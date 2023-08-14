 عطل يجبر طائرة بيربوك على تأخير رحلتها لأستراليا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.08.2023

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عطل يجبر طائرة بيربوك على تأخير رحلتها لأستراليا

عانت رحلة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى أستراليا والمحيط الهادئ من عقبة بعد أن تعرضت طائرتها لأعطال ميكانيكية. وهذا ليس أول عطل تتعرض له طائرة الوزيرة التي تعرضت لحادث مماثل في مايو/ أيار الماضي.

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيروك في مطار أبو ظبي

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيروك في مطار أبو ظبي

كان من المقرر أن تصل بيربوكإلى أستراليا اليوم (الاثنين 14 أغسطس /آب 2023) في بداية رحلة تستغرق أسبوعا إلى منطقة المحيط الهادئ والتي تتضمن أيضا إجراء محادثات في نيوزيلندا وفيجي. ولكن بعد توقف الطائرة للتزود بالوقود في أبو ظبي، اضطرت الطائرة التي تقل بيربوك والوفد المرافق لها على تفريغ الوقود والعودة إلى ابوظبي في الساعات الأولى من اليوم الاثنين.

وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كان على متن الطائرة أنه "نظرا لوجود عطل ميكانيكي، يتعين علينا العودة إلى أبوظبي لأسباب تتعلق بالسلامة. ويجري حاليا توضيح الخيارات المتاحة لمزيد من ترتيبات السفر". وهبطت الطائرة في أبوظبي في الساعة الخامسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي. ولم يصدر أي تعليق بشأن تأثير التأخير على ارتباطات بيربوك الرسمية في أستراليا. وفي منتصف أيار/ مايو الماضي علقت وزيرة الخارجية في قطر بسبب ثقب في إطار طائرتها الحكومية في الدوحة.

و.ب / ح.ز (د.ب.أ)

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