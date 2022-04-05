عشية الانتخابات .. عون يدعو اللبنانيين لثورة من نوع خاص

دعا الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون اللبنانيين للثورة وراء العازل الانتخابي والمحاسبة في صندوق الاقتراع، وذلك في رسالة وجهها إلى اللبنانيين عشية الانتخابات النيابية التي تنطلق صباح غد الأحد (15 أيار/مايو 2022).
ودعا عون في رسالته عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة مساء اليوم السبت، إلى "الثورة وراء العازل، على المال الانتخابي"، قائلاً "كونوا أحراراً، خلف العازل لدقائق، فتربحوا وطنكم وتعيشوا فيه أحراراً، وبكرامتكم طوال حياتكم."
واعتبر الرئيس اللبناني أنه "حانت لحظة المحاسبة، ولحظة تحديد الخيارات. والمحاسبة تكون دائماً في صندوق الاقتراع"، مشيراً إلى "أنَّ مسؤوليتكم كبيرة اليوم، كي لا يتوقّف مسار تفكيك منظومة الفساد المركّبة، التي تحكّمت بمفاصل البلد على مدى عقود، وتحاسبوا الفاسدين والسارقين."
واعتبر عون "أنَّ ثورة صندوق الاقتراع هي أنظف ثورة وأصدقها"، قائلاً "ثوروا على كلِّ من يعتبركم مجرّد سلعة! ثوروا على الابتزاز السياسي! ثوروا على الانحطاط الأخلاقي وفقدان القيم! ثوروا على الارتهان للخارج! ثوروا على من سرق أموالكم وودائعكم! ثوروا على من عرقل، ولمّا يزل، كلَّ خطوة بمقدورها أن تحمي ما تبقَّى من حقوقكم أو تفضح السارقين! ثوروا على من يحرِّض ويبتغي الفتنة وربّما حرباً أهليَّة!"
وعن موضوع اللاجئين، أكّد عون "أن حق الشعب اللبناني هو أولوية، ووطننا لم يعد قادراً على تحمّل أعباء اللجوء والنزوح، ونرفض كل شكل من أشكال الدمج والتوطين"، مضيفاً "لا يمكن لأحد أن يأخذ توقيعي إلا على عودة آمنة للاجئين والنازحين إلى بلادهم".
وكانت أولى مراحل الانتخابات النيابية قد أنجزت في السادس من أيار/مايو الحالي، حيث اقترع اللبنانيون المقيمون في الدول التي تعتمد يوم الجمعة يوم عطلة. كما تم إنجاز المرحلة الثانية في الثامن من أيار/مايو، حيث اقترع اللبنانيون المقيمون في باقي الدول الأجنبية.
وسيذهب اللبنانيون المقيمون على الأراضي اللبنانية غدا الأحد إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات النيابية.
وركّزت الحملات الانتخابية كافة في الأسابيع الماضية على الدعوة للمشاركة الكثيفة في الاستحقاق الانتخابي، وسط تخوف من مقاطعة عدد من اللبنانيين الاستحقاق الانتخابي.
استعدادات أمنية وعسكرية
وأعلن وزير الدفاع الوطني اللبناني موريس سليم، أمس الجمعة، أن الجيش سينتشر بداية من السبت في أرجاء البلاد كافة، لتأمين حسن سير الانتخابات النيابية والمحافظة على الأمن. وأشار إلى أن الجيش يشرف "على عمل وحداته من خلال غرفة عمليات مركزية في قيادة الجيش وغرف عمليات فرعية في كل من قيادات المناطق العسكرية الخمس".
من جهة ثانية ترأس وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اجتماعا أمنيا، الجمعة، حضره ضباط من الأجهزة الأمنية والعسكرية، لتنسيق الخطوات العملية على الارض خلال فترة الانتخابات النيابية.
وتأتي الانتخابات بعد أقل من عامين على انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة المئات بين قتلى وجرحى وخلف دماراً كبيراً وفي ظل أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. الأرقام مدمرة: فقدت العملة أكثر من 90% من قيمتها. ووصل التضخم لأكثر من 200%. ويعيش أكثر من ثلاثة أرباع السكان في فقر.
بالنسبة لكثيرين أصبحت الحياة اليومية عذاباً وصراعاً من أجل البقاء. هناك على سبيل المثال نقص في إمدادات الطاقة. العديد من المنازل في لبنان لا تحصل على الكهرباء إلا لبضع ساعات في اليوم، هذا إن وجدت. يمكن أيضاً أن تنقطع إمدادات المياه في أي وقت. تتراكم القمامة في الشوارع. والإنترنت ينقطع باستمرار. لبنان مثال لبلد ينهار ببطء.
خ.س/ص.ش (د ب أ)
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لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار
فتنة جبل لبنان
سكنت عدة طوائف في المناطق المعروفة حالياً بلبنان، خاصة منطقة جبل لبنان. لكن الطوائف الأبرز كانت ستة: الموارنة والأرثودوكس والكاثوليك، وفي الجانب الآخر الدروز والسنة والشيعة. بقي الجبل تحت سيطرة العثمانيين، لكنه شهد توترات طائفية خطيرة خاصة المجازر بين الدروز والموارنة عام 1860. تدخلت قوى أوروبية في المنطقة خاصة منها فرنسا، وشهد جبل لبنان بضغط أوروبي قيام نظام "المتصرفية" الذي عزّز الوجود الماروني.
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لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار
قيام لبنان الكبير
بعد هزيمة العثمانيين في الحرب العالمية الأولى، استطاعت فرنسا فرض انتدابها على لبنان بعد توسيعه ليضم البقاع وولاية بيروت فضلاً عن ترسيم الحدود مع سوريا. ويقول جوزيف باحوط في مقال على كارنيغي إن فرنسا هدفت إلى خلق وطن شبه قومي للمسيحيين في الشرق الأوسط، لكن الطوائف المسلمة رفضت بشدة الوضع الجديد. أعلن لبنان استقلاله عام 1943 على يد الرئيس بشارة الخوري، لكن جلاء القوات الفرنسية لم يتم إلّا عام 1946.
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لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار
الميثاق الوطني
شهد إعلان استقلال لبنان ما عُرف بالميثاق الوطني الذي منح رئاسة الدولة للموارنة ورئاسة الوزراء للسنة ورئاسة مجلس النواب للشيعة. وكان هدف الميثاق تسهيل الاستقلال حتى لا يطلب المسيحيون حماية فرنسا ولا يطالب المسلمون بالوحدة مع سوريا. لم يُكتب الميثاق لكنه بقي مطبقاً في البلاد منذ ذلك الحين، ويرى متتبعون أنه سبب المشاكل الطائفية في البلاد بما أنه هو من أسس لنظام المحاصصة.
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لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار
إنهاء حكم شمعون
تحوّلت بيروت إلى مدينة تجمع الكل منذ سنوات الاستقلال، لكن اندلاع النزاع العربي-الإسرائيلى ألقى بظلاله على بلد يصارع لخلق هويته. استقبلت بيروت آلاف اللاجئين الفلسطينيين كما استقبلت مهاجرين عرب وشهدت نمواً اقتصادياً لكن في الآن ذاته ركزت قوى عربية متصارعة نفوذها داخل المدينة منذ ذلك الحين. غير أن أبرز حدث شهدته بيروت في الخمسينيات كان الانتفاضة ضد الرئيس كميل شمعون الذي كان له علاقات قوية مع الغرب.
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لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار
العصر الشهابي
من بين أكثر رؤساء لبنان احتراما هو فؤاد شهاب الذي حكم البلاد منذ 1958 إلى 1964 ورفض التمديد له رغم شعبيته الطاغية. تحقق في عهد شهاب الكثير من الاستقرار في البلد رغم الانتقادات الموجهة له بتقوية دور المخابرات بعد محاولة الانقلاب. جاء بعده شارل حلو الذي حاول اتباع النهج الشهابي بعدم تفضيل أيّ طرف سياسي على آخر، لكن البلد شهد في عهده عدة مشاكل اقتصادية، ما مهد الباب لسليمان إفرنجية ليخلفه.
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لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار
الحرب الأهلية تندلع
شهد لبنان توقيع اتفاق القاهرة عام 1969 بين الفصائل الفلسطينية في مخيمات اللاجئين وبين الدولة اللبنانية حتى لا تتكرر مناوشات بين الطرفين، وبموجبه تم الاعتراف بالوجود الفلسطيني المسلح في لبنان. وقف اليسار اللبناني مع الفلسطينيين، في حين رفضهم اليمين المشكل أساساً من منظمات مارونية. ومع تعاظم النفوذ الفلسطيني تعددت الاحتكاكات مع القوى اليمينية، لتندلع رسمياً الحرب الأهلية في أبريل/ نيسان 1975.
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لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار
بيروت تشتعل
قُسمت بيروت إلى شرقية تحت سيطرة القوات اليمينية وغربية للفلسطينيين والقوات اليسارية. زاد التناحر الطائفي بين المسلمين والمسيحيين من الحرب خاصة مع وجود اختلالات اجتماعية بينهم. زاد التدخل السوري من سعير الحرب، وكذلك فعلت إسرائيل عندما اجتاحت لبنان عام 1982 وحاصرت بيروت الغربية ما أدى إلى جلاء المسلحين الفلسطينيين، لكن الحرب لم تنته، ووقعت بعد ذلك مواجهات حتى داخل الأطراف التي كانت متحالفة.
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لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار
حزب الله يخرج منتصرًا
انتهت الحرب رسميا عام 1991 سنتين بعد توقيع اتفاق الطائف. شهدت الحرب مجازر مروعة كالكرنتينا والدامور وصبرا وشاتيلا، ووثقت الكاميرات مشاهد مرعبة كما جرى في حصار بيروت وحرب المخيمات. تقوّت لاحقا التنظيمات الشيعية، وخصوصا حزب الله المرتبط بإيران، وبقي التنظيم محافظًا على سلاحه بعد حلّ كل الميلشيات، فتراجع نفوذ التنظيمات المسلحة اليمينية واليسارية والفلسطينية، كما ضمنت سوريا استمرار حضورها في البلد.
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لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار
الاغتيالات تستمر
استقر لبنان نسبيا في التسعينيات، لكن سنوات الألفية شهدت مواجهات مسلحة بين حزب الله وإسرائيل في صيف 2006، لكن الهزة الأعنف كانت اغتيال رفيق الحريري، رئيس الوزراء السابق الذي ساهم في إعمار لبنان. كانت من نتائج الاغتيال خروج القوات السورية نتيجة ما عُرف بـ "ثورة الأرز". شهد البلد في تلك السنوات استمرار الاغتيالات السياسية التي وجهت فيها الاتهامات لدمشق كاغتيال الشيوعي جورج حاوي والصحفي سمير قصير.
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لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار
حراك لبنان
لأول مرة في تاريخ البلاد، يخرج مئات الآلاف من اللبنانيين عام 2019 رفضاً لنظام المحاصصة الطائفية، مطالبين برحيل الطبقة السياسية ككل. جاءت الاحتجاجات في ظل استمرار ترّدي الوضع الاقتصادي وارتفاع نسب الفساد، ما أدى إلى استقالة حكومة سعد الحريري، وتشكيل حكومة حسان دياب التي استقالت بدورها بعد انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة ما يناهز مئتي قتيل. تقرير: إسماعيل عزام
الكاتب: إسماعيل عزام