 عضات القطط الخطرة | صحتك بين يديك | DW | 15.09.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صحتك بين يديك

عضات القطط الخطرة

في حالة عضة القطة لا يظهر من سطح الجرح مدى خطورته. لكن الأسنان الحادة تجلب الجراثيم إلى عمق الأنسجة. وغالباً ما تتسبب في عدوى مستمرة وطويلة الأمد. وفي بعض الأحيان يحتاج الأمر عملية جراحية.

المزيد من المركز الإعلامي

DW Sendung Good Shape | Aurelia Damann

تمارين لياقة بدنية للقوة والتنسيق 15.09.2022

DW In Good Shape Sendungslogo arabisch

صحتك بين يديك - السموم وخطرها اليومي على حياتنا 08.09.2022

DW Sendung Good Shape | Aurelia Damann

تقوية عضلات الساقين 08.09.2022

21.4.2021, Buenos Aires, Argentinien, (150422) -- BUENOS AIRES, April 21, 2015 () -- A biologist in the Poisonous Animals Area of the Antidotes Production Department of Malbran Institute extracts venom from a scorpion in Buenos Aires, Argentina, on April 21, 2015. The Department is in charge of producing antidotes with the poison extracted from snakes, spiders and scorpions. (/Martin Zabala)(zhf)

الحيوانات السامة وصناعة الادوية 08.09.2022

المزيد صحتك بين يديك

DW In Good Shape Sendungslogo arabisch

صحتك بين يديك - الحياة مع الحيوانات: صحية وأحيانا خطيرة 15.09.2022

July 21, 2022: cute dog put his face on his knees to the man and smiling from the hands scratching her ear (Credit Image: © La Nacion via ZUMA Press

الكلبة لوتا تكتشف الحساسية 15.09.2022

ARCHIV - Männliche Küken, aufgenommen am 09.03.2016. Foto: Bernd Wüstneck/dpa (zu dpa Agrarminister rechtfertigt millionenfache Tötung männlicher Küken vom 30.03.2016) +++ dpa-Bildfunk +++

كتاتيت في رياض الأطفال 15.09.2022

Man playing with dog in living room, Man spielt mit Hund im Wohnzimmer | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

الحيوان كمساعد في العلاج 15.09.2022

اقرأ أيضا

Hauskatze, Haus-Katze Felis silvestris f. catus, Kaetzchen in einem Stiefel domestic cat, house cat Felis silvestris f. catus, kitten in a boot BLWS640326 *** Domestic cat, house cat Felis silvestris f catus , kitten in a boot domestic cat, house cat Felis silvestris f catus , kitten in a boot BLWS640326 Copyright: xblickwinkel/McPHOTO/A.xSchauhuberx

ما سبب شغف القطط بالأحذية في المنزل؟ 11.05.2022

القطط تحب الأحذية بجنون، ربما لاحظ معظم أصحابها ذلك بالفعل، فما أن ترى القطة الحذاء حتى تبدأ باللعب به وشمه وعضه. لكن ما سبب هذا الهوس بالأحذية من قبل أصدقائنا الصغار أصحاب الفراء؟ وهل هو علامة على مرض معين؟

ARCHIV 2017****FILE - Salman Rushdie attends the 68th National Book Awards Ceremony and Benefit Dinner on Nov. 15, 2017, in New York. An Iranian government official denied on Monday, Aug. 15, 2022, that Tehran was involved in the assault on author Rushdie, in remarks that were the country's first public comments on the attack. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP, File)

إيران تنفي أي علاقة بالهجوم على سلمان رشدي 15.08.2022

في أول رد فعل لها، شددت طهران على عدم وجود أي علاقة بينها وبين الشخص الذي هاجم الكاتب سلمان رشدي. ويذكر أن وسائل إعلام إيرانية عبرت عن "شماتتها" وأشادت بالمتهم الذي حاول قتل الكاتب البريطاني.

An unidentified Syrian doctor, second left, sits in the security room of the Higher Regional Court, with his lawyers, Oussama Al-Agi, left, Stefan Bonn und Ulrich Endres, in Frankfurt, Germany, Wednesday, Jan. 19, 2022. A court in Germany will begin hearing a case against a Syrian doctor accused of crimes against humanity for torturing and killing inmates at a government-run prison in his home country. Federal prosecutors say the doctor worked at a military intelligence prison in the Syrian city of Homs from April 2011 until late 2012. Prosecutors accuse him of killing one person and torture in 18 cases. (Boris Roessler/Pool Photo via AP)

طبيب سوري ينفي للقضاء الألماني قتل وتعذيب معارضين بمستشفيات بلاده 25.01.2022

خلال جلسة محاكمته، نفى علاء م. الطبيب السوري الذي يحاكم في ألمانيا قيامه بتعذيب وقتل معارضين في المستشفيات العسكرية في بلاده، وأكد خلال محاكمته أنه كان يشعر بالأسف للمرضى الذين تعرضوا للضرب وعصب الأعين.

©Pierre Teyssot/MAXPPP ; Coronavirus Pandemic - Masks FFP1 FFP2 N95 FFP3 in Pergine Valsugana, Italy on April 5, 2020. A sweeping lockdown is in place in most part of Europe to try to slow down the spread of coronavirus pandemic. Respiratory Protection masks FFP1 FFP2 N95 FFP3. © Pierre Teyssot / Maxppp |

أنواع مختلفة من الكمامات - أيها الأكثر حماية من فيروس كورونا؟ 30.06.2021

تختلف المواد المصنوعة منها كمامات الحماية من كورونا، ما يؤدي إلى اختلاف درجات الحماية التي توفرها الكمامات لمن يرتديها ومن يتواجد في محيطة. فأي تلك الكمامات الأفضل في الوقاية من الفيروس؟ باحثون بريطانيون لديهم الإجابة.