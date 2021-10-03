 عقارات ملك الأردن السرية ضمن تسريبات عالمية .. والديوان ينفي ويهدد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.10.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

عقارات ملك الأردن السرية ضمن تسريبات عالمية .. والديوان ينفي ويهدد

كشف تحقيق استند إلى واحد من أكبر التسريبات على الإطلاق لوثائق مالية، عن ثروات مخفية لمئات سياسيين وأصحاب المليارات. من أبرز تلك التسريبات عقارات بمئات الملايين تعود للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

اعتبر الديوان الملكي التسريبات تهديداً لأمن الملك عبد الله الثاني وأسرته، وقال إنه يحتفظ بحق اتخاذ إجراءات قانونية (صورة من الأرشيف)

اعتبر الديوان الملكي التسريبات تهديداً لأمن الملك عبد الله الثاني وأسرته، وقال إنه يحتفظ بحق اتخاذ إجراءات قانونية (صورة من الأرشيف)

في إطار التسريبات الأكبر حول العالم، والتي نشرتها عدة مؤسسات إخبارية بارزة أمس الأحد، والتي حملت اسم "وثاق باندورا"، أشار عدد من الملفات المنشورة إلى امتلاك قادة عرب لعدد من الشركات خارج الحدود (أوفشور) التي تم تأسيسها في ملاذات ضريبية من أجل تملك عقارات حول العالم.

وكشف التقرير، الذي أشرف على نشره الاتحاد الدولي للصحفيين، والذي يتخذ من واشنطن مقراً له، عن أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الذي يعتبر حليفاً وثيقاً للولايات المتحدة، وواجه احتجاجات ضد إجراءات التقشف الحكومي في السنوات الأخيرة، أنشأ شبكة من الشركات الخارجية (أوفشور) لتكوين مجموعة من الممتلكات بين العامين 2003 و2017 تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار، بينها 15 منزلاً في كاليفورنيا وواشنطن ولندن.

مشاهدة الفيديو 02:16

وثائق بنما - وكشف اسرار الأموال المهربة

من جانبه، أكد الديوان الملكي الأردني الاثنين (الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2021) في بيان على موقعه الإلكتروني أن التقارير التي تناولت ممتلكات االملك عبد الله "احتوى بعضها على معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط"، مشيراً إلى أنه "يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وتابع بيان الديوان بالقول إن العاهل الأردني "يمتلك عدداً من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي"، معللاً عدم الإعلان عن هذه العقارات باعتبارات "أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامة (الملك) .. وأفراد أسرته". 

وأوضح البيان أن كلفة العقارات المذكورة في التسريبات "وجميع التبعات المالية المترتبة عليها" جاءت من نفقة الملك عبد الله الخاصة و"تخضع لتدقيق مهني محترف".

وكان مكتب (دي إل إيه بايبر) القانوني في لندن، والذي يمثل الملك عبد الله الثاني، قد صرح مسبقاً لاتحاد وسائل الإعلام بأن العاهل الأردني "لم يسئ في أي وقت استخدام الأموال العامة ولم يستغل أياً من عائدات المساعدات أو المعونات المخصصة للاستخدام العام".

ح.ز/ ي.أ (رويترز/ أ.ف.ب)

  • Lidl Store Lidl)

    من هم أثرى أثرياء ألمانيا؟

    مؤسس سلسلة المحلات التجارية العالمية (ليدل) ديتر شفارتس، البالغ من العمر 77 عاماً، والذي قدرت ثروته بنحو 37 مليار يورو، الأمر الذي جعله أغنى رجل ألماني على الإطلاق وفقاً لمجلة بلانتس بزنس. افتتحت فروع ليدل الأولى في سبعينيات القرن الماضي، حول مدينة لودفيغ شافين، وتوسعت في الوقت نفسه في جميع أنحاء العالم. ووصلت هذا العام إلى الولايات المتحدة، حيث تشكل ليدل منافسة شرسة لوول مارت.

  • Wella Logo (AP)

    من هم أثرى أثرياء ألمانيا؟

    صنفت المجلة عائلة رايمان في المرتبة الثانية في قائمة أثرياء ألمانيا. مع مقتنياتها في مجموعة صحة المستهلك (ريكيت بنكيسر) ومنتجات الشعر ويللا. وصلت ثروتها إلى الـ 30 مليار يورو. إذ أن ما بدأ كمؤسسة كيميائية في القرن الـ19، هو الآن إمبراطورية تشمل العلامات التجارية الشهيرة المتنوعة مثل كلياراسيل، كوتي، جيمي تشو وكرسبي كريم (دونات).

  • Georg Schaeffler and Elisabeth Schaeffler-Thumann (picture-alliance/SvenSimon)

    من هم أثرى أثرياء ألمانيا؟

    إليزابيث شيفلر- تومان، وابنها غيورغ، أصحاب شركة شيفلر العالمية لصناعة الآلات ومعدات السيارات العالمية والصناعية، والمساهمين الرئيسيين في شركة (كونتيننتال) لصناعة الإطارات. إذ احتلت عائلة شيفلر المرتبة الثالثة بين أغنى العائلات في ألمانيا مع ثروة قدرت بنحو 25.5 مليار يورو.

  • Aldi Logo (picture-alliance/dpa)

    من هم أثرى أثرياء ألمانيا؟

    ألدي اسم مألوف في ألمانيا.. صُنفت عائلة كارل ألبريشت، رئيس ألدي زود (جنوب) والمؤسس المشارك لسلسلة المحلات التجارية الناجحة هذه، في المرتبة الرابعة في قائمة أثرياء ألمانيا بثروة قدرت حوالي الـ23 مليار يورو. توفي المؤسس المشارك لألدي في عام 2014 - غير أن امبراطوريته تنبض في جميع أنحاء العالم وفي منافسة قوية مع ليدل في ألمانيا.

  • woman with shopping cart (picture-alliance/dpa/R. Weihrauch)

    من هم أثرى أثرياء ألمانيا؟

    كذلك، فإن ثيو شقيق كارل ألبريشت، المؤسس الآخر لسلسلة ألدي، يدير سلسلة متاجر ألدي الألمانية الشمالية (ألدي نورد). وبحسب التقديرات صنفت هذه العائلة في المرتبة الخامسة لأغنى العائلات الألمانية في عام 2017، بثروة قدرت نحو الـ18.5 مليار يورو. إضافة إلى ذلك، تدير العائلة أيضاً سلسلة متاجر البقالة ( جو تريدر) بالولايات المتحدة.

  • Susanne Klatten (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    من هم أثرى أثرياء ألمانيا؟

    صنفت مجلة بلانتس بزنس سوزان كلاتن سيدة الأعمال الألمانية البالغة من العمر 55 عاما، ووريثة شركة صناعة السيارات الفاخرة بي إم دبليو، والشركة المصنعة للأدوية والكيماويات "أتلانتا"، السادسة على قائمة أغنى الأغنياء الألمان، بثروة بلغت الـ 18.5 مليار يورو. داغمر برايتنباخ/ ريم ضوا.


مواضيع ذات صلة

14.12.2019 *** KHARTOUM, SUDAN - DECEMBER 14: Sudan's ousted President Omar al-Bashir appears in court in Khartoum, Sudan on December 14, 2019. A Sudanese court on Saturday sentenced former President Omar al-Bashir to two years in prison for corruption. The court in Khartoum found al-Bashir, 75, guilty of corruption and illicit possession of foreign currency. Mahmoud Hajaj / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

تحقيق إستقصائي - كيف سيطر رجال البشير على شركة "سوداتل" للاتصالات؟ 03.10.2021

يكشف هذا التحقيق المستند إلى وثائق مسربة عن تحالف ضمّ رجالاً مقربين من الرئيس السابق البشير، كيف تمت السيطرة على أسهم مجموعة سوداتل للاتصالات بالسودان. التحقيق لشبكة "أريج" ضمن مشروع أطلق عليه اسم "أوراق باندورا".

Symbolbild | Pandora Papers Die Rechte des Fotos sind für die DW frei.

"وثائق باندورا" تكشف عن أصول بالملايين لقادة بينهم عرب في ملاذات ضريبية 03.10.2021

كشف تحقيق نشره الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين أن العديد من القادة، بينهم العاهل الأردني ورئيس الحكومة اللبناني ورئيس وزراء التشيك، أخفوا أصولا مالية طائلة عبر شركات خارجية لأغراض من ضمنها التهرب الضريبي.