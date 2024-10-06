ذكرى 7 أكتوبر: مظاهرات بألمانيا وشولتس يدعو لوقف إطلاق النار

عشية الذكرى السنوية الأولى لهجمات 7 أكتوبر خرجت تظاهرات في ألمانيا مؤيدة لإسرائيل وأخرى مؤيدة للفلسطينيين، فيما دعا المستشار أولاف شولتس إلى وقف لإطلاق النار في الشرق الأوسط.

وقعت اضطرابات خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في حي كرويتسبرغ في العاصمة الألمانية برلين اليوم الأحد (السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2024)، حيث تخلل المظاهرة إلقاء حجارة وزجاجات على أفراد الشرطة. وحاول متظاهرون اختراق تشكيل من أفراد الشرطة، وتم إشعال ألعاب نارية.

وأعلنت متحدثة باسم الشرطة عن إلقاء القبض على عدة أشخاص، وقالت: "بسبب هذه الأعمال غير السلمية، تم إنهاء التجمع". وأبلغت الشرطة المتظاهرين عبر مكبرات الصوت بأن: "السلم العام معرض للخطر"، مشيرة إلى ارتكاب جرائم خلال التجمع.

ووفقا لما ذكرته الشرطة، شارك حوالي 3500 شخص في المسيرة الاحتجاجية المؤيدة للفلسطينيين، على الرغم من أن العدد الذي كان تم الإعلان عنه هو 1000 شخص فقط.

واستقطبت تظاهرة أخرى مؤيدة لإسرائيل 500 شخص في العاصمة الألمانية وفقا للشرطة، ولوح كثيرون بالعلم الإسرائيلي وحمل البعض صور رهائن تحتجزهم حماس.

الشرطة الألمانية تنهي مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين لأن "السلم العام معرض للخطر" مشيرة إلى ارتكاب جرائم خلال التجمع. صورة من: Christian Mang/REUTERS

"ميونيخ ضد معاداة السامية"

في تظاهرة أخرى تجمع عدد كبير من الأشخاص في ميونيخ، عاصمة ولاية بافاريا الألمانية، لحضور فعالية تذكارية تحت عنوان "365 يوما - ميونيخ ضد معاداة السامية"، في الذكرى السنوية للهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.

ولوح كثيرون بالأعلام الإسرائيلية أو بلافتات صغيرة تحمل شعار المنظمين، وهو عبارة عن نجمة داود الحمراء مع صورة لمدينة ميونيخ في الخلفية، مما يظهر وحدة المدينة في مكافحة الكراهية والتمييز ومعاداة السامية.

ولم يتوفر لدى الشرطة عدد محدد للمشاركين بعد وقت قصير من بدء الفعالية، وإن كان المنظمين يأملون في مشاركة 8000 شخص مسبقا، وسعوا لتنظيم أكبر مظاهرة ضد معاداة السامية في البلاد.

نظاهرة مؤيدة لإسرائيل في برلين صورة من: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

وقال المنظمون إنهم طالبوا أيضا بالإفراج عن جميع الرهائن. وقد أصدر تحالف واسع النطاق يضم أكثر من 100 مجموعة مختلفة من مجالات الثقافة والسياسة والدين والرياضة والأعمال ومبادرات المجتمع المدني هذه الدعوة للإفراج عن جميع الرهائن.

وعلى مقربة من الفعالية التذكارية، أقيمت مظاهرة مضادة نظمتها مجموعة مناصرة للفلسطينيين. وقالت الشرطة إن عدد الأشخاص الذين تم تسجيل مشاركتهم في هذه المظاهرة تجاوز 100 شخص.

ومن المتوقع تنظيم تظاهرات أخرى يوم غد الأثنين وخصوصا في فرانكفورت.

شولتس يدعو لوقف إطلاق النار

في غضون ذلك دعا المستشار الألماني أولاف شولتس مجددا الأحد إلى وقف لإطلاق النار في الشرق الأوسط، عشية الذكرى الأولى لهجوم حماس على إسرائيل واندلاع الحرب في قطاع غزة، محذرا من تنامي معاداة السامية في المجتمع.

وقال شولتس في رسالة عبر الفيديو "للأسف، في الذكرى الأولى لهجوم حماس الإرهابي على إسرائيل، يبدو السلام أو حتى المصالحة في الشرق الأوسط أبعد من أي وقت مضى".

وأضاف المستشار الألماني أن الحكومة الألمانية "تواصل الدعوة بإصرار إلى وقف إطلاق النار، وهو ما يجب أن يتحقق الآن أخيرا، حتى تتسنّى حماية المدنيين في قطاع غزة بشكل أفضل، وبالطبع توفير الرعاية لهم. وكي يتسنّى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين أخيرا".

وقُتل 1205 أشخاص في الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

ويشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

وقُتل 41870 شخصا معظمهم مدنيون، بحسب السلطات الصحية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، منذ أن بدأ الجيش الاسرائيلي حملة قصف مدمر وعمليات برية مكثفة ردا على هجوم الحركة.

وفي منتصف أيلول/ سبتمبر، نقلت إسرائيل مركز ثقل عملياتها العسكرية من غزة إلى الجبهة الشمالية وكثّفت غاراتها على لبنان اعتبارا من 23 أيلول/سبتمبر، بينما بدأت قواتها الاثنين عمليات برية "محدودة" ضد حزب الله، ما يزيد المخاوف من اندلاع نزاع واسع النطاق في الشرق الأوسط.

وتعتبر دول عديدة حزب الله، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كمنظمة إرهابية.

وقال شولتس: "نحن على اتصال وثيق مع شركائنا الدوليين لمنع تصعيد الصراع بشكل أكبر"، محذراً في الوقت ذاته من تنامي مشاعر معاداة السامية في ألمانيا، مجددا تأكيده دعم برلين الثابت لإسرائيل.

وقال شولتس "لا ينبغي أبدا أن يعيش المواطنون اليهود هنا في ألمانيا في خوف ورعب". وأضاف "يجب ألا نقبل أبدا بمعاداة السامية والكراهية العمياء لإسرائيل. يحظى الشعب اليهودي هنا في ألمانيا بتضامن دولتنا الكامل".

وتمّ تسجيل أكثر من خمسة آلاف حادثة في إطار معاداة السامية في ألمانيا في عام 2023، نصفها بعد هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وفقا لفيليكس كلين المفوّض لدى الحكومة لمكافحة معاداة السامية.

ع.غ/ أ.ح/ز.أ.ب (د ب أ، أ ف ب)