 عصابات مرسيليا ـ حرب المخدرات في جنوب فرنسا | تقارير جديدة | DW | 04.08.2023

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تقارير جديدة

عصابات مرسيليا ـ حرب المخدرات في جنوب فرنسا

قُتِلَ 15 شخصا في إطلاق نار صيف عام 2021. جريمة هي الأكثر دموية في تاريخ مرسيليا حتى الآن. العصابات المتنافسة ترهب الناس في الأحياء الشمالية، حيث تسيطر عصابات المخدرات القوية على بعض أحياء المدينة.

Dokumentation | Die Gangs von Marseille - Drogenkrieg in Südfrankreich

Dokumentation | Die Gangs von Marseille - Drogenkrieg in Südfrankreich

لا يتورع المجرمون عن عمليات القتل المأجور لإثبات سطوتهم أو الهيمنة على مناطق جديدة لبيع المخدرات. شرطة المدينة تريد إيجاد حل للمشكلة عبر الوحدات الخاصة. يُقدَّر حجم مبيعات العصابات بنحو 30 مليون يورو شهريا. في المناطق الساخنة مثل مناطق الإسكان الاجتماعي في الشمال، يبلغ دخل التجّار اليومي نحو 80 ألف يورو. 
 

Dokumentation | Die Gangs von Marseille - Drogenkrieg in Südfrankreich

تعمل شرطة مرسيليا، ووكالة مكافحة المخدرات، وقوات خاصة ترتدي ملابس مدنية، على مدار الساعة، للتصدي لهذه الصفقات غير المشروعة. ورغم ذلك يتصاعد عنف العصابات، ويودي بحياة مدنيين أبرياء. يرافق الفيلم الوثائقي وحدات النخبة أثناء قيامها بدورياتها وحملاتها الكبيرة. 
 

 

مواعيد البث

DW  عربية

السبت 26 أغسطس/آب 2023 – 03:15 UTC
السبت  26 أغسطس/آب 2023 – 13:15 UTC
السبت 26 أغسطس/آب 2023 – 16:15 UTC
السبت 26 أغسطس/آب 2023 – 19:15 UTC
الأحد 27 أغسطس/آب 2023 – 05:15 UTC
الأحد 27 أغسطس/آب 2023– 22:03 UTC
الإثنين 28 أغسطس/آب 2023– 11:15 UTC
الإثنين 28 أغسطس/آب 2023– 18:15 UTC
الثلاثاء 29 أغسطس/آب 2023– 01:15 UTC
الثلاثاء 29 أغسطس/آب 2023– 07:15 UTC
الأربعاء  30 أغسطس/آب 2023 – 09:15 UTC
الأربعاء 30 أغسطس/آب 2023  – 15:15 UTC
الجمعة 01 سبتمبر/أيلول 2023  – 01:45 UTC
الجمعة 01 سبتمبر/أيلول 2023  – 10:15 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

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 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

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