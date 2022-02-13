 عشية زيارته لكييف وموسكو.. شولتس يشدد لهجته حيال روسيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.02.2022

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عشية زيارته لكييف وموسكو.. شولتس يشدد لهجته حيال روسيا

عشية جولة تقوده إلى كييف وموسكو، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن اعتقاده بأن التوتر بين روسيا وأوكرانيا "تهديد خطير جدا جدا للسلام في أوروبا"، محذرا موسكو من "عقوبات فورية وردود فعل قاسية" في حال غزو أوكرانيا.

بعد موقف وصف بالملتبس بدأت ألمانيا في تشديد لهجتها مع موسكو

بعد موقف وصف بالملتبس بدأت ألمانيا في تشديد لهجتها مع موسكو

حذر المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأحد (13 شباط/فبراير 2022) روسيا من أنها إذا هاجمت أوكرانيا ستواجه عقوبات فورية وردود فعل قاسية بما يعد التزاما باللهجة الصارمة مع موسكو قبل اجتماع هذا الأسبوع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن المقرر أن يسافر شولتس إلى كييف غدا الاثنين للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وإلى موسكو يوم الثلاثاء للقاءالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إطار الجهود الدبلوماسية لتخفيف التوتر.

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أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن مواقف بلاده موحدة مع فرنسا وبولندا بما يخص التحرك تجاه الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وهدف المحافظة على السلام في أوروبا. وهدد المستشار روسيا بـ"عواقب واسعة النطاق" في حال غزو أوكرانيا.

بعيد انتخابه لولاية ثانية من خمس سنوات، قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إن موسكو تتحمل "مسؤولية" خطر "الحرب" في أوروبا بسبب التوتر بشأن أوكرانيا، وذلك عشية زيارة المستشار أولاف شولتس لكييف وبعدها لموسكو.

تحول تزويد روسيا لألمانيا وأوروبا بالغاز لرهان استراتيجي أجًجه احتمال غزو روسيا لأوكرانيا، وتهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد محادثات مع المستشار أولاف شولتز بنهاية نوردستريم 2 في حال اجتياح موسكو لجارتها الغربية.

فيما حذر الرئيس الأمريكي بايدن نظيره الروسي بوتين من عواقب وخيمة في حال غزوه أوكرانيا، وصفت روسيا ما تقوم به الولايات المتحدة بـ "الهستيريا". في أثناء ذلك، ما تزال هناك جهود أوروبية مبذولة للتهدئة وتغليب الدبلوماسية.

وأوضح شولتس أن الرحلتين سيكون الهدف منهما إيضاح كيفية الحفاظ على السلام الذي يواجه "تهديدا شديد الخطورة" ودعا روسيا لخفض التصعيد.

وقال المستشار للصحافيين بعد إعادة انتخاب الرئيس الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير لولاية ثانية إنه "في حال شن عدوان عسكري على أوكرانيا يعرض سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها للخطر، سيقود هذا إلى عقوبات قاسية أعددناها بصورة دقيقة ويمكننا تنفيذها فورا مع حلفائنا في أوروبا وداخل الحلف الأطلسي".

وعبر عن قلق من "تهديد جدي جدا للسلام" في أوروبا.

وقال مصدر حكومي ألماني الأحد إن برلين لا تتوقع أي نتائج ملموسة من النقاشات. وقال مصدر الحكومة الألمانية "المستشار سيوضح أن أي هجوم على أوكرانيا سيكون له عواقب وخيمة... وأنه لا ينبغي التقليل من الوحدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا".

وكشف المصدر في إفادة للصحفيين أن شولتس سيبلغ بوتين أن حشد القوات "لا يمكن تفسيره إلا على أنه تهديد"، مضيفا "لا أتوقع نتائج ملموسة، لكن هذه المحادثات المباشرة مهمة".

ويريد بوتين الحصول على ضمانات أمنية من بايدن لمنع كييف من الانضمام لحلف شمال الأطلسي وفيما يتعلق بنشر الصواريخ قرب الحدود الروسية.

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أوكرانيا تدعو إلى الهدوء برغم تصاعد التوتر مع روسيا

وقال المصدر الحكومي الألماني إن تعليق أي ضم لأوكرانيا في حلف شمال الأطلسي ليس في "جعبة" شولتس مشيرا إلى أن "ما يحدث على الأرض" هو الذي سيحدد ما إذا كانت روسيا تخفض التصعيد. وأردف المصدر "الوضع الحالي في حد ذاته مزعزع للاستقرار ويمكن أن يخرج عن السيطرة".

وتابع أن شولتس يأمل في أن يناقش مع زيلينسكي وبوتين السبل الممكنة لإحراز تقدم في تطبيق اتفاقات مينسك للسلام، التي تهدف إلى إنهاء صراع الانفصاليين في شرق أوكرانيا. وقال "ليست هذه المرة الأولى التي يتم التحدث فيها مع بوتين بشأن هذه الأمور كما أنها لن تكون الأخيرة".

ويشار إلى أن الحكومة الألمانية ترفض تسليم أوكرانيا أسلحة "فتاكة" متمسكة بالسياسة المتبعة في هذا المجال منذ فترة ما بعد الحرب والقاضية بعدم تصدير السلاح إلى مناطق النزاع. بيد أن المصدر قال إن برلين مستعدة للنظر في مطلب أوكرانيا الحصول على معدات للرؤية الليلية.

وتقول الولايات المتحدة إن الجيش الروسي، الذي حشد أكثر من 100 ألف جندي قرب حدود أوكرانيا، يمكن أن يغزوها في أي وقت. وتنفي روسيا التخطيط لمثل هذا الأمر وتقول إن أفعالها عبارة عن رد فعل على تصرفات عدائية من دول حلف شمال الأطلسي.

 خ.س/أ.ح (رويترز، د ب أ)

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روسيا تحشد المزيد من قواتها على الحدود مع أوكرانيا

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