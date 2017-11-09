 عصابة كولومبية تعرض مكافأة لقتل كلبة بوليسية | عالم المنوعات | DW | 27.07.2018

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منوعات

عصابة كولومبية تعرض مكافأة لقتل كلبة بوليسية

عصابة مخدرات كولومبية تعجز أمام كلبة بوليسية ما دفعها إلى عرض مكافأة قدرها 70 ألف دولار لمن "يقتل" الكلبة، التي كشفت محاولة العصابة لتهريب أطنان من الكوكايين إلى خارج البلاد.

Global Ideas küssende Tiere Schäferhunde (picture-alliance/Anka Agency/G. Lacz)

ذكرت صحيفة "إل تيمبو" الكولومبية اليومية، يوم أمس الخميس (26 تموز/ يوليو)، أن أقوى عصابة إجرامية في كولومبيا عرضت مكافأة قدرها 200 مليون بيزو (70 ألف دولار) لمن يقتل أنثلا كلب بوليسية تمكنت من العثور على خمسة أطنان من الكوكايين، كانت العصابة تحاول تهريبها إلى أوروبا.

مختارات

ذكرت صحيفة محلية في ولاية ميكلنبورغ-فوربومرن أن السلطات ضبطت كمية ضخمة من الكوكايين تقدر قيمتها السوقية بنحو 24 مليون يورو في نهاية الشهر الماضي بأحد المستودعات التابعة لسلسلة متاجر "إدكا" الألمانية. كيف تم ذلك؟ (13.04.2018)

كشف متحدث باسم الجيش الفيليبيني عن نية الجيش الاستعانة بكلاب بوليسية للبحث عن رهينتين ألمانيين محتجزين لدى جماعة "أبو سياف" الإرهابية منذ أبريل/ نيسان الماضي، وهما مهددان بالقتل إذا لم يتم دفع فدية مقابل الإفراج عنهما. (06.10.2014)

واكتشفت الكلبة "سومبرا"، التي تنتمي إلى سلالة كلاب الراعي الألماني أو الجيرمان شيبرد، الكوكايين، الذي أخفته عصابة (غولف كلان) داخل قطع غيار سيارات، في مطار مدينة ميديلين. ووفقاً للتقرير فقد عرض زعيم العصابة، دايرو أوسوغا، المعروف بـ أوتونيل، أحد أكثر الرجال المطلوبين في كولومبيا، بعد ذلك مكافأة لمن يقتل الكلبة، التي نُقلت للعمل في مطار بوغوتا لحماية حياتها.

وقد قامت سومبرا البالغة من العمر 6 سنوات، بسلسلة من الإنجازات الهامة في كشف المخدرات في المطارات، وحصلت على ميدالية عن عملها في كولومبيا في عيد الاستقلال في 20 تموز/ يوليو.

ويذكر أن عصابة (غولف كلان) تنشط في تهريب المخدرات، والاتجار بالبشر، وتعدين العملات الإلكترونية غير المشروع.

ر.ض/ ع.خ ( د ب أ)

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  • Man and dog surfing (picture-alliance/ZUMAPRESS.com)

    خمسة أنشطة ترفيهية "غير مألوفة" للكلاب!

    كلاب تركب الأمواج

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  • FLorida Chateau Poochie Hunde Wellness Massage (Getty Images/J. Raedle)

    خمسة أنشطة ترفيهية "غير مألوفة" للكلاب!

    تدليك خاص للكلاب

    حسب بعض معالجي الكلاب يمكن لهذه الحيوانات أن تعاني في بعض الأحيان من الضغط العصبي، على غرار البشر. وتوفر بيوت الضيافة الخاصة بالكلاب مثل "بلاتزيرشش" قرب مدينة دوسلدورف الألمانية الحل الأمثل للتخفيف من التوتر. فمقابل 120 يورو يمكن للكلاب الاستماع بعطلة نهاية أسبوع مريحة بما في ذلك حصة تدليك.

  • Dog dancing at a pet fair (picture-alliance/dpa/A. Warnecke)

    خمسة أنشطة ترفيهية "غير مألوفة" للكلاب!

    رقص الكلاب

    بتوجيه من مالكها تستطيع الكلاب الرقص وتحريك جسدها إلى الأمام والخلف والميل جانبا والقفز عبر أذرع أصحابها. وقد ظهر هذا النوع من "الرياضة" في الولايات المتحدة ويحظى بشعبية كبيرة في القارة الأوروبية.

  • Dog sitting in front of an artwork at an exhibition (picture-alliance/AP/M. Altaaffer)

    خمسة أنشطة ترفيهية "غير مألوفة" للكلاب!

    معرض فني للكلاب

    خلال هذا الحدث الفني الخاص، لا تستطيع الكلاب الانتظار خارجا. وعوض ذلك تستكشف الصور التي وضعت على مستوى بصرها. هذا المعرض الفني الخاص بالكلاب، موجود في العاصمة الألمانية برلين. إعداد : انتجي بيندر/ ر.م


مختارات

خمسة أنشطة ترفيهية "غير مألوفة" للكلاب!

الذهاب في نزهة وجلب العصا، هذه ربما بعض من الأنشطة الترفيهية العديدة، التي يعرفها الكثير من مربي الكلاب. ويبدو أن أنشطة ترفيهية جديدة انضمت إلى القائمة من بينها معارض فنية وجلسات تدليك. (12.10.2017)  

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