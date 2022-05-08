عفواً - أنا القمر

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القمر يدور حول الأرض منذ مليارات السنين. والهبوط الأول على سطحه قبل 50 عاماً كشف عن أسراره. والآن يزداد الاهتمام بالرحلات الى القمر ليس للتنزه فحسب، بل لاحتوائه على مواد أولية هامه لما نقوم بتصنيعه على الأرض.
هل يمكن الحديث عن ممارسة الجنس في الفضاء مع الاستعداد لتسيير رحلات سياحية فضائية؟ فعلى الرغم من أن الحديث عن الجنس في الفضاء ظل من المحرمات، إلا أننا سنوضح في التقرير المعلومات المتاحة حاليا بهذا الخصوص.
يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محاربة الأزمة الاقتصادية. لقد استطاع وقف تراجع العملة. لكن خبراء يرون أن التضخم الذي يتزايد بقوة شديدة يمثل خطرا أكبر. ويتعجب البعض من إعلانه عن "مهمة القمر" في زمن الأزمة الاقتصادية!
الصين تضع اللبنة الأساسية لإنشاء محطتها الفضائية، في سابقة تشير إلى زاوية منافسة جديدة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أطلقت الخميس، صاروخا يحمل الكبسولة المركزية لأول محطة فضائية دائمة لها.
اشترى المئات تذاكر لهم وبدأوا التدريبات على الرحلة الحلم: تمضية دقائق أو أيام قليلة خارج نطاق الجاذبية في الفضاء. هؤلاء الركاب، وهم مبتدئون بالكامل، يحضرون للمشاركة في إحدى المهمات الفضائية الخاصة الكثيرة التي يُحضر لها.
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