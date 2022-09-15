عضات القطط الخطرة

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
في حالة عضة القطة لا يظهر من سطح الجرح مدى خطورته. لكن الأسنان الحادة تجلب الجراثيم إلى عمق الأنسجة. وغالباً ما تتسبب في عدوى مستمرة وطويلة الأمد. وفي بعض الأحيان يحتاج الأمر عملية جراحية.
القطط تحب الأحذية بجنون، ربما لاحظ معظم أصحابها ذلك بالفعل، فما أن ترى القطة الحذاء حتى تبدأ باللعب به وشمه وعضه. لكن ما سبب هذا الهوس بالأحذية من قبل أصدقائنا الصغار أصحاب الفراء؟ وهل هو علامة على مرض معين؟
في أول رد فعل لها، شددت طهران على عدم وجود أي علاقة بينها وبين الشخص الذي هاجم الكاتب سلمان رشدي. ويذكر أن وسائل إعلام إيرانية عبرت عن "شماتتها" وأشادت بالمتهم الذي حاول قتل الكاتب البريطاني.
خلال جلسة محاكمته، نفى علاء م. الطبيب السوري الذي يحاكم في ألمانيا قيامه بتعذيب وقتل معارضين في المستشفيات العسكرية في بلاده، وأكد خلال محاكمته أنه كان يشعر بالأسف للمرضى الذين تعرضوا للضرب وعصب الأعين.
تختلف المواد المصنوعة منها كمامات الحماية من كورونا، ما يؤدي إلى اختلاف درجات الحماية التي توفرها الكمامات لمن يرتديها ومن يتواجد في محيطة. فأي تلك الكمامات الأفضل في الوقاية من الفيروس؟ باحثون بريطانيون لديهم الإجابة.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول