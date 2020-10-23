عقاب مالي لشالكه بسبب العنصرية ضد جوهرة دورتموند

تعرض اللاعب الناشئ لفريق بوروسيا دورتموند لأقل من 19 عاما يوسوفا موكوكو (15 عاما) المولود في الكاميرون لإهانات وهتافات عنصرية بعد تسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في شباك فريق شالكه للشباب تحت 19 عاما يوم 18 تشرين أول/ أكتوبر الماضي. ويعتبر موكوكو على نطاق واسع أحد المواهب الواعدة في كرة القدم الألمانية.

وفرض اتحاد الكرة الألماني غرامة بقيمة ستة آلاف يورو على شالكه مع السماح للنادي باستخدام ألفي يورو من هذه الغرامة لتحقيق تقدم ملموس في معايير مكافحة العنصرية والتمييز.

وجرى إلزام شالكه بتوفير 20 رجل أمن خلال مباريات فريق الشباب أمام دورتموند بحلول موسم 2022/ 2023 مع وضع تصور يضمن تدابير فعالة في حالة الإساءة من قبل المشجعين. وأكد اتحاد الكرة الالماني أن نادي شالكه تقبل العقوبة التي فرضت عليه.

ع.ش/ ص.ش (د ب أ)