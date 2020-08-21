عقبة سان جيرمان تفصل جيل بايرن الجديد عن المجد الأوروبي

رحل الجناحان الشهيران روبن والفرنسي فرانك ريبيري منذ 12 شهرا عن نادي بايرن ميونيخ بعدما قضيا أكثر من عقد مع الفريق البافاري، الذي توجا معه بالثلاثية التاريخية (الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) عام 2013.
وكشف التتويج الصعب بالدوري الألماني (بوندسليغا) موسم 2018 / 2019 بعد منافسة شرسة مع بوروسيا دورتموند، وكذلك الإقصاء المبكر من دور الستة عشر لدوري الأبطال في نفس الموسم، أن هناك حاجة للاستعانة بمزيد من الشباب داخل صفوف بايرن.
كتيبة متناغمة من الشباب
وغادر الظهير الأيمن رافينيا القلعة البافارية وعاد ماتس هوميلس لصفوف فريقه السابق بوروسيا دورتموند، كما جاء بنيامين بافارد ولوكاس هيرنانديز اللذان يشكلان مع غنابري ونيكلاس زوله وجوشوا كيميش وكينغسلي كومان وليون غوريتسكا الآن مجموعة رئيسية من اللاعبين الذين تبلغ أعمارهم 24 أو 25 عاما.
وبدا أن تلك المجموعة مناسبة تماما للعب تحت الضغط العالي في ظل قيادة المدرب هانزي فليك، مدفوعين بالرغبة في تذوق المجد الأوروبي لأول مرة. كما سيكون الجناح الألماني ليروي ساني، الذي انتقل لصفوف بايرن الشهر الماضي، جزءا من تلك المجموعة بدءا من الموسم المقبل.
لاعبون من ذوي الخبرة
كما يعزز هذه المجموعة الشابة المراهق الكندي ألفونسو ديفيز، في الوقت الذي يضم فيه بايرن أيضا مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة مثل حارس المرمى مانويل نوير والمدافع جيروم بواتينغ والمهاجم توماس مولر، الذي سيشارك في النهائي الرابع في مسيرته الرياضية بعد غد، ولاعب الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا والهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
واتسم أداء بايرن بالشراسة هذا الموسم في حملته نحو تكرار إنجاز الثلاثية الذي تحقق قبل سبعة أعوام، حيث حقق الفريق أرقاما مذهلة. وحافظ بايرن على سجله خاليا من الهزائم في 29 مباراة بمختلف المسابقات، حقق خلالها 28 انتصارا، علما بأن الفريق الألماني فاز في جميع مبارياته الـ14 التي خاضها بعد استئناف النشاط الكروي في أيار/مايو الماضي، وأحرز لاعبوه 97 هدفا خلال تلك الفترة.
جيل 2020 أفضل من جيل 2013؟
وقال غنابري الذي سجل أيضا الهدف الثاني لبايرن في مرمى ليون، ليرفع رصيده التهديفي في المسابقة القارية إلى تسعة أهداف خلال تسع مباريات لعبها في دوري الأبطال هذا الموسم "نحن في حاجة ماسة للفوز بالثلاثية وسنبذل كل ما لدينا يوم الأحد للفوز بالنهائي".
من جانبه، قال نوير قائد الفريق "لقد ناضلنا وعملنا من أجلها لفترة طويلة ونريد الفوز بهذا النهائي. نمتلك عددا أكبر من اللاعبين الرائعين تحت تصرفنا مقارنة بعام 2013، ولدينا الكثير من الكفاءة. إنه أمر مذهل أن ترى كل هؤلاء اللاعبين من ذوي الكفاءة".
وسجل بايرن، الذي يمتلك خمسة ألقاب في البطولة، 42 هدفا في مشواره بالمسابقة، التي عادل خلالها رقمه القياسي بالفوز في جميع مبارياته العشر التي خاضها في دوري الأبطال هذا الموسم حتى الآن. ويبتعد بايرن بفارق ثلاثة أهداف خلف برشلونة، صاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة خلال موسم واحد برصيد 45 هدفا، علما بأن بايرن خاض عشر مباريات فقط في البطولة حتى الآن، مقابل 16 مباراة لعبها الفريق الكتالوني عندما حقق رقمه القياسي موسم 2000/1999.
أكثر خطوط الهجوم غزارة تهديفية في أوروبا
وسجل ليفاندوفسكي الهدف الثالث في مرمى ليون، ليعزز صدارته لترتيب هدافي البطولة برصيد 15 هدفا، حيث يحتاج لتسجيل هدفين في النهائي لمعادلة الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف خلال موسم واحد بالبطولة، الذي حققه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في موسم 2013 / 2014، وخاض خلاله 13 مباراة.
وتجمع المباراة النهائية ضد سان جيرمان بين اثنين من أكثر خطوط الهجوم غزارة تهديفية في أوروبا حاليا، حيث يلتقي ليفاندوفسكي ومولر وغنابري ثلاثي هجوم بايرن مع نيمار وكيليان مبابي وأنخيل دي ماريا ثلاثي هجوم الفريق الفرنسي، مما يعني أن الفريق الذي يمكنه احتواء الخصم لديه الفرصة الأفضل لرفع الكأس ذات الأذنين.
ويشار إلى أن فريق بايرن ميونيخ قد عبر إلى المباراة النهائية على حساب أولمبيك ليون الفرنسي بعدما تغلب عليه بثلاثية نظيفة، فيما تجاوز فريق باريس سان جيرمان فريق لايبزيغ الألماني في دور نصف نهائي البطولة بنفس النتيجة.
ع.ش/ع.ح/ ع.ج.م (د ب أ)
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
هدف ليفاندوفسكي يحسم اللقب مبكرا
قبل نهاية البطولة بجولتين نجح بايرن ميونيخ في الفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) لموسم 2019/2020. بعدما استطاع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مساء الثلاثاء (16 يونيو/ حزيران) أن يسجل هدف الفوز والمباراة الوحيد أمام فيردر بريمن في الجولة 32 من البطولة.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
بداية مخيبة
استهل بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه بتعادل مخيب 2-2 أمام هيرتا برلين على أرض ملعبه "أليانز أرينا". وكان الفريق البافاري قريباً من الخسارة، إلا أنه نجح في اقتناص التعادل والحصول على نقطة واحدة فقط.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
استعادة التوازن
في الجولة الثانية من "البوندسليغا"، استعرض بايرن ميونيخ عضلاته، وحقق فوزاً عريضاً على حساب شالكه. عرفت المباراة تألق هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي، الذي أحرز "هاتريك" ليرفع الفريق البافاري رصيده إلى أربع نقاط، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
تعادل مُـر
في قمة الجولة الرابعة من "البوندسليغا"، سقط بايرن ميونيخ في فخ التعادل 1-1 أمام لايبزيغ العنيد. وتقدم البايرن في الشوط الأول بهدف أحرزه الهداف ليفاندوفسكي، بيد أن لايبزيغ نجح في إدراك التعادل وتصدر الدوري الألماني برصيد 10 نقاط.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
سقوط مفاجئ
تعرض بايرن ميونيخ لخسارته الأولى في الدوري الألماني أمام هوفنهايم 1-2. وعاند الحظ بشكل كبير البايرن في تلك المباراة من الجولة السابعة في "البوندسليغا"، والتي استطاع فيها فريق بوروسيا مونشنغلادباخ احتلال الصدارة برصيد 16 نقطة.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
خماسية مذلة
سحق فريق آينتراخت فرانكفورت خصمه بايرن ميونيخ بخماسية كاملة برسم الجولة العاشرة من الدوري الألماني. الفريق البافاري كان تائهاً طيلة أطوار المباراة وعجز عن إيقاف هجمات فرانكفورت، الذي أذاق البايرن خسارة مذلة هي الأسوأ له منذ عام 2009.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
إقالة كوفاتش
بعد يوم واحد فقط من الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت، أقال بايرن ميونيخ مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش. وأكد الفريق البافاري في بيان له أن قرار التخلي عن كوفاتش أتى بتوافق بين إدارة الفريق والمدرب نفسه. وأسدل بذلك الستار عن تجربة كوفاتش التدريبية مع بايرن ميونيخ.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
مدرب مؤقت
عين بايرن ميوينخ هانزي فليك مدربا مؤقتا للفريق خلفاً للمدرب المُقال نيكو كوفاتش. وأبدى المدرب الألماني سعادته الكبيرة بتعيينه على رأس الإدارة الفنية للفريق البافاري، مؤكداً أنه لم يفكر طويلا لقبول عرض تدريب الفريق الألماني العملاق.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
بداية رائعة
في مباراة المدرب هانزي فليك الأولى، كشر الفريق البافاري عن أنيابه، ودك شباك غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في قمة الجولة الحادية عشرة من "البوندسليغا"، لتكون تلك المباراة فرصة مواتية لهانزي فليك، من أجل تقديم أوراق اعتماده في عالم الساحرة المستديرة.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
اقتراب من الصدارة
واصل بايرن ميونيخ عروضه القوية تحت قيادة هانزي فليك، وبدأ في الاقتراب أكثر فأكثر من الصدارة. فبرسم الجولة 17 حقق الفريق البافاري فوزاً مقنعا بثنائية نظيفة على حساب فولفسبورغ، ليصعد البايرن إلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة، وبفارق أربع نقاط فقط عن المتصدر لايبزيغ.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
الصعود للقمة
في الجولة 20، تمكن بايرن ميونيخ من اعتلاء الصدارة بعد فوزه بـ 3-1 على ماينز. وظهرت لمسة المدرب هانزي فليك بشكل واضح على الفريق، الذي استطاع استعادة بريقه المعهود بعد بداية موسم مخيبة للآمال.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
رد الصاع
واصل بايرن ميونيخ تحليقه وحيداً في صدارة "البوندسليغا" وحقق فوزاً عريضاً على آينتراخت فرانكفورت بـ 5-2. البايرن تسيد المباراة وكان الأفضل طيلة أطوارها ما مكنه من الفوز بنقاطها كاملة ورد الصاع لفرانكفورت، الذي تفوق على البايرن في النصف الأول من الموسم بخماسية مقابل هدف واحد.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
توسيع الفارق والاقتراب من اللقب
نجح بايرن ميونيخ في إلحاق الهزيمة بمطارده المباشر وغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند. ويدين الفريق البافاري بالفضل في تلك المباراة ليوشوا كيميش، الذي سجل هدف المباراة الوحيد. وساعد هذا الفوز البايرن على توسيع الفارق مع بوروسيا دورتموند إلى سبع نقاط كاملة، والاقتراب بشكل كبير للغاية من تحقيق اللقب.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
ماكينة أهداف
تألق روبرت ليفاندوفسكي بشكل لافت للغاية هذا الموسم. مهاجم البايرن ينفرد بصدارة هدافي "البوندسليغا" برصيد 31 هدفاً حتى الآن. وساعدت أهداف "القناص" البايرن على الفوز بنقاط أكثر من مباراة مهمة في مسار التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم. إعداد: ر.م
الكاتب: مهدوي رضوان