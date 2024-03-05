عطل واسع النطاق يطال منصات التواصل الاجتماعي التابعة لميتا

أفادت تقارير عدة بتوقف منصات فيسبوك وإنستغرام وثريدز التابعة لشركة ميتا عن العمل، وأعلن حساب "نت بلوكس" أن المواقع تواجه انقطاعات تتعلق بجلسات تسجيل الدخول في بلدان متعددة؛ وأن الأمر لا يتعلق بانقطاع الإنترنت في الدول.

أعلنت شركة ميتا الثلاثاء (5 مارس/آذار 2024) إنها تحقق في أعطال واسعة النطاق طالت منصات فيسبوك وإنستغرام وثريدز التابعة لها بعدما أفاد مستخدمون بعدم تمكنهم من الولوج لحساباتهم.

وقال المتحدث باسم ميتا أندي ستون في تصريح على منصة إكس: "نحن على علم بأن الأفراد يواجهون مشكلة في الوصول إلى خدماتنا. إننا نعمل على هذا الأمر الآن".

وبحسب موقع داون ديتيكتور الذي يتتبع الأعطال على الويب، بلغت التقارير التي تفيد بتعطل فيسبوك ذروتها مع حوالى 500 ألف تبليغ عند الساعة 10:30 صباحا بتوقيت ساحل الولايات المتحدة الشرقي (15:30 ت غ). وبلغت التقارير المتعلقة بعطل إنستغرام ذروتها مع حوالى 70 ألف بلاغ في الفترة نفسها.

كما أعلن حساب "نت بلوكس" على موقع اكس أن شبكات وخدمات تابعة لشركة ميتا تواجه انقطاعات تتعلق بجلسات تسجيل الدخول في بلدان متعددة، وأن الأمر لا يتعلق بانقطاع الإنترنت على مستوى الدولة.

أما منصة ثريدز، المنافسة لتويتر والتي أُطلقت في 2023، فقد شهدت أيضاً أعطالاً بحسب تقارير، فيما لم تتأثر خدمة واتساب للمراسلات على ما يبدو.

وأظهرت لوحة معلومات ميتا أن واجهة برمجة التطبيق في واتساب بيزنس تواجه مشكلات أيضاً. ورصد داون ديتيكتور نحو 200 تقرير عن انقطاع خدمة واتساب. ويتتبع الموقع الانقطاعات من خلال جمع تقارير الحالة من عدة مصادر، بما في ذلك المستخدمين.

وذكر موقع فيسبوك على صفحته المخصصة للمعلنين أن الموقع يشهد "أعطالاً كبيرة" وأن "فرق الهندسة تسعى بنشاط لحل المشكلة في أسرع وقت". وطُلب من مستخدمي فيسبوك تسجيل الدخول لكن لم يتمكنوا من ذلك باستخدام كلمة السر الصحيحة.

وعلى منصة إنستغرام لاحظ المستخدمون أن صفحتهم لا يتم تحديثها.

وفيسبوك أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في العالم مع ثلاثة مليارات مستخدم نشط. ويبلغ عدد مستخدمي إنستغرام نحو 1.35 مليار، وفق أحدث البيانات.

ع.ح/ع.ج.م (أ.ف.ب، رويترز)