"عصابة" من القردة تختظف شبلاً لسبب غريب!

وثق أحد منظمي رحلات السفاري حادثة اختطاف شبل أسد على يد مجموعة من قردة البابون في محمية كروغر الطبيعية بجنوب إفريقيا، وتمكن الزائرون من متابعة المجموعة وهي تعتني بالشبل الصغير.
أحد قردة البابون يحمل الشبل الصغير من شجرة إلى أخرى
بدا المشهد غريباً أمام أحد منظمي رحلات السفاري في محمية كروغر الطبيعية بجنوب إفريقيا، إذ لاحظ في مطلع فبراير/ شباط الجاري قيام مجموعة من قرود البابون باختطاف شبل صغير والهرب به متسلقة شجرة عالية. وقامت المجموعة برعاية الشبل الصغير كما لو كان واحداً من صغارها.
وتنقل وكالة الأنباء الألمانية عن شولتس قوله إن مجموعة القردة جرت الشبل الصغير إلى إحدى الأشجار، ثم راحت تنتقل به من شجرة إلى أخرى، "فاعتقدنا أول الأمر أنها مقدمة على قتله، لكننا رأينا بعد برهة كيف أن المجموعة راحت تعامل الصغير بحنو وتخلص فراءه من البراغيث". ويبدو أن السبب من اختطاف الحيوان الصغير هو تبنيه فقط.
عمليات التبني بين الأصناف المختلفة من المخلوقات ليست مستحيلة في مملكة الحيوانات، لكن هذه عملية التبني هذه تبدو غير عادية. عن ذاك يقول منظم الرحلات كورت شولتس لمجلة نيوزويك: "لقد شاهدت بالفعل قردة البابون تقتل أشبال النمور وسمعت عن قردة البابون تقتل أشبال الأسود. لكني خلال عملي الذي يربو على عقدين من الزمان لم أشاهد قط قردة ترعى شبل أسد بهذه الطريقة التي رأيتها وهي تهتم بالشبل الصغير المختطف".
لكن المحزن في الأمر فإن شولتس بحكم خبرته لا يرى أي فرصة لبقاء الأسد الصغير على قيد الحياة بعيداً عن أمه، "التي لا يمكنها استعادة صغيرها بالتأكيد من هذه المجموعة الكبيرة من قردة البابون".
ع.غ/
بالصور: مرور 60 عاماً على وصول أول قرد إلى الفضاء
حيوانات في مهمة فضائية
في سنة 1958 تم إرسال أول قرد للقيام بمهمة في الفضاء الخارجي، بيد أن هذا القرد (غوردو) لقي حتفه للأسف، فيما حالف الحظ القردتين الأخريين "ابلي" و"ميس بيكر" (الصورة) في البقاء على قيد الحياة، وذلك خلال رحلتهما الأولى في الفضاء الخارجي في (مايو/أيار) سنة 1959.
بالصور: مرور 60 عاماً على وصول أول قرد إلى الفضاء
عمر طويل
تمكن القردتان "ابلي" و"ميس بيكر" من البقاء على قيد الحياة والعودة إلى كوكب الأرض، لكن بعد ساعات قليلة فقط من عملية الهبوط، وأثناء عملية جراحية ماتت القردة "ابلي". أما القردة "ميس بيكر"، فقد عاشت مدة أطول (الصورة)، وتوفيت سنة 1984، وهي في سن الـ27.
بالصور: مرور 60 عاماً على وصول أول قرد إلى الفضاء
في كبسولة
على عكس "ميس بيكر" و"ابلي"، لم يكن يتحتم على القرد الصغير "سام" اختبار انعدام الوزن، حيث كانت رحلته في كبسولة أمريكية ترتبط بوظيفة نظام الإنقاذ. وقد تمكن هذا القرد من البقاء على قيد الحياة أثناء الرحلة.
بالصور: مرور 60 عاماً على وصول أول قرد إلى الفضاء
أول شمبانزي
سنة 1961 وصل أول شمبانزي إلى الفضاء، فقد كان هذا الشمبانزي الذي يحمل اسم "هام" عديم الوزن لمدة تصل إلى حوالي ست دقائق. وقد تكلف "هام" بمهمة رائدة للغاية، إذ في نفس السنة (1961) أطلقت وكالة الفضاء "ناسا" مع "الان شيبارد" رحلات سفر إلى الفضاء على متنها. وكان يتحتم على الشمبانزي "هام" إعطاء معلومات مهمة عن كيفية تحمل كائن حي انعدام الوزن، وذلك بمساعدة بدلته المخصصة للفضاء.
بالصور: مرور 60 عاماً على وصول أول قرد إلى الفضاء
أول كلب في الفضاء
قبل وصول القرود إلى الفضاء، أرسل الاتحاد السوفياتي في وقت سابق الكلبة "لايكا" إلى الفضاء. وكان ذلك سنة 1957. حيث كانت "لايكا" أول حيوان -من ذوات الأربع أرجل- يصل إلى الفضاء الخارجي، غير أنها ماتت بعد ساعات قليلة فقط من إطلاق الصاروخ، الذي كانت على متنه.
بالصور: مرور 60 عاماً على وصول أول قرد إلى الفضاء
البعض بقي على قيد الحياة
رغم وفاة الكلبة "لايكا"، استمر الاتحاد السوفياتي في إرسال الكلاب إلى الفضاء، لكن هذه المرة في ظروف أفضل، ففي سنة 1960 تم إرسال "ستريلكا" و"بيلكا" إلى الفضاء وتمكنتا من العودة إلى كوكب الأرض وهما على قيد الحياة. فضلاً عن ذلك، أصبحت "ستريلكا" أول كلبة تبقى على قيد الحياة في الفضاء، ما أكسبها شهرة كبيرة. وفي سنة 1961، حصلت ابنة الرئيس الأمريكي السابق كينيدي على جرو من الكلبة "ستريلكا" كهدية لها.
بالصور: مرور 60 عاماً على وصول أول قرد إلى الفضاء
ذباب الفاكهة
لم تكن الكلاب أول حيوان حي يصل إلى الفضاء الخارجي، ففي سنة 1947 أُرسل ذباب الفاكهة إلى الفضاء، وذلك على متن صاروخ. وبالطبع تمكنت هذه الحشرات المرنة من البقاء على قيد الحياة.
بالصور: مرور 60 عاماً على وصول أول قرد إلى الفضاء
مصلحة الحيوانات فوق العلم
لحسن الحظ، انتهت أيام إرسال القرود والكلاب إلى الفضاء، ففي الوقت الحالي يتم الاعتماد على المخلوقات الصغيرة من أجل القيام بهذه المهمة. وفي سنة 2017، أرسلت وكالة الفضاء الأوروبية مجموعة من دب الماء (يُعرف أيضا باسم بطيء الخطو) إلى الفضاء وفي مدة وصلت إلى 12 يوماً. وقد تعرضت هذه الحيوانات الصغيرة إلى الإشعاع الكوني، إلاّ أنها بقيت كلها تقريباً على قيد الحياة. إعداد: هانا فوكس/ر.م