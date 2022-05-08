عفواً - أنا القمر

مع انطلاق رحلات سياحية إلى الفضاء .. ماذا عن الجنس هناك؟

هل يمكن الحديث عن ممارسة الجنس في الفضاء مع الاستعداد لتسيير رحلات سياحية فضائية؟ فعلى الرغم من أن الحديث عن الجنس في الفضاء ظل من المحرمات، إلا أننا سنوضح في التقرير المعلومات المتاحة حاليا بهذا الخصوص.