 عشية زيارته إسرائيل.. شتاينماير "سعيد بلا حدود" بإطلاق رهائن لدى حماس | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.11.2023

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أخبار

عشية زيارته إسرائيل.. شتاينماير "سعيد بلا حدود" بإطلاق رهائن لدى حماس

عشية زيارته للدولة العبرية، أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن شعوره بالارتياح بعد الإفراج عن الدفعة الأولى من الرهائن لدى حماس، والذين كان من بينهم أربعة إسرائيليين-ألمان.

الرئيس الألماني الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير وحرمه إلكه بودنبندر خلال فعالية تضامنية مع إسرائيل وضد الإرهاب ومعاداة السامية (22/10/2023)

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أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن شعوره بالارتياح بعد الإفراج عن الدفعة الأولى من الرهائن لدى حركة حماس. وفي رسالة عبر الفيديو بمناسبة زيارته الوشيكة لإسرائيل، قال شتاينماير اليوم السبت (25 تشرين الثاني/نوفمبر 2023): "أنا سعيد بدرجة لا حد لها ببدء الإفراج عن الرهائن الأوائل بما في ذلك رهائن ألمان، ومن ضمنهم أيضاً الفتاتان اللتان جلس معي والدهما هنا في قصر بيلفو (القصر الرئاسي الألماني) قبل أسبوعين وكان يملأه اليأس".

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ووجه شتاينماير الشكر للوسطاء، وقال في الوقت نفسه إن "الطريق نحو إنهاء القتال سيكون ولا يمكن أن يكون إلا من خلال إطلاق سراح الرهائن، جميع الرهائن".

كانت حركة حماس أطلقت أمس الجمعة سراح 13 إسرائيلياً، بالإضافة إلى 11 أجنبياً، وكان من بين الإسرائيليين المفرج عنهم أربعة أشخاص يحملون الجنسية المزدوجة الألمانية والإسرائيلية. وفي المقابل، أفرجت إسرائيل عن 39 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، ومن المنتظر أن يتم استئناف عملية تبادل المحتجزين اليوم.

يشار إلى أن حركة حماس هي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى، كمنظمة إرهابية.

ويتوجه شتاينماير إلى إسرائيل غداً الأحد في زيارة تستغرق يومين وذلك بناء على دعوة من نظيره الإسرائيلي اسحق هرتسوغ الذي تجمعه به صداقة قوية. وسيتوجه شتاينماير من إسرائيل إلى عمان وقطر.

وأضاف شتاينماير أنه سيسافر "لأؤكد لإسرائيل تضامننا المستمر، وهو ليس تضامناً فقط مع إسرائيل ضحية الإرهاب بل إنه تضامن أيضاً مع إسرائيل التي تدافع عن نفسها".

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قد رحبت أمس الجمعة بإطلاق سراح المجموعة الأولى من الرهائن لدى حماس. وقالت في بيان إن الحكومة الألمانية "ممتنة للغاية لكل من ساهم في هذا الإفراج"، ولا سيما قطر ومصر والصليب الأحمر، معتبرة أن "من الضروري أن يحترم الجميع الاتفاقات المبرمة وإطلاق سراح رهائن آخرين في الأيام المقبلة".        

وقالت الوزيرة إن الحكومة تقر أيضاً بمعاناة سكان غزة.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

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