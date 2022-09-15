عضات القطط الخطرة

ما سبب شغف القطط بالأحذية في المنزل؟

القطط تحب الأحذية بجنون، ربما لاحظ معظم أصحابها ذلك بالفعل، فما أن ترى القطة الحذاء حتى تبدأ باللعب به وشمه وعضه. لكن ما سبب هذا الهوس بالأحذية من قبل أصدقائنا الصغار أصحاب الفراء؟ وهل هو علامة على مرض معين؟