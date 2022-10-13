عصر العولمة - الشباب الياباني وحلم العيش في الريف

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ضجيج وتوتر وتلوث: المزيد من الشباب في اليابان يهجرون المدن وينتقلون للعيش في الريف. وفي أستراليا أشجار جديدة للمناطق الجافة، حماية للبيئة أم مجرد وهم لما يسمى بالغسل الأخضر؟
"يجب مراقبة جميع الروس الذين يعيشون في الدول الغربية.."، يقول الرئيس التشيكي، مذكرا بوضع 120 ألف ياباني كانوا يخضعون لرقابة صارمة في الولايات المتحدة إبان الحرب العالمية الثانية، ومضيفا "هذا ثمن الحرب ببساطة".
سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسرع هدف في مسيرته الكروية في المباراة الودية بين الأرجنتين وأستراليا، كما حطم رقما جديدا له وهو التسجيل في سبع مباريات متتالية مع منتخب بلاده. هذه الانجازات رغم بلوغ البرغوث 36 عاما.
تعمل بالطاقة الشمسية وسرعتها 130 كلم في الساعة، سيارة جديدة طورها طلاب ألمان في مدينة آخن. وتكفي بطارية السيارة لقطع مسافة 600 كيلومتر قبل الحاجة إلى إعادة شحنها.
اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمشرعون الأوروبيون على تغيير نظام منح تأشيرات شينغن الحالي. ويسمح الاتحاد الأوروبي بالدخول من دون تأشيرة لمواطني أكثر من 60 دولة خارج التكتل. فما هي طبيعة النظام الجديد؟
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