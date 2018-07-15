عفوا إينفانتينو..لم يكن أفضل مونديال في التاريخ!

اعتبر جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن مونديال روسيا رياضيا وتنظيميا كان الأفضل في تاريخ تنظيم نهائيات كأس العالم، موضحا: "قبل أعوام قلت إن المونديال هذا سيكون الأفضل في التاريخ، ويمكنني أن أقولها اليوم بقناعة: هذه أفضل كأس عالم على الاطلاق". وأدلى اينفانتينو بتصريحاته هذه لأثناء مؤتمر صحافي عقده على ملعب لوجنيكي بموسكو قبل يومين من موعد مباراة النهائي التي فاز فيها "ديوك" فرنسا بلقب البطولة.

مشاهدة الفيديو 01:42 بث مباشر الآن 01:42 دقيقة فرح في فرنسا ودموع في زغرب بعد نهائي مونديال روسيا

بطبيعة الحال، هذا الحكم الصادر عن المؤسسة الدولية المسؤولة عن كرة القدم، سيبقى وساما على صدر الروس الذين نجحوا في تغيير صورة روسيا السلبية خاصة في الغرب. وطيلة الأسابيع الأربعة للبطولة، شاهدنا أجواء مرحة وسط لقاء بين الشعوب والأعراق حول وداخل الملاعب. وساهم بقاء المنتخب الروسي في ادوار لاحقة للبطولة في إدخال البهجة بين الروس الذين هم أصلا لا يكترثون كثيرا بكرة القدم مقارنة برياضة الهوكي.

مع ذلك يجب القول إن حكم إينفانتيو هذا غير محايد تماما، وأن هذه الدورة لم تكن الأفضل على الإطلاق. وذلك لأسباب عدة.

أولا لأن صورة روسيا التي شاهدناها أثناء المونديال ليست بصورة البلد الحقيقية. هذا البلد الذي سيعود إلى واقع الاستبداد اعتبارا من يوم الاثنين (16 يوليو/ تموز)، تزامنا مع انطفاء كاميرات الصحفيين ومغادرتهم للبلاد هم وجميع الطواقم الرياضية الأجنبية. وكما كان متوقعا استغل بوتين المونديال لتلميع صورته وشغل الأنظار عن دوره في الحرب السورية والأوكرانية وضمه لجزيرة القرم.

نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ أصبح منتخب فرنسا أول فريق يسجل أربعة أهداف خلال المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم منذ 48 عاما.

نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ احتضن ملعب لوجنيكي في موسكو نهائي مونديال روسيا 2018 بين فرنسا وكرواتيا

نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ تشكيلة المنتخب الفرنسي: هوغو لوريس- بنجامان بافار، رافايل فاران، صامويل أومتيتي، لوكاس هرنانديز- نغولو كانتي، بول بوغبا- بليز ماتويدي، أنطوان غريزمان، كيليان مبابي- أوليفييه جيرو (المدرب: ديدييه ديشان)

نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ تشكيلة منتخب كرواتيا: دانيال سوباشيتش- شيمي فرساليكو، ديان لوفرن، دوماغوي فيدا، ايفان سترينيتش- ايفان راكيتيتش، لوكا مودريتش- أنتي ريبيتش، مارسيلو بروزوفيتش، ايفان بيريشيتش- ماريو ماندزوكيتش (المدرب: زلاتكو داليتش).

نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ إيفان بيريسيتش لدى تسجيله الهدف الأول لكرواتيا

نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ الكرواتي إيفان بيريسيتش يحتفل بتسجيل هدفه الأول مع أنتي ريبيتش

نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ احتساب الحكم ركلة الجزاء لصالح فرنسا التي أحرز منها النجم أنطوان جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 38 من عمر المباراة.

نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ بوجبا بعد تسجيله الهدف الثالث لفرنسا

نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ مبابي يضيف الهدف الرابع لفرنسا في مرمى كرواتيا بنهائي كأس العالم

نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا قاد المباراة النهائية بين فرنسا وكرواتيا

نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ توج كيليان مبابي لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم بلقب أفضل لاعب صاعد في بطولة كاس العالم لكرة القدم 2018 .

نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ توج الكرواتي مودريتش أفضل لاعب في كأس العالم بروسيا

نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ أقيم الحفل الختامي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، بملعب لوجنيكي، قبل انطلاق المباراة النهائية بين منتخبي فرنسا وكرواتيا. وتجمع كل من الممثل الأمريكي ومغني الراب ويل سميث والمغني الأمريكي نيكي جام والمغنية الألبانية إيرا إستريفي لينشدوا الأغنية الرسمية للبطولة "ليف ايت اب".

نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ أدى الممثل والمطرب الأمريكي، ويل سميث، الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة القدم "Live it Up"، أو "عيش اللحظة"، في الحفل الختامي للبطولة في موسكو

نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ الساحر البرازيلي رونالدينيو يظهر في الحفل النهائي وهو يشارك في أداء الأغنية الرسمية الخاصة بمونديال روسيا.

نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون والرئيسة الكرواتية كوليندا غرابار كيتاروفيتش على مدرجات ملعب لوجنيكي

نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ قائد المنتخب الألماني السابق فيليب لام يقدم كأس العالم أثناء حفل الختام بملعب لوجنيكي في موسكو، باعتباره قائد فريق بطل العالم السابق



غير أن هذه المعطيات وكما هو معلوم لا تهم الفيفا، فما دام أن لا شيء حدث خلال المونديال يجبر الفيفا على تذكير نفسه والعالم بالأسس الأخلاقية للاتحاد، فلا أحد يريد سماع دروس عن الديمقراطية.

يضاف إلى ذلك أن تكاليف المونديال دخلت مستويات خرافية لا يصدقها العقل، فيكفي أن ملعب "زينيت أرينا" بسان بيترسبورغ كلف مبلغ مليار يورو لترميمه، ليتحول اسمه بين الساخرين إلى "معبد البذخ". أما ثمن بطاقات الدخول فهي قصة أخرى، إذ أن سعرها ارتفع بنحو 70 بالمائة مما كان عليه الأمر في مونديال ألمانيا.

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رياضيا؟! على المستوى الرياضي افتقد عشاق المدارس القديمة لكرة القدم إلى "اللعب الجميل"، الاسثتناء الكبير تجلى في نهائي البطولة بين فرنسا وكرواتيا والذي كان من أجمل مباريات المونديال.

عدا ذلك كان الرهان على ضربات الجزاء والضربات الحرة والركنية لتسديد الأهداف، كما شاهدنا مع منتخبات انجلترا وكولومبيا وفرنسا. وقد بلغت نسبة الأهداف المسجلة بهذه الطريقة 45 بالمائة مقابل 29,6 بالمائة صنعت من قلب الضغط الهجومي.

إلى جانب ذلك، اعتمدت الهجمات المرتدة والتي تلتها مباشرة العودة إلى الخلف كما كان الشأن بالنسبة لأوروغواي والبرتغال، إلى جانب فرنسا في بعض الأحيان.

أيضا "انهيار" أسطوري لكبار النجوم على غرار رونالدو وميسي وإينيستا، يضاف إلى ذلك الأدوار المسرحية المثيرة للجدل التي لعبها بشكل أساسي نيمار دا سليفا، لكن أيضا وفي فترات متفاوتة الفرنسي مبابي. وفي النهائي شاهدنا الشيء ذاته من قبله زميله أنطوان غريزمان عند سقطته المفتعلة والتي اخذ منها الحق في ضربة حرة، سقط منها الهدف الفرنسي الأول.

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