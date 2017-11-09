عصابة كولومبية تعرض مكافأة لقتل كلبة بوليسية

ذكرت صحيفة "إل تيمبو" الكولومبية اليومية، يوم أمس الخميس (26 تموز/ يوليو)، أن أقوى عصابة إجرامية في كولومبيا عرضت مكافأة قدرها 200 مليون بيزو (70 ألف دولار) لمن يقتل أنثلا كلب بوليسية تمكنت من العثور على خمسة أطنان من الكوكايين، كانت العصابة تحاول تهريبها إلى أوروبا.

واكتشفت الكلبة "سومبرا"، التي تنتمي إلى سلالة كلاب الراعي الألماني أو الجيرمان شيبرد، الكوكايين، الذي أخفته عصابة (غولف كلان) داخل قطع غيار سيارات، في مطار مدينة ميديلين. ووفقاً للتقرير فقد عرض زعيم العصابة، دايرو أوسوغا، المعروف بـ أوتونيل، أحد أكثر الرجال المطلوبين في كولومبيا، بعد ذلك مكافأة لمن يقتل الكلبة، التي نُقلت للعمل في مطار بوغوتا لحماية حياتها.

وقد قامت سومبرا البالغة من العمر 6 سنوات، بسلسلة من الإنجازات الهامة في كشف المخدرات في المطارات، وحصلت على ميدالية عن عملها في كولومبيا في عيد الاستقلال في 20 تموز/ يوليو.

ويذكر أن عصابة (غولف كلان) تنشط في تهريب المخدرات، والاتجار بالبشر، وتعدين العملات الإلكترونية غير المشروع.

ر.ض/ ع.خ ( د ب أ)