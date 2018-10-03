عصيان وثورة ضد نيكو كوفاتش في بايرن ميونيخ؟

حسب تقرير صحيفة "كيكر"، فإن أربعة لاعبين من كبار نجوم البافاري باتوا يشكلون قاعدة معارضة ضد مدربهم نيكو كوفاتش الذي استلم حديثا دفة سفينة بايرن.

ويتعلق الأمر بماتس هوملز وفرانك ريبري وتوماس مولر وآرين روبن. وهؤلاء، حسبما تكشف الصحيفة الألمانية المختصة، غاضبون من المدرب وخطة التدوير المتواصلة التي يعتمدها، في حين أنهم يطالبون بفترات لعب أطول.

واختار اللاعبون طريقة للردّ عبر "العصيان" الصامت، أي أن اللاعبين الذين من المفترض أن يقودوا الفريق في "محنته" الحالية، قرروا الامتناع عن أداء عملهم وبذلك يسحبون الدعم المطلوب عن نيكو كوفاتش.

وتقول صحيفة "كيكر" أن الانطباع السائد في أروقة "آليانس أرينا" أن كوفاتش "صديق حميم" بالنسبة لجميع اللاعبين، لكن ينظر إليه أيضا على أنه "غير كفؤ" وبالتالي "لا يتم أخذه بمحمل الجد". ويأتي ذلك بالموازاة مع تراجع أداء الفريق واكتفائه بالمركز الثالث في الترتيب العام.

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وما زاد الطين نشر زوجة اللاعب الدولي توماس مولر تعليقا على حسابها الخاص بموقع انستغرام قالت فيه: "بعد سبعين دقيقة، جاءته (المدرب) الفكرة" وذلك في إشارة إلى إشراك كوفاتش لزوجها في الدقيقة 71 من عمر المباراة التي جمعت السبت بايرن مع فرايبورغ.

وتعاملت إدارة النادي بغضب شديد مع الواقعة، لدرجة أنها أصدرت بيانا صحفيا في اليوم التالي تؤكد فيه أن زوجة اللاعب ليزا مولر اعتذرت بعد صافرة النهاية من المدرب شخصيا، والمدرب قَبِل الاعتذار. وقبيل صدور بيان إدارة النادي كانت ليزا مولر قد سحبت تعليقها من موقع التواصل الاجتماعي.

ورغم أن الرسائل القادمة من بايرن تشدد على أن الواقعة انتهت تماما عند هذا الحد، إلا أن الأزمة لا تزال حاضرة وبقوة ولا يمكن حجبها. وقام أسطورة النادي لوثر ماتيوس بتلخيص الوضع قائلا: "بايرن فقد الخفة وروح التضامن والقتال إضافة إلى فقدانه بهجة اللعب".

الزوجان ليزا وتوماس مولر.

وتابع في حوار مع شبكة "سكاي" الخاصة التي يعمل فيها خبيرا رياضيا ومعلقا على المباريات أنه لم يعد يرى أحدا يمسك مقود البافاري بيده، بينما يكمن السبب الحقيقي حسب المحلل الرياضي في الوضعية الحالية إلى أن المدرب الجديد أخفق في تشكيل هرمية داخل الفريق.

وبات على نيكو كوفاتش الآن البحث عن طريقة لضمان ولاء اللاعبين، أما دعم الإدارة فهو حاضر وبقوة، إذ أبدى حسن صالح حميدزيتش، مدير الكرة، انزعاجه الشديد، عندما تجرأ أحد الصحفيين وسأله عن مصير كوفاتش، في حال خسر فريقه أمام المتصدر حاليا، الغريم دورتموند، قائلا: "أرجوك لا تسألني مثل هذه الأسئلة الحمقاء".

وبسبب تعادل الفريق السبت أمام فرايبورغ (1-1)، ابتعد بفارق أربع نقاط عن بوروسيا دورتموند، وهو ما يعني أن بايرن ميونخ لن يتمكن من إزاحة بوروسيا دورتموند من صدارة الترتيب، مثلما كان مخططا في حال الفوز بالمباراة التي ستجمعهما السبت القادم (11 من فبراير/ تشرين ثان) ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري المحلي.

و.ب/ ع.خ