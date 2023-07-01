عصر العولمة - البحث عن وطن جديد

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الهروب من الحرب والعنف والفقر، ومستقبل غير واضح. هذا ما يجمع أكثر من مئة مليون شخص مهاجر ولاجئ في جميع أنحاء العالم. إنه رقم قياسي. تقرير لمجلة عصر العولمة عن مصير وتحديات وآمال اللاجئين في تونس والنيجر وفنزويلا وجورجيا.
تعرّض عشرات المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء للطرد من مدينة صفاقس التونسية غداة أعمال عنف ليلية اندلعت إثر مصرع أحد السكّان في صدامات مع مهاجرين غير قانونيين، وفقًا لشهادات وصور تمّ بثّها على الإنترنت
مقترح الاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكة مع تونس قد يحمي الاقتصاد التونسي من خطر الانهيار، غير أن هناك بعض المخاوف من أن تنفيذ المقترح قد يؤدي إلى تدهور أوضاع المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر الشواطئ التونسية.
بعد ارتفاع أعداد المهاجرين الواصلين عبر البحر، أعلنت الحكومة اليمينية في إيطاليا فرض حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر. ويحذر خبراء من أن الإجراء قد تكون له عواقب وخيمة على المهاجرين.
أثار فوز تحالف لأحزاب يمينية في إيطاليا المخاوف سواء بين اللاجئين والمهاجرين أو في أروقة السياسة الأوروبية خاصة وأن جورجيا ميلوني المرشحة المحتملة لقيادة الحكومة لديها أفكار معادية بشدة لفكرة استقبال اللاجئين والمهاجرين.
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