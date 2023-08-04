عصابات مرسيليا ـ حرب المخدرات في جنوب فرنسا

لا يتورع المجرمون عن عمليات القتل المأجور لإثبات سطوتهم أو الهيمنة على مناطق جديدة لبيع المخدرات. شرطة المدينة تريد إيجاد حل للمشكلة عبر الوحدات الخاصة. يُقدَّر حجم مبيعات العصابات بنحو 30 مليون يورو شهريا. في المناطق الساخنة مثل مناطق الإسكان الاجتماعي في الشمال، يبلغ دخل التجّار اليومي نحو 80 ألف يورو.





تعمل شرطة مرسيليا، ووكالة مكافحة المخدرات، وقوات خاصة ترتدي ملابس مدنية، على مدار الساعة، للتصدي لهذه الصفقات غير المشروعة. ورغم ذلك يتصاعد عنف العصابات، ويودي بحياة مدنيين أبرياء. يرافق الفيلم الوثائقي وحدات النخبة أثناء قيامها بدورياتها وحملاتها الكبيرة.



مواعيد البث



DW عربية

السبت 26 أغسطس/آب 2023 – 03:15 UTC

السبت 26 أغسطس/آب 2023 – 13:15 UTC

السبت 26 أغسطس/آب 2023 – 16:15 UTC

السبت 26 أغسطس/آب 2023 – 19:15 UTC

الأحد 27 أغسطس/آب 2023 – 05:15 UTC

الأحد 27 أغسطس/آب 2023– 22:03 UTC

الإثنين 28 أغسطس/آب 2023– 11:15 UTC

الإثنين 28 أغسطس/آب 2023– 18:15 UTC

الثلاثاء 29 أغسطس/آب 2023– 01:15 UTC

الثلاثاء 29 أغسطس/آب 2023– 07:15 UTC

الأربعاء 30 أغسطس/آب 2023 – 09:15 UTC

الأربعاء 30 أغسطس/آب 2023 – 15:15 UTC

الجمعة 01 سبتمبر/أيلول 2023 – 01:45 UTC

الجمعة 01 سبتمبر/أيلول 2023 – 10:15 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة UTC + 2

دبي UTC + 4

UTC تعني توقيت عالمي منسق