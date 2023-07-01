عصر العولمة - البحث عن وطن جديد

المقترح الأوروبي للشراكة مع تونس يثير المخاوف بشأن حقوق الإنسان

مقترح الاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكة مع تونس قد يحمي الاقتصاد التونسي من خطر الانهيار، غير أن هناك بعض المخاوف من أن تنفيذ المقترح قد يؤدي إلى تدهور أوضاع المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر الشواطئ التونسية.