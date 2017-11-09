عصابة كولومبية تعرض مكافأة لقتل كلبة بوليسية

ذكرت صحيفة "إل تيمبو" الكولومبية اليومية، يوم أمس الخميس (26 تموز/ يوليو)، أن أقوى عصابة إجرامية في كولومبيا عرضت مكافأة قدرها 200 مليون بيزو (70 ألف دولار) لمن يقتل أنثلا كلب بوليسية تمكنت من العثور على خمسة أطنان من الكوكايين، كانت العصابة تحاول تهريبها إلى أوروبا.
واكتشفت الكلبة "سومبرا"، التي تنتمي إلى سلالة كلاب الراعي الألماني أو الجيرمان شيبرد، الكوكايين، الذي أخفته عصابة (غولف كلان) داخل قطع غيار سيارات، في مطار مدينة ميديلين. ووفقاً للتقرير فقد عرض زعيم العصابة، دايرو أوسوغا، المعروف بـ أوتونيل، أحد أكثر الرجال المطلوبين في كولومبيا، بعد ذلك مكافأة لمن يقتل الكلبة، التي نُقلت للعمل في مطار بوغوتا لحماية حياتها.
وقد قامت سومبرا البالغة من العمر 6 سنوات، بسلسلة من الإنجازات الهامة في كشف المخدرات في المطارات، وحصلت على ميدالية عن عملها في كولومبيا في عيد الاستقلال في 20 تموز/ يوليو.
ويذكر أن عصابة (غولف كلان) تنشط في تهريب المخدرات، والاتجار بالبشر، وتعدين العملات الإلكترونية غير المشروع.
ر.ض/ ع.خ ( د ب أ)
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خمسة أنشطة ترفيهية "غير مألوفة" للكلاب!
خدع سحرية للكلاب
يفتخر الساحر الفنلندي، خوسيه أهونين، بحصوله على أكثر من 34 مليون نقرة على قناته على يوتوب لمتابعة خدعه السحرية للكلاب. ويعتقد أهونين أن ردة فعل الكلاب الصادقة هي ما يجعل من مقاطع الفيديو الخاصة به شائعة جدا بين المشاهدين وتدفعهم للضحك.
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خمسة أنشطة ترفيهية "غير مألوفة" للكلاب!
كلاب تركب الأمواج
تبقى مسألة رغبة الكلاب في ركوب الأمواج قابلة للنقاش. لكن بعض من مالكي الكلاب يُحبون مزاولة هذا النشاط مع كلابهم خاصة في كاليفورنيا التي يحظى فيها هذا النشاط بشعبية كبيرة.
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خمسة أنشطة ترفيهية "غير مألوفة" للكلاب!
تدليك خاص للكلاب
حسب بعض معالجي الكلاب يمكن لهذه الحيوانات أن تعاني في بعض الأحيان من الضغط العصبي، على غرار البشر. وتوفر بيوت الضيافة الخاصة بالكلاب مثل "بلاتزيرشش" قرب مدينة دوسلدورف الألمانية الحل الأمثل للتخفيف من التوتر. فمقابل 120 يورو يمكن للكلاب الاستماع بعطلة نهاية أسبوع مريحة بما في ذلك حصة تدليك.
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خمسة أنشطة ترفيهية "غير مألوفة" للكلاب!
رقص الكلاب
بتوجيه من مالكها تستطيع الكلاب الرقص وتحريك جسدها إلى الأمام والخلف والميل جانبا والقفز عبر أذرع أصحابها. وقد ظهر هذا النوع من "الرياضة" في الولايات المتحدة ويحظى بشعبية كبيرة في القارة الأوروبية.
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خمسة أنشطة ترفيهية "غير مألوفة" للكلاب!
معرض فني للكلاب
خلال هذا الحدث الفني الخاص، لا تستطيع الكلاب الانتظار خارجا. وعوض ذلك تستكشف الصور التي وضعت على مستوى بصرها. هذا المعرض الفني الخاص بالكلاب، موجود في العاصمة الألمانية برلين. إعداد : انتجي بيندر/ ر.م