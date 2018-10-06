عقبة أمام انتقال هازارد إلى ريال مدريد

ليس خافياً أنّ ريال مدريد يُحاول الحصول على خدمات نجم تشيلسي ادين هازارد، الذي أبدى بدوره مؤخراً رغبة واضحة في الانتقال إلى "الميرنغي"، وذلك بهدف تحقيق حلمه باللعب في الدوري الإسباني والفوز بالكرة الذهبية.

ويُدرك "الأبيض الملكي" أن، ضم النجم البلجيكي المميز سيخفف من حدة الضغوط على الفريق، وقد ينجح نجم "البلوز" في تعويض رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية الماضية. غير أن رؤية هازارد (27 عاماً) بقميص "الميرنغي" تعترضها عقبة واحدة.

وفي هذا الشأن، نقل موقع صحيفة "ديلي ستار" البريطانية عن الصحفي والمحلل الرياضي غابرييل ماركوتي قوله، إن حاجة ريال مدريد إلى ضم مهاجم صريح قد تُعطل صفقة انتقال ادين هازارد إلى "الأبيض الملكي".

وأوضح ماركوتي أنَ ريال مدريد سينزل بكل ثقله من أجل ضم مهاجم صريح يُساعد الفريق على تجاوز العقم التهديفي الذي يُعاني منه لاسيما بعد ابتعاد كريم بنزيما عن هز الشباك، وأضاف أن صعوبة انتقال هازارد إلى "الميرنغي" هي أنه ليس مهاجماً صريحاً رغم تسجيله وصناعته للعديد من الأهداف.

وتابع نفس المتحدث أنّ ريال مدريد سيضع مبلغاً يتراوح بين 100 و 150 مليون جنيه استرليني من أجل ضم لاعب كبير، مضيفاً أن هذا المبلغ سيُصرف غالباً للظفر بخدمات مهاجم هداف وليس على مركز صانع ألعاب، الذي يشغله هازارد، وأردف أن "ريال مدريد ليست لديه ميزانية غير محدودة".

في المقابل، أكد ماركوتي أن انتقال هازارد إلى ريال مدريد سيحتم على مدرب الفريق ربما تغيير مكان غاريث بيل أو شخص ما، من أجل القيام بدور المهاجم الصريح، وأضاف أن هذا الوضع سيحرم "الميرنغي" من ضم مهاجم هداف من طينة الفرنسي كيليان مبابي أو الأرجنتيني ماورو إيكاردي.