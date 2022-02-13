عشية زيارته لكييف وموسكو.. شولتس يشدد لهجته حيال روسيا

حذر المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأحد (13 شباط/فبراير 2022) روسيا من أنها إذا هاجمت أوكرانيا ستواجه عقوبات فورية وردود فعل قاسية بما يعد التزاما باللهجة الصارمة مع موسكو قبل اجتماع هذا الأسبوع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن المقرر أن يسافر شولتس إلى كييف غدا الاثنين للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وإلى موسكو يوم الثلاثاء للقاءالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إطار الجهود الدبلوماسية لتخفيف التوتر.

وأوضح شولتس أن الرحلتين سيكون الهدف منهما إيضاح كيفية الحفاظ على السلام الذي يواجه "تهديدا شديد الخطورة" ودعا روسيا لخفض التصعيد.

وقال المستشار للصحافيين بعد إعادة انتخاب الرئيس الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير لولاية ثانية إنه "في حال شن عدوان عسكري على أوكرانيا يعرض سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها للخطر، سيقود هذا إلى عقوبات قاسية أعددناها بصورة دقيقة ويمكننا تنفيذها فورا مع حلفائنا في أوروبا وداخل الحلف الأطلسي".

وعبر عن قلق من "تهديد جدي جدا للسلام" في أوروبا.

وقال مصدر حكومي ألماني الأحد إن برلين لا تتوقع أي نتائج ملموسة من النقاشات. وقال مصدر الحكومة الألمانية "المستشار سيوضح أن أي هجوم على أوكرانيا سيكون له عواقب وخيمة... وأنه لا ينبغي التقليل من الوحدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا".

وكشف المصدر في إفادة للصحفيين أن شولتس سيبلغ بوتين أن حشد القوات "لا يمكن تفسيره إلا على أنه تهديد"، مضيفا "لا أتوقع نتائج ملموسة، لكن هذه المحادثات المباشرة مهمة".

ويريد بوتين الحصول على ضمانات أمنية من بايدن لمنع كييف من الانضمام لحلف شمال الأطلسي وفيما يتعلق بنشر الصواريخ قرب الحدود الروسية.

مشاهدة الفيديو 02:11 أوكرانيا تدعو إلى الهدوء برغم تصاعد التوتر مع روسيا

وقال المصدر الحكومي الألماني إن تعليق أي ضم لأوكرانيا في حلف شمال الأطلسي ليس في "جعبة" شولتس مشيرا إلى أن "ما يحدث على الأرض" هو الذي سيحدد ما إذا كانت روسيا تخفض التصعيد. وأردف المصدر "الوضع الحالي في حد ذاته مزعزع للاستقرار ويمكن أن يخرج عن السيطرة".

وتابع أن شولتس يأمل في أن يناقش مع زيلينسكي وبوتين السبل الممكنة لإحراز تقدم في تطبيق اتفاقات مينسك للسلام، التي تهدف إلى إنهاء صراع الانفصاليين في شرق أوكرانيا. وقال "ليست هذه المرة الأولى التي يتم التحدث فيها مع بوتين بشأن هذه الأمور كما أنها لن تكون الأخيرة".

ويشار إلى أن الحكومة الألمانية ترفض تسليم أوكرانيا أسلحة "فتاكة" متمسكة بالسياسة المتبعة في هذا المجال منذ فترة ما بعد الحرب والقاضية بعدم تصدير السلاح إلى مناطق النزاع. بيد أن المصدر قال إن برلين مستعدة للنظر في مطلب أوكرانيا الحصول على معدات للرؤية الليلية.

وتقول الولايات المتحدة إن الجيش الروسي، الذي حشد أكثر من 100 ألف جندي قرب حدود أوكرانيا، يمكن أن يغزوها في أي وقت. وتنفي روسيا التخطيط لمثل هذا الأمر وتقول إن أفعالها عبارة عن رد فعل على تصرفات عدائية من دول حلف شمال الأطلسي.

خ.س/أ.ح (رويترز، د ب أ)