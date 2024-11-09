عصير على متن الطائرة يحمي المناخ.. فما قصته؟

من خلال الحصول على عصير بسعر "باهض"، ترغب شركة طيران ألمانية في تشجيع الركاب على دفع تعويضات عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عنمحركات الطائرة ورفع درجة وعي المسافرين بضرورة حماية البيئة والمناخ.

لطالما كان طلب مشروب فوق السحاب باهظ الثمن على متن العديد من الرحلات الجوية الأوروبية. لكن شركة طيران سياحية في ألمانيا لديها الآن مشروب جديد ضمن قائمتها قد يفاجئك سعره أكثر، وفق ما ذكرت مجلة فيلت الألمانية.

يهدف بيع مشروب عضوي يسمى على متن شركة الطيران الألمانية "يرو وينغز" التابعة لمجموعة "لوفتهانزا" إلى زيادة وعي الركاب بحماية البيئة والمناخ. الفكرة تتبلور من خلال شراء عصير فواكه عضوي على متن الطائرة مقابل 19.50 يورو تعويض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الناتجة عن محركات الطائرة.

ووفق شركة الطيران، يتكون التعويض من عنصرين: وقود الطيران المستدام، والذي يهدف إلى تقليل عشرة بالمائة من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون المرتبطة بالطيران. في حين سيتم تعويض الـ 90 بالمائة المتبقية من هذه الانبعاثات من خلال المساهمة في صندوق مشاريع المناخ مع الشركاء.

وبهذه الطريقة، يمكن للمسافرين "ببساطة وعفوية المساهمة في طيران أكثر استدامة"، كما أشارت شركة الطيران الألمانية "يورو وينغز".

العصير يصنع في ألمانيا وهو ما يحدث أيضاً وفق معايير "الاستدامة البيئية". وبحسب الشركة المصنعة لا يحتوي المشروب العضوي على سكر مضاف. كما أن الفواكه المستخدمة في صنعه تأتي جميعها من الزراعة العضوية الألمانية مع طرق نقل قصيرة.

إ.م