكلاب والجبناء". ترامب كشف تفاصيل حول العملية التي نفذتها قوات خاصة. (27.10.2019)

ربما باستثناء الشك الروسي، جاءت ردود الفعل على تأكيد الرئيس ترامب مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي مرحبة. وفيما اعتبره الرئيس الفرنسي ماكرون "ضربة قوية ضد داعش"، رأى الرئيس التركي في مقتل البغدادي "نقطة تحول". (27.10.2019)

وأضاف زايبرت: "بنبأ موت هذا الرجل تفكر الحكومة الألمانية في كافة ضحايا إرهاب "داعش"، وفي كافة الإيزيديين والإيزيديات الذين قتلوا أو استعبدوا، وفي الأفراد الذين قتلهم المتعصبون في المناطق التي يسيطير عليها "داعش" - سواء مسلمين محليين أو رهائن أجانب، إننا نفكر في الأفراد هنا في أوروبا وفي العالم، الذين فقدوا حياتهم في هجمات إرهابية لداعش، كل هؤلاء الأفراد وأولئك الذين يحزنون عليهم".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الأحد مقتل البغدادي وعدد كبير من عناصره، في عملية نفذتها القوات الأمريكية الخاصة وحدها استهدفت مقر تواجده في قرية باريشا في ريف محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقال ترامب في تصريحات تلفزيونية بثت على الهواء مباشرة إن البغدادي قتل مع ثلاثة من أطفاله بعدما فجّر سترته الناسفة، موضحا أن نتائج اختبارات الحمض النووي التي أجريت بعد 15دقيقة من مقتله أثبتت أن الجثة تعود للبغدادي.

ع.أ.ج/  ح ز (د ب ا)

  • woman with headscarf kneeling on cushions (picture-alliance/dpa/A. Martins)

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    أمل في تلقي المساعدة

    أمضت بروين علي باكو البالغة من العمر 23 عاما سنتين في المعتقل مع ابنتها في قبضة ميليشيا داعش الإرهابية. "لما زلتُ لا أشعر بالارتياح"، تقول بروين. وهي تعيش اليوم في معسكر للاجئين في شمال العراق. لكن بروين علي باكو تبقى متوترة، وتقول إنها لا تقدر على النوم.

  • Child sitting on stony ground, laundry fluttering on lines overhead (picture-alliance/dpa/A. Martins)

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    مركز العلاج الأول من نوعه في دهوك

    عندما تسمع بروين علي باكو أصواتا مرتفعة، فإنها ترجف، لأن ذلك يذكرها باختطافها. وهي تعلق أملا كبيرا على مركز معالجة الصدمات بالعراق. إنه المركز الأول من نوعه في المنطقة ويتم تمويله كجزء من مشروع كبير من أموال من ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية التي تمكنت من تولي رعاية 1100 امرأة إيزيدية في 21 من المدن والقرى.

  • Refugee camp in Iraq, rows of huts (picture-alliance/dpa/A. Martins)

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    مساعدة للاجئين في معسكر "كبارتو"

    يمكن الآن تقديم المساعدة مباشرة في العراق. البرنامج الذي تم اعتماده لثلاث سنوات خصصت له ولاية بادن فورتمبيرغ 95 مليون يورو. ويُتوقع رعاية الأشخاص المعنيين بعدة إجراءات ليتمكنوا من التكيف مع مصيرهم.

  • Dohuk Irak and map

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    لم يكن أحد مختص في معالجة الصدمات

    في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك بلا هوادة في الموصل بين تنظيم "داعش" والقوات العراقية ينجح عدد متزايد من المختطفين من الهرب من قبضة الإرهابيين.ويوجد 26 طبيبا نفسيا في منطقة كردستان المستقلة، لكن لا أحد منهم مختص في معالجة الصدمات. على الأقل ليس في الوقت الحاضر.

  • Jan Kizilhan (picture-alliance/dpa/A. Martins)

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    نور في نهاية النفق

    الجالية الإيزيدية في ألمانيا تضم 100 ألف عضو. واحد منهم هو الخبير في علاج الصدمات يان كيزيلهان الذي جاء إلى ألمانيا في السادسة من عمره، وكان الفاعل الرئيسي في إنشاء معهد معالجة الصدمات في دهوك العراقية. ويتضمن البرنامج مشروع تدريب لمختصين محليين لمعالجة النساء مثل بروين علي باكو.

  • people standing in front of building (picture-alliance/dpa/A. Martins)

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    تدريب طاقم الأخصائيين

    يُتوقع تدريب طاقم الأطباء خلال السنوات الثلاث المقبلة من قِبَل 30 أخصائيا محليا وألمانيا. وسيتم اعتماد البرنامج على المستوى الإقليمي. والهدف هو تدريب أكثر من 1000 طبيب نفساني خلال السنوات العشر المقبلة. ويمكن للطلبة اجتياز امتحان شهادة الماستر المزدوجة في العلاج النفسي وعلاج الصدمات.

  • Kizilhan speaking to two men (picture-alliance/dpa/A. Martins)

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    "واجب تقديم المساعدة"

    يان كيزيلهان تبادل الرأي حول الموضوع مع شيخ القبيلة بابا شيخ، وكذلك مع آلاف النساء الإيزيديات في معسكرات اللاجئين: "الأمر يتعلق هنا بصدمة جماعية وكذلك إبادة جماعية، وعليه يجب علينا تقديم المساعدة ـ من واجبنا المساعدة". إعداد: بيرغهاوزِن/ هودالي / م.أ.م


مختارات

بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

تعرضوا للاغتصاب والعبودية. الإيزيديون الذين تمكنوا من الهرب من تنظيم "داعش" الإرهابي تحدثوا عن أحداث مفجعة. جامعة دهوك في العراق تهتم بالموضوع وافتتحت مركزا لمعالجة الصدمات النفسانية بدعم ألماني. (16.03.2017)  

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