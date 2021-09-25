 عشية الانتخابات.. ميركل تحشد للاشيت وشولتس يعد بـ″تغيير كبير″ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 25.09.2021

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سياسة واقتصاد

عشية الانتخابات.. ميركل تحشد للاشيت وشولتس يعد بـ"تغيير كبير"

عشية انتخابات تتوج نهاية حكمها، دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مواطنيها للتصويت لمرشح تحالفها أرمين لاشيت، بينما أكد المرشح الاشتراكي للمستشارية أولاف شولتس المتصدر في استطلاعات الرأي أنه يحارب من أجل "تغيير كبير".

مرشح التحالف المسيحي للمستشارية أرمين لاشيت (على اليمين) والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والمرشح الاشتراكي للمستشارية أولاف شولتس

ميركل دعت المواطنين لانتخاب آرمين لاشيت، لكن شولتس قال إنه يحارب من أجل "تغيير كبير"

حضّت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الناخبين السبت (25 أيلول/سبتمبر 2021) على التصويت لمرشّح تحالفها أرمين لاشيت لـ"تشكيل مستقبل ألمانيا"، في محاولة أخيرة لدعم حملته قبل ساعات من بدء الاقتراع.

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ويحل لاشيت (60 عاماً) في المرتبة الثانية خلف منافسه الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس للفوز بالمستشارية، رغم أن الاستطلاعات النهائية تشير إلى أن الفارق بينهما يقتصر على هامش الخطأ، ما يجعل الانتخابات الأكثر غموضاً منذ سنوات.

وخططت ميركل للابتعاد عن الأضواء في المعركة الانتخابية في وقت تستعد للانسحاب من الساحة السياسية بعد 16 عاماً في السلطة. لكنها وجدت نفسها مضطّرة للدخول على خط برنامج حملة زعيم حزبها، لاشيت الذي لا يحظى بشعبية واسعة.

وفي آخر أسبوع من الحملة الانتخابية، رافقت ميركل مرشّح حزبها إلى دائرتها الانتخابية المطلة على بحر البلطيق، فيما كانت الجمعة على رأس تجمّع ختامي شاركت فيه كبرى الشخصيات المحافظة في ميونخ.

وفي مناشدة موجّهة إلى الناخبين الذين يهيمن عليهم كبار السن الجمعة دعت ميركل إلى إبقاء المحافظين في السلطة من أجل الاستقرار الذي لطالما ميّز ألمانيا، وقالت: "من أجل إبقاء ألمانيا مستقرة، يجب أن يصبح أرمين لاشيت المستشار وينبغي أن يكون (تحالف) الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاجتماعي المسيحي القوة الأكبر".

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تحشد الدعم لمرشح تحالفها للمستشارية أرمين لاشيت

ميركل قالت إن لاشيت هو "باني الجسور الذي سيتمكن من إقناع الناس"


"يتعلق الأمر بمستقبلكم ومستقبل أطفالكم"
وقبل يوم من الانتخابات، توجّهت إلى بلدة لاشيت ودائرته الانتخابية آخن، وهي مدينة منتجع تقع قرب حدود ألمانيا الغربية مع بلجيكا وهولندا، حيث ولد المرشّح وما زال يعيش. وقالت في تجمعها الأخير قبل الانتخابات: "يتعلّق الأمر بمستقبلكم ومستقبل أطفالكم ومستقبل آبائكم"، داعية إلى تعبئة قوية لصالح تحالفها المحافظ.

وشددت على أن حماية المناخ ستكون التحدي الأبرز أمام الحكومة المقبلة، لكنها أكدت أن ذلك لن يتحقق عبر "القوانين والقواعد بكل بساطة"، وقالت: "من أجل ذلك، نحتاج إلى تطورات تكنولوجية حديثة وإجراءات جديدة وباحثين وأشخاص مهتمّين يفكّرون بما يمكن القيام به"، وأفادت أن لاشيت هو "باني الجسور الذي سيتمكن من إقناع الناس" في تشكيل ألمانيا بما يتوافق مع مواجهة هذه التحديات.

ونزل مئات الآلاف إلى الشوارع الجمعة مطالبين بالتغيير وبحماية المناخ بشكل أفضل، فيما وصفت ناشطة بارزة الاقتراع بانتخابات "القرن".

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"تغيير كبير في هذا البلد"
ومع بدء العد العكسي للانتخابات، بقي سعى شولتس أيضاً لكسب الأصوات. ورداً على أسئلة الناخبين في دائرته الانتخابية بوتسدام، وهي مدينة على أطراف برلين تشتهر بقصورها التي كانت مقراً لملوك بروسيين، قال شولتس إنه يحارب من أجل "تغيير كبير في هذا البلد، حكومة جديدة" بقيادته.

وقدم لمحة عن الحكومة المستقبلية التي يأمل في قيادتها، قائلاً: "ربما يكفي مثلاً، تشكيل حكومة بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر".

وتجنّب شولتس، وزير المالية الحالي في حكومة ميركل الائتلافية، ارتكاب أي أخطاء خلال الحملة الانتخابية، وكسب دعماً واسعاً إذ طرح نفسه على أنه "مرشّح الاستمرارية" بعد ميركل بدلاً من لاشيت. وبينما يوصف بأنه ذو إمكانيات رغم اعتباره شخصية مملة، تفوّق شولتس مرة تلو الأخرى على لاشيت بأشواط من ناحية الشعبية.

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شولتس متحفظ حيال تصويت أعضاء حزبه على أي ائتلاف قادم
وأبدى شولتس اليوم السبت رد فعل متحفظاً حيال الفكرة الخاصة بتصويت أعضاء الحزب على تشكيل أي ائتلاف على المستوى الاتحادي.  وخلال واحدة من آخر فعالياته الانتخابية، قال شولتس في حديث مع مؤسسة "ميديا بايونير" للنشر في مدينة بوتسدام إن الحزب سيقرر هذا الأمر وقتما يتعين فعله.
وجاء ذلك كرد فعل من شولتس على مقترح لنائب رئيس الحزب الاشتراكي كيفين كونرت الذي كان قد أعلن إنه يفترض إجراء هذا التصويت للأعضاء قبل تشكيل أي ائتلاف، مشيراً إلى أن الحزب الاشتراكي هو "حزب المشاركة".

في الوقت نفسه، أكد شولتس أن التصويت في حزبه كان يعمل في الفترة الماضية، لكنه طالب فيما يتعلق بهذا الاقتراح بالانتظار ليوم الانتخابات. وكانت قاعدة الحزب الاشتراكي صوتت في 2013 على دخول الاشتراكيين في ائتلاف كبير مع تحالف المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي. وكان شولتس خسر في تصويت مشابه على رئاسة الحزب جرى في عام 2019 وفاز في التصويت رئيسا الحزب الحاليان زاسكيا إسكين ونوبرت فالتر-بوريانس.

من ناحية أخرى، أكد شولتس على علاقته الجيدة مع رئيس الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليندر وأوضح أنه رغم أنه لا يرفع الكلفة في الحديث مع ليندر فإن من الممكن الحديث معه بشكل موثوق.

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المحافظون يقلصون الفارق
لكن ومع اقتراب موعد الانتخابات، يقلّص المحافظون بزعامة لاشيت الفارق، حتى أن أحد الاستطلاعات أشار إلى أن الفارق بينهم وبين الاشتراكيين الديمقراطيين (26 في المئة) بات نقطة مئوية واحدة.

وخاض لاشيت المعركة الانتخابية من أجل المستشارية متضرراً بشدة من معركة صعبة خاضها للفوز بتسمية المحافظين له مرشّحاً للمستشارية. لكن حزبه تقدّم على الاشتراكيين الديمقراطيين مع دخول فصل الصيف.

إلا أن لاشيت شوهد يضحك خلف الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بينما كان الأخير يلقي خطاباً تكريمياً لضحايا الفيضانات المميتة التي اجتاحت ألمانيا في تموز/يوليو، في لقطة أحدثت تحوّلاً في المزاج العام حياله وحيال حزبه.

وبينما كشفت الاستطلاعات بأن الفارق يزداد لصالح الاشتراكيين الديمقراطيين، ما كان للمحافظين إلا أن لجأوا إلى أهم شخصية لديهم - ميركل - التي لا تزال تحظى بشعبية واسعة.

وقال المحلل السياسي أوسكار نييديرماير من جامعة برلين الحرة إن الاعتماد على المستشارة لا يأتي من دون مخاطر. وأفاد: "لا تزال ميركل السياسية الأكثر شعبية. لكن ظهورهما معاً بشكل متكرر قد يتحوّل إلى مشكلة بالنسبة للاشيت إذ ستجري المقارنة فوراً بينهما"، وأضاف: "ويمكن بالتالي أن تكون لذلك نتائج عكسية نظراً إلى أن الناس قد يعتقدون بأن ميركل أنسب من لاشيت".
م.ع.ح/خ.س (د ب أ، أ ف ب)

  • المرشحة للبوندستاغ عن حزب اليسار أميرة محمد علي

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    أميرة محمد علي (41 عاماً)

    محامية وتشغل منصب الرئيسة المشتركة للكتلة البرلمانية لحزب اليسار في البوندستاغ الحالي. وهي المرشحة الأولى للحزب في ولاية سكسونيا السفلى. والدها ينحدر من مصر وأمها ألمانية. تقول إن هدفها رفع الأجور ومكافحة الفقر، خصوصاً بالنسبة للأطفال والمتقاعدين. وتقديم رعاية صحية وتعليم جيد للجميع.

  • المرشحة للبرلمان الألماني عن حزب الخضر لمياء قدور

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    لمياء قدور (43 عاماً)

    مرشحة عن حزب الخضر في مدينة دويسبورغ، وهي كاتبة وباحثة في الدراسات الإسلامية. وتنحدر من أصول سورية. تقول إن غايتها هي المساهمة في وضع "قانون هجرة حقيقي"، وهو من المطالب الأساسية لحزبها، بالإضافة إلى انتهاج سياسة "خضراء" تقوم على التعددية والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم.

  • المرشح للبوندستاغ عن حزب الخضر أنس القرعان

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    أنس القرعان (18 عاماً)

    مرشح عن الخضر في مدينة دوسلدورف وهو أصغر مرشح للبرلمان الألماني، وينحدر من الأردن. يقوم بالتدريب المهني في وزارة الاقتصاد. أهدافه الاندماج وتسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة، ويقول إنه يريد أن يعكس البرلمان الألماني التنوع في المجتمع الألماني.

  • المرشحة للبوندستاغ عن الحزب الاشتراكي سناء عبدي

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    سناء عبدي (35 عاماً)

    مرشحة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في مدينة كولونيا. والدها ألماني ووالدتها مغربية. درست الحقوق. تقول إنها تسعى للقضاء على الفقر لدى الأطفال وتحسين جودة التعليم المقدم إليهم. في الصورة نشرات إعلانية تحمل صورتها مع صورة المرشح الاشتراكي للمستشارية الألمانية أولاف شولتس.

  • المرشح للبوندستاغ عن حزب اليسار علي الديلمي

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    علي الديلمي (39 عاماً)

    مرشح عن حزب اليسار في مدينة غيسن. وينحدر الديلمي من أصول يمنية. من مواليد صنعاء. ويشغل منذ عام 2012 منصب المتحدث باسم "مجموعة العمل الاتحادية للهجرة والاندماج ومكافحة العنصرية" للحزب. من شعاراته العدالة الاجتماعية وفرض ضريبة على الثروة.

  • المرشحة للبوندستاغ عن الخضر ياسمين عطية

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    ياسمين عطية (37 عاماً)

    مرشحة عن حزب الخضر في فرايبورغ ذات أصول مصرية. درست العلوم الإسلامية والإثنيات الأوروبية. هدفها وضع لوائح هادفة وواضحة لهجرة العمل والهجرة بالإضافة إلى تطوير قوانين اللجوء في ألمانيا.

  • المرشح للبوندستاغ أيمن ذبيان

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    أيمن ذبيان (56 عاماً)

    مرشح مستقل في برلين. تعود أصوله إلى لبنان ويعيش في ألمانيا منذ الثمانينات. من أهدافه مساعدة المهاجرين في الاندماج بشكل أفضل والعمل على سن قوانين تسهل ذلك.

  • المرشحة للبوندستاغ عن حزب اليسار نهى الشريف

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    نهى الشريف (29 عاماً)

    المرشحة الأولى عن حزب اليسار في مدينة فولدا. تنحدر من الصومال. درست العلوم السياسية. تقول إن غايتها مكافحة جميع أشكال التمييز والعنصرية. في الصورة لافتة تحمل صورتها في الانتخابات المحلية في فولدا.

  • المرشح للبوندستاغ محمد رفيق مصطفى طويل

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    محمد رفيق مصطفى طويل (68 عاماً)

    مرشح مباشر بدعم من الحزب الماركسي اللينيني في نويكولن ببرلين. ذو أصول لبنانية، وهو رئيس جمعية "البيت اللبناني الألماني" ورئيس تحرير مجلة "المدينة" في برلين. شعاره: "نفس الحقوق للمهاجرين والألمان". إعداد: محيي الدين حسين

    الكاتب: محي الدين حسين


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