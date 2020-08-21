عقبة سان جيرمان تفصل جيل بايرن الجديد عن المجد الأوروبي

رحل الجناحان الشهيران روبن والفرنسي فرانك ريبيري منذ 12 شهرا عن نادي بايرن ميونيخ بعدما قضيا أكثر من عقد مع الفريق البافاري، الذي توجا معه بالثلاثية التاريخية (الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) عام 2013.

وكشف التتويج الصعب بالدوري الألماني (بوندسليغا) موسم 2018 / 2019 بعد منافسة شرسة مع بوروسيا دورتموند، وكذلك الإقصاء المبكر من دور الستة عشر لدوري الأبطال في نفس الموسم، أن هناك حاجة للاستعانة بمزيد من الشباب داخل صفوف بايرن.

كتيبة متناغمة من الشباب

وغادر الظهير الأيمن رافينيا القلعة البافارية وعاد ماتس هوميلس لصفوف فريقه السابق بوروسيا دورتموند، كما جاء بنيامين بافارد ولوكاس هيرنانديز اللذان يشكلان مع غنابري ونيكلاس زوله وجوشوا كيميش وكينغسلي كومان وليون غوريتسكا الآن مجموعة رئيسية من اللاعبين الذين تبلغ أعمارهم 24 أو 25 عاما.

وبدا أن تلك المجموعة مناسبة تماما للعب تحت الضغط العالي في ظل قيادة المدرب هانزي فليك، مدفوعين بالرغبة في تذوق المجد الأوروبي لأول مرة. كما سيكون الجناح الألماني ليروي ساني، الذي انتقل لصفوف بايرن الشهر الماضي، جزءا من تلك المجموعة بدءا من الموسم المقبل.

لاعبون من ذوي الخبرة

كما يعزز هذه المجموعة الشابة المراهق الكندي ألفونسو ديفيز، في الوقت الذي يضم فيه بايرن أيضا مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة مثل حارس المرمى مانويل نوير والمدافع جيروم بواتينغ والمهاجم توماس مولر، الذي سيشارك في النهائي الرابع في مسيرته الرياضية بعد غد، ولاعب الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا والهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

واتسم أداء بايرن بالشراسة هذا الموسم في حملته نحو تكرار إنجاز الثلاثية الذي تحقق قبل سبعة أعوام، حيث حقق الفريق أرقاما مذهلة. وحافظ بايرن على سجله خاليا من الهزائم في 29 مباراة بمختلف المسابقات، حقق خلالها 28 انتصارا، علما بأن الفريق الألماني فاز في جميع مبارياته الـ14 التي خاضها بعد استئناف النشاط الكروي في أيار/مايو الماضي، وأحرز لاعبوه 97 هدفا خلال تلك الفترة.

جيل 2020 أفضل من جيل 2013؟

وقال غنابري الذي سجل أيضا الهدف الثاني لبايرن في مرمى ليون، ليرفع رصيده التهديفي في المسابقة القارية إلى تسعة أهداف خلال تسع مباريات لعبها في دوري الأبطال هذا الموسم "نحن في حاجة ماسة للفوز بالثلاثية وسنبذل كل ما لدينا يوم الأحد للفوز بالنهائي".

من جانبه، قال نوير قائد الفريق "لقد ناضلنا وعملنا من أجلها لفترة طويلة ونريد الفوز بهذا النهائي. نمتلك عددا أكبر من اللاعبين الرائعين تحت تصرفنا مقارنة بعام 2013، ولدينا الكثير من الكفاءة. إنه أمر مذهل أن ترى كل هؤلاء اللاعبين من ذوي الكفاءة".

وسجل بايرن، الذي يمتلك خمسة ألقاب في البطولة، 42 هدفا في مشواره بالمسابقة، التي عادل خلالها رقمه القياسي بالفوز في جميع مبارياته العشر التي خاضها في دوري الأبطال هذا الموسم حتى الآن. ويبتعد بايرن بفارق ثلاثة أهداف خلف برشلونة، صاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة خلال موسم واحد برصيد 45 هدفا، علما بأن بايرن خاض عشر مباريات فقط في البطولة حتى الآن، مقابل 16 مباراة لعبها الفريق الكتالوني عندما حقق رقمه القياسي موسم 2000/1999.

أكثر خطوط الهجوم غزارة تهديفية في أوروبا

وسجل ليفاندوفسكي الهدف الثالث في مرمى ليون، ليعزز صدارته لترتيب هدافي البطولة برصيد 15 هدفا، حيث يحتاج لتسجيل هدفين في النهائي لمعادلة الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف خلال موسم واحد بالبطولة، الذي حققه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في موسم 2013 / 2014، وخاض خلاله 13 مباراة.

وتجمع المباراة النهائية ضد سان جيرمان بين اثنين من أكثر خطوط الهجوم غزارة تهديفية في أوروبا حاليا، حيث يلتقي ليفاندوفسكي ومولر وغنابري ثلاثي هجوم بايرن مع نيمار وكيليان مبابي وأنخيل دي ماريا ثلاثي هجوم الفريق الفرنسي، مما يعني أن الفريق الذي يمكنه احتواء الخصم لديه الفرصة الأفضل لرفع الكأس ذات الأذنين.

ويشار إلى أن فريق بايرن ميونيخ قد عبر إلى المباراة النهائية على حساب أولمبيك ليون الفرنسي بعدما تغلب عليه بثلاثية نظيفة، فيما تجاوز فريق باريس سان جيرمان فريق لايبزيغ الألماني في دور نصف نهائي البطولة بنفس النتيجة.

ع.ش/ع.ح/ ع.ج.م (د ب أ)