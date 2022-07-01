عقب فوضى المطارات.. ألمانيا تخطط لتسهيل قدوم عمالة أجنبية

تخطط الحكومة الألمانية لتسهيل قدوم العمالة المتخصصة في مجال الضيافة من الخارج، وذلك بعد سن لائحة خاصة لتسهيل قدوم أطقم عاملين في المطارات خصوصا من تركيا.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر اليوم الاثنين (الرابع من يوليو/ تموز 2022) إن: "العجز في القوى العاملة تفاقم بشدة بسبب الجائحة"، مشيرة إلى وجود نقص كبير في العمالة والكوادر الفنية في قطاع النقل الجوي وكذلك في قطاع الضيافة والفندقة.

وأضافت فيزر: "يعلم وزير العمل هوبرتوس هايل وأنا (كلاهما من حزب المستشار شولتس الاشتراكي الديمقراطي) أن علينا أن نقدم تسهيلات في هذه المجالات بالنسبة للعمالة الأجنبية".

وقالت وزيرة الداخلية إنها لهذا السبب ستقوم بالتعاون مع هايل (وزير العمل) خلال هذا العام باقتراح تعديلات "لإحضار عمالة جيدة إلى ألمانيا".

وقوبلت هذه الخطط بانتقادات من صفوف التحالف المسيحي المعارض الذي تنتمي إليه المستشارة السابقة أنغيلا ميركل.

وقالت نائبة رئيسة الكتلة البرلمانية للتحالف أندريا ليندهولتس إن "الحكومة الألمانية تتساهل في الأمر عندما تعتمد من جانب واحد على الهجرة القادمة من دول من خارج الاتحاد الأوروبي في حل نقص العمالة والكوادر الفنية".

ورأت ليندهولتس أن هناك ضرورة لإعداد تصور شامل "يتضمن أيضا تحسين الاستفادة من الإمكانيات في الداخل وفي الاتحاد الأوروبي". ووصفت القواعد الخاصة بهجرة الكوادر الفنية بأنها ليبرالية، دون أن تقدم توضيحات أكثر.

وأشارت السياسية المحافظة إلى إمكانية هجرة عمالة لا تمتلك مؤهلا خاصا من دول غرب البلقان وطالبت بأن تكثف ألمانيا من ترويجها في الخارج من أجل الاستفادة من هذه الإمكانيات القائمة.

مشاهدة الفيديو 02:59 أزمة في المطارات الألمانية

وكانت الحكومة الألمانية تعهدت يوم الأربعاء الماضي بسن قواعد سريعة تتيح لمشغلي المطارات الألمانية استقدام أطقم عمالة بصورة أسهل وذلك بعد سلسلة الاختناقات التي حدثت في العديد من المطارات الألمانية.

ومن المنتظر استقدام هذه العمالة ومن بينها العمالة المتخصصة في مناولة الأمتعة، من تركيا بالدرجة الأولى.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ)