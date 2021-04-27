 عشر سنوات على عملية قتله.. ماذا تبقى من ″الإرث الجهادي″ لبن لادن؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 27.04.2021

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سياسة واقتصاد

عشر سنوات على عملية قتله.. ماذا تبقى من "الإرث الجهادي" لبن لادن؟

قبل عشر سنوات أعطى أوباما أوامره بقتل أسامة بن لادن، لكن مقتله لم ينه ظاهرة الجهاديين التي روّعت العالم وساهمت في تنامي الإرهاب. امتلك بن لادن مزايا خاصة وعرف كيف يستخدم الإعلام الدعائي لكنه جنى كثيراً على صورة المسلمين.

بن لادن

أسامة بن لادن- زعيم الجهاد العالمي في نسخته الجديدة

بعد عشر سنوات على قتله على أيدي الأمريكيين، لم يبق الكثير من إرث أسامة بن لادن الذي كان أول من دعا الى الجهاد العالمي وأدرك أهمية الإعلام الدعائي.

وكان الرئيس الأمريكي الأسبق قد التفى في 28 نيسان/ أبريل 2011 بكبار المسؤولين في غرفة العمليات في البيت الأبيض الموجودة تحت الأرض. وفي صباح اليوم التالي، أعطى أوباما الضوء الأخضر للقوات الخاصة للقيام باغتيال بن لادن، في عملية وصفها المدير السابق لـ"سي آي أيه" جون برينان لفرانس برس بأنها "الأكثر صعوبة وسرية والأفضل تخطيطا" في مسيرته المهنية. 

وقامت القوات الخاصة بتنفيذ العملية في يوم الأحد أول أيار/ مايو 2011، وقتل فيها بن لادن في باكستان. وألقى الأمريكيون جثة بن لادن في البحر، لمنع تحوّل قبره الى رمز لمعاداة الأمريكيين ومحجة للإسلاميين الجهاديين المتطرفين. ورغم أن قوة تنظيمه تراجعت الى حدّ كبير بعد مقتله ثم مقتل ابنه في وقت لاحق، إلا أنه يبقى رمزًا بالنسبة الى العديد من الجهاديين.

حمزة بن لادن نجل مؤسس تنظيم القاعدة

حمزة بن لادن نجل مؤسس تنظيم القاعدة

ويبقى بن لادن مؤسس الجهاد العالمي في العصر الحديث. وقد تمكّن من تجنيد عدد ضخم من العناصر في تنظيمه ومن تعبئة آخرين في دول أخرى غير أفغانستان حيث بدأ معركته ضد الأمريكيين، خصوصا لأنه أدرك أهمية السياسة الدعائية والترويجية لعقيدته.

يؤكد مدير مركز "صوفان" للأبحاث كولين كلارك أن الصورة التي رُوّجت له نجحت في تجنيد مقاتلين. ويقول "حتى وإن تعرّض للانتقاد أحيانا لتعلقّه بالإعلام، إلا أنه كان في الواقع مدركا لأهمية المنصات الإعلامية الرئيسية في بث رسالة القاعدة".

حوّل بن لادن مناطق الحرب التي قاتل فيها الى حقول تدريب وخصّص ثروته لتمويل مقاتلين في أفغانستان والشيشان، مرورا بالبوسنة والصومال. وخلق مجموعات عديدة غّذت الشبكات الجهادية في العالم.

عناصر متأثرة ببن لادن في سوريا

تمكّن من تجنيد عدد ضخم من العناصر في تنظيمه ومن تعبئة آخرين في دول أخرى

عندما أرسل طائرات لتصدم برجي التجارة العالمية في نيويورك في 11 أيلول/سبتمبر 2001 وتقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، تحدّى بن لادن الولايات المتحدة وذلّها وأغرقها في حداد، وأثار الحماسة في المقابل في جيل من الجهاديين للتحرك ضد الغرب، ولو أنه عاش هو كل حياته مختبئا.

بعد عشرين عاما من الاعتداءات التي حملت توقيعه، تستعد الولايات المتحدة لمغادرة أفغانستان من دون أن تدعي النصر. ويقول كلارك إن بن لادن ضرب القوة العالمية الأولى، و"جرّها الى حرب استنزاف في أفغانستان لا يمكن أن تربح فيها".

ما بعد موته

تغيّر المشهد الجهادي بعد موت بن لادن. فلم تعد القاعدة التنظيم الجهادي العالمي الأول، بل أصبح تنظيم الدولة الإسلامية في الواجهة. ولم يتوحد التنظيمان، بل هما غالبا ما يتقاتلان عسكريا وعقائديا.

ويقول مؤسس الموقع الإلكتروني المتخصص بالشؤون الجهادية "جهادولوجي" آرون زيلين إن "كوادر تنظيم الدولة الإسلامية لا يزالون ينظرون بإعجاب" الى بن لادن، مضيفا أن التنظيم "يرى نفسه أحد الورثة الشرعيين لبن لادن".

بن لادن

تغيّر المشهد الجهادي بعد موت بن لادن

مختارات

نقل الطبيب الباكستاني الذي ساعد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية على رصد زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن قبل مقتله، من سجن في شمال غربي البلاد الى مكان أكثر أمانا، حسب ما أعلنه مسؤول وأحد أفراد أسرة الطبيب.

لكن الكاتب غلين روبنسون الذي وضع مؤخرا كتابا عن الجهاد العالمي يرى أن بن لادن "بالنسبة الى كثيرين ينتمي الى الماضي".

وهناك انقسام حول الإرث العقائدي الذي تركه. ويرى بعض الجهاديين أن مهاجمة الولايات المتحدة على أرضها أعطت نتيجة عكسية. وكتب المنظر الجهادي أبو مصعب السوري في مقال نشر على حسابات جهادية على الإنترنت "إنها حماقة استراتيجية".

ويقول روبنسون "ينظر في أوساط كثيرة الى استراتيجيته باستهداف أمريكا أولا، العدو البعيد، على أنها خطأ كبير"، مضيفا "الدليل هو أن عددا قليلا جدا من الجهاديين ساروا على هذا الطريق".

واليوم، يقاتل فروع تنظيم القاعدة في منطقة الساحل والصومال وبعض دول الشرق الأوسط، ولا ينفذون ضربات في الغرب. لا بل يحاولون أحيانا التجذّر في اللعبة السياسية المحلية، ويتمتعون باستقلالية كبيرة عن التنظيم المركزي بزعامة أيمن الظواهري.

ماذا جناه بن لادن على المسلمين؟

بالنسبة إلى المسلمين، وإن كانت فئة قليلة لم تتردّد في المجاهرة بتأييده بن لادن، لكن الأغلبية تؤكد أنه شوّه صورة الإسلام، ووسم المسلمين لدى بعض الأوسط عن غير حقّ ب"الإرهاب".

حمزة بن لادن وذراعه اليمنى أيمن الظواهري

حمزة بن لادن وذراعه اليمنى أيمن الظواهري

ويشكو كثير من المسلمين من أن هذه الحرب جعلت كل مسلم "متهما بالإرهاب حتى ثبوت العكس". وانعكس ذلك في التدابير في المطارات وإجراءات الحصول على تأشيرات دخول إلى الدول الغربية بالنسبة الى مواطني الدول ذات الغالبية المسلمة.

وجاء في دراسة لمنظمة "راند كوربوريشن" نفذت لصالح سلاح الجو الأمريكي ونشرت في العام 2020، أن بعض الحكومات رأت في "الحرب على الإرهاب" التي انضمت اليها، فرصة "لإضعاف المعارضة الإسلامية".

وأشارت الدراسة إلى أن بعض المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان أشارت الى "خطر" إقدام بعض الحكومات "على تجاوز الخط الذي يفصل بين المجموعات العنيفة وغير العنيفة، وذلك بهدف نزع الشرعية عن مجموعات معارضة سلمية وتبرير انتهاك حقوق الإنسان".

 إ.ع/ص.ش ( أ ف ب)

  • Imam Anwar al-Awlaki

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    30 أيلول/ سبتمبر 2011

    مقتل الأمريكي-اليمني أنور العولقي، ملهم تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب"، خلال غارة شنتها في اليمن طائرات أمريكية بلا طيار، ودمرت أيضاً قيادة تنظيم القاعدة الذي انكفأ إلى باكستان. التنظيم يواجه ضائقة مالية، لكن فروعه تنشط في إفريقيا (منطقة الساحل والصومال...) وفي دول شرق أوسطية.

  • Libyen Angriff auf das US Konsulat in Bengasi

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    11 أيلول/ سبتمبر 2012

    في يوم ذكرى اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر الدموية، هاجمت مجموعات مسلحة يرتبط البعض منها بالقاعدة، القنصلية الأمريكية في بنغازي شرق ليبيا، ما أسفر عن مقتل السفير وثلاثة موظفين في القنصلية.

  • US-Botschaft in Tunis

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    14 أيلول/ سبتمبر 2012

    فيما ألهبت احتجاجات على فيلم أُنجز في الولايات المتحدة منطقة الشرق الأوسط، استهدف هجوم السفارة الأمريكية في تونس (مقتل 4 متظاهرين)، وأُلقيت المسؤولية على أنصار مسؤول سابق في القاعدة، هو التونسي سيف الله بن حسين.

  • Internetvideo Al-Kaida Ayman al-Zawahiri 2013 ARCHIVBILD

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    15 أيلول/ سبتمبر 2012

    بعد أقل من يوم على الهجوم دعا تنظيم القاعدة إلى مواصلة الهجمات على المصالح الأمريكية.

  • Französischer Soldat in Mali Westafrika

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    11 كانون الثاني/ يناير 2013

    أدى تدخل فرنسا وحلفاؤها الأفارقة في مالي إلى إخراج القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي من منطقة نفوذها في الشمال. وفي 16 كانون الثاني/ يناير، هاجمت مجموعة موالية منشأة للغاز في الجزائر، حيث قُتل نحو 40 شخصاً و29 مهاجما. وبعد تموز/ يوليو 2014، وسعت فرنسا عمليتها في الساحل فباتت تشمل موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد.

  • Syrien IS Al-Nusra Front Kämpfer

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    10 نيسان/ أبريل 2013

    بايعت جبهة النصرة، وهي إحدى فصائل المعارضة في سوريا، تنظيم القاعدة، لتصبح بذلك قطباً كبيراً ويده الضاربة في الحرب الأهلية بسوريا.

  • Irak - IS Führer Abu Bakr al-Baghdadi

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    29 حزيران/ يونيو 2014

    أعلن تنظيم "داعش" المنبثق من القاعدة في العراق من جانب واحد إقامة الخلافة، ما زاد من حدة التنافس بين التنظيمين. وفي مطلع أيلول/ سبتمبر 2014 أعلن الظواهري فرعاً جديداً هو "القاعدة في شبه القارة الهندية" الذي يغطي أفغانستان وباكستان والهند وبنغلاديش وبورما.

  • Frankreich Paris Mann mit Bombenattrappe vor Polizeirevier erschossen

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    7 كانون الثاني/ يناير 2015

    أسفر اعتداء على مجلة شارلي ايبدو الأسبوعية الساخرة في باريس عن مقتل 12 شخصاً، وأعلن تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" مسؤوليته عنه.

  • Frankreich Terror Mohamed Merah Toulouse

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015

    بعد الهجوم الدامي في باريس، دعا الظواهري إلى شن هجمات جديدة ضد البلدان الغربية والأفراد أيضا. محمد مراح، قتل في فرنسا في 2012 سبعة أشخاص، منهم ثلاثة أطفال ومعلم يهودي وثلاثة جنود. كما قام الأخوان تسارناييف في الولايات المتحدة الأمريكية بقتل ثلاثة أشخاص في بوسطن في 2013. سمي مراح وتسارناييف بأنهم "مقاتلين في القاعدة".

  • Jemen Al-Qaida auf der arabischen Halbinsel

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    2 نيسان/ أبريل 2015

    سيطر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب على المكلا كبرى مدن محافظة حضرموت اليمنية، ولم تتمكن القوات الحكومية المدعومة سعودياً من طرده إلا بعد سنة. وإثر تدخل تحالف سني في آذار/ مارس بقيادة السعودية ضد الحوثيين، استفاد التنظيم من أعمال العنف لتعزيز سيطرته في الجنوب والجنوب الشرقي. لكن غارة أمريكية أدت إلى مقتل 71 من عناصره هناك نهاية آذار/ مارس 2016.

  • Mullah Akhtar Mohammad Mansour

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    13 آب/ أغسطس 2015

    بايع الظواهري الزعيم الجديد لطالبان الملا اختر منصور بعد الإعلان عن وفاة الملا عمر. وتحرز طالبان الحليف التاريخي للقاعدة تقدماً في عدة مناطق من أفغانستان.

  • Syrien IS-Kämpfer in Raqqa

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    31 أيلول/ سبتمبر 2015

    دعا الظواهري إلى وحدة الجهاديين من تركيا حتى المغرب العربي، مكرراً في الوقت نفسه رفضه الخلافة التي أعلنها تنظيم "داعش".

  • Mali Angriff auf EU-Ausbildungslager in Bamako

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    تشرين الثاني/ نوفمبر 2015

    القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي شنت مجدداً هجوماً في مالي، أسفر عن مقتل 20 شخصاً في باماكو، ثم في كانون الثاني/ يناير وفي آذار/ مارس 2016 في بوركينا فاسو بغرب إفريقيا (30 قتيلاً في واغادوغو) وفي ساحل العاج (19 قتيلاً).

    الكاتب: ع.غ