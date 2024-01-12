عفيف يقود قطر لبداية مثالية في حملة الدفاع عن اللقب الآسيوي

استهل المنتخب القطري لكرة القدم، حملة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس آسيا، بالفوز على نظيره اللبناني خلال المباراة التي جمعتهما في المباراة الافتتاحية للنسخة الـ18 من البطولة الآسيوية التي تستضيفها قطر.

استهلت قطر حملة الدفاع عن لقبها بفوز واعد على لبنان 3-صفر، على ملعب لوسيل في الدوحة ضمن منافسات المجموعة الأولى من نهائيات كأس آسيا لكرة القدم. وسجل أكرم عفيف (45 و6+90) والمعز علي (56) أهداف قطر، أمام حضور جماهير كبير، وصل إلى 82 ألف متفرج، من مختلف الجنسيات، تابعوا أيضا حفل الافتتاح الذي سبق المباراة.

وكانت المباراة ثأرية لمنتخب لبنان الذي خسر أمام نظيره القطري صفر-2 في دور المجموعات من النسخة الأخيرة في الإمارات عام 2019، لكن العنابي جدد فوزه الجمعة.

والفوز هو الثامن توالياً لقطر في النهائيات القارية بعدما توجت بطلة في النسخة الاخيرة بسجل مثالي بفوزها في مبارياتها السبع.

ورفعت قطر رصيدها إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الأولى في حين بقي لبنان بلا رصيد.

وتلتقي قطر في الجولة الثانية الأربعاء المقبل مع طاجيكستان، فيما يلعب لبنان في اليوم ذاته مع الصين. وفرض أكرم عفيف نفسه نجماً للمباراة بلا منازع ليس فقط بتسجيله الهدفين بل شكلت تحركاته ومراوغاته خطراً دائماً على دفاع لبنان.

ودخل المنتخبان المباراة على وقع خسارتين وديتين، قطر أمام الأردن 1-2، ولبنان أمام السعودية صفر-1 في آخر تجربة لكل منهما قبل انطلاق البطولة.

وخلافاً للمباريات الافتتاحية التي غالباً ما تأتي حذرة، جاءت مجريات اللقاء سريعة منذ البداية وتحديداً من المنتخب القطري الساعي إلى محو عروضه المخيبة في كأس العالم التي استضافها أواخر العام 2022 عندما مني بثلاث هزائم في دور المجموعات في أسوأ نتيجة لدولة مضيفة في النهائيات العالمية.

وسدد عبد العزيز حاتم كرة من مشارف المنطقة سيطر عليها الحارس اللبناني بسهولة (3). وظن المعز علي أنه سجل هدف الافتتاح عندما انسل من وراء مدافعي لبنان وانفرد بالحارس مصطفى مطر وسدد على يساره في الشباك، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد ألغت الهدف بداعي التسلل (6). وتألق حارس لبنان في التصدي لكرة رأسية من علي المهدي على دفعتين (20).

رد لبنان، الساعي إلى بلوغ الدور الثاني للمرة الأولى في ثالث مشاركة له، مباشرة بتسديدة لقائد المنتخب حسن معتوق تصدى لها حارس قطر مشعل برشم شقيق بطل العالم والألعاب الأولمبية في الوثب العالي معتز برشم.

وكادت قطر تفتتح التسجيل لكن كرة أكرم عفيف الرأسية لامست العارضة وخرجت (32).

نجح الدفاع القطري في وقف أي خطر من مهاجمي لبنان صورة من: Molly Darlington/REUTERS

وعندما كان الشوط الاول يلفظ أنفاسه الأخيرة، افتتحت قطر التسجيل إثر كرةعرضية داخل المنطقة وصلت إلى المعز علي سيطر عليها ثم تركها لأكرم عفيف الذي تابعها زاحفة في الزاوية اليسرى للمرمى اللبناني.

واستهل المنتخب اللبناني الشوط الثاني بتسديدة لمهاجمه باسل جرادي لكن لوكاس منديش تصدى لها وأبعدها إلى ركنية.

ونجح المنتخب القطري في تعزيز تقدمه إثر خطأ للدفاع اللبناني الذي ترك مساحة كبيرة للمعز علي، فاستغل تمريرة عرضية من الجهة اليسرى عبر محمد وعد وتابعها برأسه بسهولة داخل الشباك (56).

ورفع علي رصيده إلى 10 أهداف في نسختين، ليقترب من الرقم القياسي المطلق المسجل باسم الإيراني الشهير علي دائي (14 هدفاً).

وكان علي توج هدافاً للنسخة الأخيرةفي الامارات عام 2019 برصيد 9 أهداف وهو رقم قياسي في نسخة واحدة من النهائيات القارية.

وسنحت فرصة للبنان عبر عمر شعبان بوغيل الذي انكشف المرمى أمامه لكنه سدد كرة خارج الخشبات الثلاث (87).

وعزز أكرم عفيف النتيجة بتسجيله الهدف الثالث بعد مجهود فردي رائع تخطى فيه أحد مدافعي لبنان وانفرد بالحارس وسدد بعيداً عن متناوله (90+6).

وكان المنتخب القطريتوج بلقب النسخة الأخيرة من البطولة التي أقيمت في الإمارات في عام 2019. ويلتقي منتخب الصين مع نظيره طاجيكستان غدا السبت ضمن منافسات ذات المجموعة.

ع.أ.ج/ ف.ي (أ ف ب، د ب ا)