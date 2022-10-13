 عصر العولمة - الشباب الياباني وحلم العيش في الريف | عصر العولمة | DW | 17.06.2023

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عصر العولمة

عصر العولمة - الشباب الياباني وحلم العيش في الريف

ضجيج وتوتر وتلوث: المزيد من الشباب في اليابان يهجرون المدن وينتقلون للعيش في الريف. وفي أستراليا أشجار جديدة للمناطق الجافة، حماية للبيئة أم مجرد وهم لما يسمى بالغسل الأخضر؟

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