 عقبة أمام انتقال هازارد إلى ريال مدريد | عالم الرياضة | DW | 13.10.2018

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عالم الرياضة

عقبة أمام انتقال هازارد إلى ريال مدريد

بعدما أبدى رغبة واضحة في الانتقال إلى الدوري الإسباني واللعب في ريال مدريد، أوضحت تقارير صحفية أن نجم تشيلسي ادين هازارد تعترضه عقبة من أجل حمل قميص "الأبيض الملكي"، الذي يُقاوم للعودة إلى سكة الانتصارات.

Fußball-Spieler Eden Hazard (picture-alliance/firo)

صورة أرشيفية.

ليس خافياً أنّ ريال مدريد يُحاول الحصول على خدمات نجم تشيلسي ادين هازارد، الذي أبدى بدوره مؤخراً رغبة واضحة في الانتقال إلى "الميرنغي"، وذلك بهدف تحقيق حلمه باللعب في الدوري الإسباني والفوز بالكرة الذهبية.

ويُدرك "الأبيض الملكي" أن، ضم النجم البلجيكي المميز سيخفف من حدة الضغوط على الفريق، وقد ينجح نجم "البلوز" في تعويض رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية الماضية. غير أن رؤية هازارد (27 عاماً) بقميص "الميرنغي" تعترضها عقبة واحدة.

مختارات

بينما يُواصل النجم البلجيكي إدين هازارد تألقه اللافت هذا الموسم برفقة ناديه تشيلسي، أوضح مدرب "البلوز" ماوريسيو ساري أن هازارد ينقصه شيء واحد فقط حتى يصبح لاعباً متكاملاً ويفوز بالعديد من الجوائز الفردية والجماعية. (06.10.2018)

ذكرت تقارير صحفية أن ريال مدريد يُحضر لخطة أخيرة للظفر بخدمات نجم تشيلسي إدين هازرد في فترة الانتقالات الصيفية. "الميرنغي" سيحاول توظيف ورقة يملكها لجلب النجم البلجيكي إلى القلعة المدريدية في الأيام القليلة القادمة. (25.08.2018)

وفي هذا الشأن، نقل موقع صحيفة "ديلي ستار" البريطانية عن الصحفي والمحلل الرياضي غابرييل ماركوتي قوله، إن حاجة ريال مدريد إلى ضم مهاجم صريح قد تُعطل صفقة انتقال ادين هازارد إلى "الأبيض الملكي".

وأوضح ماركوتي أنَ ريال مدريد سينزل بكل ثقله من أجل ضم مهاجم صريح يُساعد الفريق على تجاوز العقم التهديفي الذي يُعاني منه لاسيما بعد ابتعاد كريم بنزيما عن هز الشباك، وأضاف أن صعوبة انتقال هازارد إلى "الميرنغي" هي أنه ليس مهاجماً صريحاً رغم تسجيله وصناعته للعديد من الأهداف.

وتابع نفس المتحدث أنّ ريال مدريد سيضع مبلغاً يتراوح بين 100 و 150 مليون جنيه استرليني من أجل ضم لاعب كبير، مضيفاً أن هذا المبلغ سيُصرف غالباً للظفر بخدمات مهاجم هداف وليس على مركز صانع ألعاب، الذي يشغله هازارد، وأردف أن "ريال مدريد ليست لديه ميزانية غير محدودة".

في المقابل، أكد ماركوتي أن انتقال هازارد إلى ريال مدريد سيحتم على مدرب الفريق ربما تغيير مكان غاريث بيل أو شخص ما، من أجل القيام بدور المهاجم الصريح، وأضاف أن هذا الوضع سيحرم "الميرنغي" من ضم مهاجم هداف من طينة الفرنسي كيليان مبابي أو الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

  • Spanien Zinedine Zidane und Florentino Perez in Madrid (picture-alliance/dpa/V. Lerena)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تعيين مفاجئ

    في الرابع من يناير/كانون الثاني 2016 أعلن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تعيين لاعبه السابق الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق الإسباني العملاق خلفا لرافاييل بينيتيز، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.

  • Spanien Real Madrid vs Deportivo Coruna (Reuters/S. Vera)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    بداية مُبشرة

    في أول لقاء له كمدرب للفريق الملكي، قاد زيدان فريقه إلى سحق فريق ديبورتيفو لاكورونيا بخمسة أهداف، في مباراة برسم الدوري الإسباني لكرة القدم. وقدم "الميرنغي" أداء جميلا في تلك المباراة.

  • Fußball Champions League Borussia Dortmund v Real Madrid Trainer Zidane (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مواصلة التألق

    استعاد ريال مدريد بريقه من جديد تحت قيادة زيدان، الذي قاد الفريق للانتصار تلو الأخر بالاعتماد، على اللعب الجماعي، والضغط على حامل الكرة وتنويع مراكز اللعب، بطريقة تعكس فكر زيدان التدريبي، الذي يُجيد قراءة مجريات المباريات.

  • Spanien Zinedine Zidane in Madrid (picture-alliance/dpa/J. Martin)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كسب ثقة اللاعبين

    استطاع زين الدين زيدان زرع أجواء إيجابية بين اللاعبين وداخل أروقة النادي الملكي، إذ ظل المدرب الفرنسي يؤكد على أهمية الثقة والتحلي بالإيجابية، من أجل قهر الظروف وإسعاد جماهير "الميرنغي" في مختلف أرجاء العالم.

  • Fußball Champions League Finale Atletico Madrid v Real Madrid Zidane (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    باكورة الألقاب

    اصطاد المدرب الفرنسي أول لقب له مع فريق ريال مدريد، الذي هزم جاره أتلتيكو مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح 3-5. وقدم زيدان في تلك المباراة اعتماده كواحد من أحسن المدربين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    الاستعداد الجيد

    في وقت وجيز، استطاع زيدان أن يترك بصمة واضحة على ريال مدريد، فقد استفاد "الأبيض الملكي" من أساليب المدرب الفرنسي التدريبية والاستعداد الجيد لكل مباراة على حدة، وهو ما أتى بأكله بشكل كبير في موسم زيدان الثاني على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/P. Kopczynski Livepic)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    موسم للتاريخ

    سيظل الموسم الكروي 2017 راسخا في ذاكرة محبي فريق ريال مدريد، حيث قاد زيدان "الميرنغي" إلى تحقيق خمسة ألقاب، بيد أن الفوز بدوري أوروبا للمرة الثانية على التوالي، كان أبرز حدث في سنة زيدان التدريبية الثانية مع ريال مدريد.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تراجع ملحوظ

    في موسم زيدان الأخير مع ريال مدريد، تراجع أداء "الأبيض الملكي" كثيرا، خاصة في النصف الأول منه، إذ فرط الفريق في العديد من النقاط، وابتعد في جدول ترتيب الدوري الإسباني عن المتصدر برشلونة. كما احتل "الميرنغي" المركز الثاني خلف فريق توتنهام في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Zinédine Zidane (Imago/Newspix/R. Oleksiewicz)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    خيبة أمل محلية

    لم يستطيع زيدان الحفاظ على لقبي الدوري الإسباني و مسابقة كأس الملك، التي ودعها ريال مدريد بطريقة مفاجئة للغاية على يد فريق ليغانيس المتواضع بـ1-2. ووصف زيدان تلك الخسارة بأنها "مؤلمة للغاية".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/F. Seko)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    طوق النجاة

    نزل المدرب الفرنسي بكل ثقله في مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل إنقاذ موسم "الميرنغي" الذي كان يُواجه شبح الخروج خاوي الوفاض. واصطدم العملاق الإسباني بفرق قوية للغاية، على غرار باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ، قبل أن يصل إلى المحطة النهائية في مسابقة "الكأس ذات الأذنين".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مسك الختام

    مباراة نهائي كييف أمام فريق ليفربول الإنجليزي، كانت هي أخر محطة للمدرب الفرنسي زيدان برفقة ريال مدريد، الذي كان مع موعد مع التاريخ.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Real Madrid gewinnt Finale (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كتابة التاريخ

    قاد الأسطورة الفرنسية ريال مدريد إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه، حيث أصبح "الميرنغي" أول فريق يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بالمسمى الحالي، وكذلك أكثر فريق يُتوج بـ"الكأس ذات الأذنين" للمرة الـ 13 في تاريخه.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/B. B. Hojas)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    وداع مفاجئ

    في ( 31 مايو/أيار 2018) أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استقالته رسميا من تدريب ريال مدريد، وذلك في مؤتمر صحفي مفاجئ. وعلل زيدان قراره هذا برغبته في أخذ قسط من الراحة بعد ثلاث سنوات شاقة من العمل.

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

لم تهنأ جماهير الريال كثيرا بكتابة فريقها التاريخ كأول ناد يفوز بدوري أبطال أوروبا بالمسمى الحالي للمرة الثالثة على التوالي، فقد فاجأ زيدان الجميع وأعلن استقالته من تدريب الفريق. محطات صنعت نجاحات زيدان مع ريال مدريد. (02.06.2018)  

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