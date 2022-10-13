عصر العولمة - الشباب الياباني وحلم العيش في الريف

ميسي يسجل أسرع هدف في تاريخه الكروي ورقما قياسيا جديدا

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسرع هدف في مسيرته الكروية في المباراة الودية بين الأرجنتين وأستراليا، كما حطم رقما جديدا له وهو التسجيل في سبع مباريات متتالية مع منتخب بلاده. هذه الانجازات رغم بلوغ البرغوث 36 عاما.