 عفواً - أنا القمر | المستقبل الآن | DW | 15.05.2022

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المستقبل الآن

عفواً - أنا القمر

القمر يدور حول الأرض منذ مليارات السنين. والهبوط الأول على سطحه قبل 50 عاماً كشف عن أسراره. والآن يزداد الاهتمام بالرحلات الى القمر ليس للتنزه فحسب، بل لاحتوائه على مواد أولية هامه لما نقوم بتصنيعه على الأرض.

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