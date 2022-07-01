عقب فوضى المطارات.. ألمانيا تخطط لتسهيل قدوم عمالة أجنبية

تخطط الحكومة الألمانية لتسهيل قدوم العمالة المتخصصة في مجال الضيافة من الخارج، وذلك بعد سن لائحة خاصة لتسهيل قدوم أطقم عاملين في المطارات خصوصا من تركيا.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر اليوم الاثنين (الرابع من يوليو/ تموز 2022) إن: "العجز في القوى العاملة تفاقم بشدة بسبب الجائحة"، مشيرة إلى وجود نقص كبير في العمالة والكوادر الفنية في قطاع النقل الجوي وكذلك في قطاع الضيافة والفندقة.
وأضافت فيزر: "يعلم وزير العمل هوبرتوس هايل وأنا (كلاهما من حزب المستشار شولتس الاشتراكي الديمقراطي) أن علينا أن نقدم تسهيلات في هذه المجالات بالنسبة للعمالة الأجنبية".
وقالت وزيرة الداخلية إنها لهذا السبب ستقوم بالتعاون مع هايل (وزير العمل) خلال هذا العام باقتراح تعديلات "لإحضار عمالة جيدة إلى ألمانيا".
وقوبلت هذه الخطط بانتقادات من صفوف التحالف المسيحي المعارض الذي تنتمي إليه المستشارة السابقة أنغيلا ميركل.
وقالت نائبة رئيسة الكتلة البرلمانية للتحالف أندريا ليندهولتس إن "الحكومة الألمانية تتساهل في الأمر عندما تعتمد من جانب واحد على الهجرة القادمة من دول من خارج الاتحاد الأوروبي في حل نقص العمالة والكوادر الفنية".
ورأت ليندهولتس أن هناك ضرورة لإعداد تصور شامل "يتضمن أيضا تحسين الاستفادة من الإمكانيات في الداخل وفي الاتحاد الأوروبي". ووصفت القواعد الخاصة بهجرة الكوادر الفنية بأنها ليبرالية، دون أن تقدم توضيحات أكثر.
وأشارت السياسية المحافظة إلى إمكانية هجرة عمالة لا تمتلك مؤهلا خاصا من دول غرب البلقان وطالبت بأن تكثف ألمانيا من ترويجها في الخارج من أجل الاستفادة من هذه الإمكانيات القائمة.
وكانت الحكومة الألمانية تعهدت يوم الأربعاء الماضي بسن قواعد سريعة تتيح لمشغلي المطارات الألمانية استقدام أطقم عمالة بصورة أسهل وذلك بعد سلسلة الاختناقات التي حدثت في العديد من المطارات الألمانية.
ومن المنتظر استقدام هذه العمالة ومن بينها العمالة المتخصصة في مناولة الأمتعة، من تركيا بالدرجة الأولى.
ع.ج.م/أ.ح (د ب أ)
-
فوضى المطارات في أوروبا.. ألمانيا تستعين بالعمالة الخارجية!
انتظار طويل وسط مزيد من الزحام
قوائم الانتظار الطويلة والتأخير والإلغاء: أعصاب قوية وكثير من الوقت يحتاجه أي شخص يريد السفر في الوقت الحالي في ألمانيا. الفوضى سادت المطارات الألمانية لأسابيع، كما هو الحال هنا في مطار دوسلدورف، ويرجع ذلك أساسا إلى نقص في موظفي مقدمي الخدمات في المطار وشركات الأمن الخاصة.
-
فوضى المطارات في أوروبا.. ألمانيا تستعين بالعمالة الخارجية!
المشكلة محلية
المشكلة محلية الصنع: خلال جائحة كورونا خفضت شركات الطيران وشركات المطارات الموظفين بشكل كبير والآن تواجه صعوبات في ظل زيادة الحركة الجوية من الصفر تقريبا إلى ما يقرب من 90 في المائة من مستوى ما قبل الجائحة.
-
فوضى المطارات في أوروبا.. ألمانيا تستعين بالعمالة الخارجية!
فوضى حقائب السفر
ليست هناك أي إشارة على تحسن الوضع في الأفق، بل على العكس من ذلك، من المرجح أن تزداد الفوضى خلال موسم السفر الرئيسي في منتصف الصيف. ألغت شركتا الطيران EasyJet وLufthansa عددا كبير من الرحلات الجوية من جدولها الصيفي الأسبوع الماضي، وتتبعها شركات طيران أخرى عبر أوروبا للتخفيف من إثقال كاهل المطارات. إضافة إلى نقص الموظفين بسبب ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بكورونا.
-
فوضى المطارات في أوروبا.. ألمانيا تستعين بالعمالة الخارجية!
إقبال كبير للمسافرين على مطار هيثرو
هذه المشكلة تتخبط فيها أوروبا بأكملها، كما هو الحال هنا في مطار هيثرو بلندن الذي يعرف ازدحاما بالمسافرين لا نظير له. تقطعت السبل بنحو خمسة آلاف مسافر الأسبوع الماضي بسبب إلغاء 30 رحلة بسبب تراكم الأمتعة، ومن المرجح أيضا أن يزداد الوضع سوءا في بريطانيا بسبب إضرابات مرتقبة في مطار هيثرو.
-
فوضى المطارات في أوروبا.. ألمانيا تستعين بالعمالة الخارجية!
إضرابات بالجملة
أعلن طواقم الطائرات بشركتي Ryanair وEasyJet في إسبانيا عن إضرابات في شهر يوليو/ تموز 2022 . وتم تأجيل إضراب في شركة الطيران الاسكندنافية SAS، والذي تم الإعلان عنه في البداية يوم الأربعاء 28 يونيو. وتتفاوض إدارة SAS على اتفاقية جماعية مع الطيارين منذ أسابيع.
-
فوضى المطارات في أوروبا.. ألمانيا تستعين بالعمالة الخارجية!
تقليص عدد الركاب لاحتواء الأزمة
في مطار شيفول بأمستردام، أكبر مطار في هولندا، أصبحت الفوضى شبه روتينية نظرا لنقص الموظفين. وغالبا ما ينتظر الركاب هنا ساعات قبل أن يتم تسجيلهم. لذلك تعتزم إدارة مطار شيفول تقليل عدد الركاب بحوالي 13 ألف و500 مائة مسافر يوميا خلال أشهر الصيف.
-
فوضى المطارات في أوروبا.. ألمانيا تستعين بالعمالة الخارجية!
الحكومة الألمانية تطلب المساعدة من الخارج
في ألمانيا تبحث الحكومة عن حلول، فقد أعلنت وزيرة الداخلية نانسي فيسر (يمين الصورة) في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء 28 يونيو أنها تعتزم تجنيد مساعدين من الخارج، وخاصة من تركيا. بالإضافة إلى ذلك، تريد الحكومة استخدام الشرطة الفيدرالية للخدمات الأمنية في المطارات. نيله يينش/ عبد الكريم اعمارا