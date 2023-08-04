عصابات مرسيليا ـ حرب المخدرات في جنوب فرنسا

قُتِلَ 15 شخصا في إطلاق نار صيف عام 2021. جريمة هي الأكثر دموية في تاريخ مرسيليا حتى الآن. العصابات المتنافسة ترهب الناس في الأحياء الشمالية، حيث تسيطر عصابات المخدرات القوية على بعض أحياء المدينة.
لا يتورع المجرمون عن عمليات القتل المأجور لإثبات سطوتهم أو الهيمنة على مناطق جديدة لبيع المخدرات. شرطة المدينة تريد إيجاد حل للمشكلة عبر الوحدات الخاصة. يُقدَّر حجم مبيعات العصابات بنحو 30 مليون يورو شهريا. في المناطق الساخنة مثل مناطق الإسكان الاجتماعي في الشمال، يبلغ دخل التجّار اليومي نحو 80 ألف يورو.
تعمل شرطة مرسيليا، ووكالة مكافحة المخدرات، وقوات خاصة ترتدي ملابس مدنية، على مدار الساعة، للتصدي لهذه الصفقات غير المشروعة. ورغم ذلك يتصاعد عنف العصابات، ويودي بحياة مدنيين أبرياء. يرافق الفيلم الوثائقي وحدات النخبة أثناء قيامها بدورياتها وحملاتها الكبيرة.
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DW عربية
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