 عصر العولمة - البحث عن وطن جديد | عصر العولمة | DW | 08.07.2023

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عصر العولمة

عصر العولمة - البحث عن وطن جديد

الهروب من الحرب والعنف والفقر، ومستقبل غير واضح. هذا ما يجمع أكثر من مئة مليون شخص مهاجر ولاجئ في جميع أنحاء العالم. إنه رقم قياسي. تقرير لمجلة عصر العولمة عن مصير وتحديات وآمال اللاجئين في تونس والنيجر وفنزويلا وجورجيا.

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April 30, 2023, Rades, Tunis, Tunisia: Extreme violence between Eastern supporters and the police, several injured among the police officers, ordered the game after the intervention of the civil protection who controlled the flames thrown on the field. During the 1/4 final match of the African Champions League between the Tunis Sports Esperance (EST) and the Algerian team JS kabily at the Rades Stadium. (Credit Image: © Chokri Mahjoub/ZUMA Press Wire

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