عطل معلوماتي في "لوفتهانزا" يربك حركة الطيران في مطار فرانكفورت

أعلنت مجموعة لوفتهانزا الجوية الألمانية الأربعاء (15 شباط / فبراير 2023) أن عطلا معلوماتيا أرغمها على إلغاء وإرجاء رحلات لمختلف الشركات المملوكة لها.

وكتبت الشركة في تغريدة "حاليا، يطال عطل معلوماتي خطوط مجموعة لوفتهانزا". أضافت "يتسبب ذلك في إرجاء وإلغاء رحلات. نأسف للإزعاج الذي يسببه ذلك لركابنا". لوفتهانزا هي أكبر مجموعة خطوط طيران في أوروبا. وتملك أيضا خطوط يورو وينغز وسويس وبراسلز والخطوط النمسوية.

لوحات المعلومات الخاصة بلوفتهانزا معطلة بسبب عطل في أنظمة المعلومات

وتحدثت صحيفة بيلد الألمانية عن مشاهد "فوضى" في مطاري فرانكفورت وميونيخ لافتة إلى مشكلات في أنظمة تسجيل الركاب. وبعد فترة من الفوضى، أعلنت لوفتهانزا أن أعماء بناء على خط سكة حديد في فرانكفورت هي سبب حدوث عطل كبير في أنظمة تكنولوجيا المعلومات مما تسبب في اضطراب الرحلات الجوية حول العالم.

ويقال إن حفارا قام بقطع عدة كابلات ألياف ضوئية تابعة لشركة دويتشه تيلكوم للاتصالات، وربما يكون ذلك قد حدث أمس الثلاثاء. وذكرت شبكة هيسين شاو المحلية الإخبارية أن محيط فرانكفورت شهد أعطالا في خدمة الهواتف.

ا.ف/ ح.ز (أ.ف.ب، د.ب.أ)