 عقار لعلاج السرطان مفتاح محتمل للشفاء من آلزهايمر في المستقبل | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 23.07.2020

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منوعات

عقار لعلاج السرطان مفتاح محتمل للشفاء من آلزهايمر في المستقبل

يحاول العلماء منذ عقود التوصل لعلاج مرض آلزهايمر، فهل يكون مفتاح الشفاء عقاراً متاحاً منذ وقت طويل؟

صورة مقطعية لشخص مصاب بمرض آلزهايمر.

صورة مقطعية لشخص مصاب بمرض آلزهايمر.

يمثل مرض الزهايمر تحدياً كبيراً للمجتمع العلمي الدولي، فهو مرض ليس له علاج حتى اليوم. ويوجد ملايين المصابين به حول العالم. وبحسب موقع عيادات مايو كلينيك (Mayo Clinic) الأمريكية، فإن آلزهايمر هو أحد أنواع مرض الخرف وأكثرها شيوعاً، ويتسبب في ضمور خلايا المخ مما يؤدي إلى فقدان الذاكرة والتأثير على المهارات الفكرية والإجتماعية للمريض. وبالرغم من عدم توصل العلماء إلى أسباب الإصابة بآلزهايمر بعد، فإن الأمر يتعلق بانتاج نوع من البروتين يترسب في مخ المصاب على شكل ألواح تؤدي إلى موت الخلايا العصبية بحسب تقرير لموقع جريدة فارماسوتيشه تسايتونغ (Pharmazeutische Zeitung) الألماني.

مختارات

معظم التقديرات تبين أن أعداد المصابين بـ"الزهايمر" في ارتفاع مستمر وأن هذا المرض غير قابل للشفاء أبدا، لذلك من الضروري إيجاد سبل للحفاظ على صحة دماغنا وحمايته من الإصابة بالخرف. (28.02.2020)

ليلة واحدة من النوم المضطرب عند الذكور الأصحاء تؤدي إلى مستوى أعلى لبروتين تاو، وهو مؤشر بيولوجي لمرض الزهايمر، حسب دراسة جديدة لجامعة سويدية. فكيف تمت تلك الدراسة؟ وما أهميتها لمكافحة الزهايمر؟ (13.01.2020)

تتزايد أعداد المصابين بالزهايمر باستمرار. وتشير التقديرات الطبية إلى عدم توفر علاج له قريبا. وبالرغم من أن أسباب الإصابة به ما تزال غير واضحة، إلا أن نظامنا الغذائي قد يلعب دورا كبيرا بهذا الأمر. (10.05.2020)

وفي ظل محاولات العلماء المستمرة للعثور على علاج لهذا المرض، اكتشف باحثون بجامعة جورج تاون الأمريكية نتائج مبشرة لعقار "نيلوتينيب"، وهو دواء يستعمل بالأساس لعلاج أنواع معينة من سرطان الدم. 

بادرة أمل

كان الفريق البحثي بالجامعة اختبر العقار في المرحلة الأولى على الحيوانات، وأثبت الدواء فعاليته في منع تكون ترسبات البروتين الضارة بين الخلايا العصبية لديها. وبحسب موقع أبو نت (Apo Net) الألماني أجريت التجارب في المرحلة الثانية من اختبار العقار على 37 شخص مصاب بآلزهايمر تتراوح أعمارهم ما بين 50 و85 عاماً، ونشرت نتائج هذه المرحلة بدورية "Annals of Neurology" العلمية. وأضاف الموقع أن العلماء قسموا المشاركين في هذه المرحلة على مجموعتين، وأعطوا المجموعة الأولى دواء "نيلوتينيب" لمدة عام كامل، بينما حصلت المجموعة الثانية على علاج وهمي، أو ما يسمى بـ"بلاسيبو".

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إلى أين وصلت أبحاث ألزهايمر

وجاءت النتائج الأولية لمرحلة الاختبارات البشرية مبشرة كما نشر موقع (فارماسوتيشه تسايتونغ)، حيث لاحظ العلماء تراجعاً في الترسبات البروتينية بالفص الجبهي للمخ لدى المجموعة التي حصلت على الدواء مقارنة بالمجموعة التي حصلت على العلاج الوهمي. والفص الجبهي للمخ هو الجزء المسؤول عن الحركة والتفكير المنطقي عند الإنسان. وأضاف الموقع أن صور الرنين المغناطيسي على المنطقة في المخ المسؤولة عن الذاكرة والمسماة بـ"الحصين"، أظهرت أن هذه المنطقة تراجع حجمها لدى المجموعة التي حصلت على الدواء بمستوى أقل مقارنة بالمجموعة الأخرى التي لم تحصل عل الدواء.

حاجة لمزيد من الدراسات على العقار

وبحسب موقع (أبو نت) أجرى العلماء أيضاً اختبارات ذهنية للمجموعتين، ولاحظوا تفوقاً طفيفاً لدى المجموعة التي حصلت على دواء "نيلوتينيب"، غير أن الأمر مازال بحاجة لمزيد من الدراسات حتى يتم التأكد من سلامة العقار وعدم تسببه في أعراض جانبية خطيرة للمرضى. ونقل موقع  (فارماسوتيشه تسايتونغ) عن القائمين على الدراسة رغبتهم في توسيع نطاق الدراسة فيما بعد والاشتراك مع جهات علمية وبحثية متعددة لبحث إمكانية استخدام عقار "نيلوتينيب" لعلاج مرض آلزهايمر في المستقبل.

س.ح

 

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