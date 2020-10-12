 عشرون مليون يورو تبعد كوتينيو عن برشلونة | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 22.03.2021

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رياضة

عشرون مليون يورو تبعد كوتينيو عن برشلونة

من الملفت أن تصبح إصابة لاعب ما مفيدة لفريقه بشكل ما. هذا ما يحصل حاليا مع برشلونة التي يبدو، ووفق تسريبات إعلامية، أنها "استفادت" من إصابة البرازيلي فيليبي كوتينيو.

اللاعب البرازيلي فيليبي كوتينيو بقميص برشلونة - صورة بتاريخ 20 أبريل/ نيسان 2019

كوتينيو يقترب من انهاء تجربته المعقدة مع برشلونة

في بداية العام الجاري، أعلن نادي برشلونة الإسباني عن إصابة لاعب الوسط فيليبي كوتينيو، إثر تعرضه لحادث في الغضروف المفصلي لركبته اليسرى، تمّت معالجتها بجراحة بالمنظار. وكان كوتينيو قد أصيب في مباراة الفريق مع إيبار (1-1)، في الوقت بدل الضائع (الدقيقة 90)، وذلك في 29 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة من الليغا.

مختارات

بعد ما أكدت تقارير صحفية عدم نية بايرن ميونيخ تفعيل بند الشراء النهائي لضم فيليبي كوتينيو نهاية الموسم، يتوقع أن يضع قرار النادي البافاري "البلوغرانا" في موقف صعب للغاية. ويأمل برشلونة في التخلص من لاعبه البرازيلي قريبا.

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اليوم يتردد بأن النجم البرازيلي سيعود إلى العشب الأخضر منتصف الشهر القادم، غير أن ما كشفته الصحف الإسبانية في الأيام القليلة الماضية في غاية الإثارة، إذ يبدو أن إصابة كوتينيو أنقذت بلوغرانا. كيف ذلك؟

صحف مقربة من نادي برشلونة كشفت تفاصيل بنود الاتفاق بين ليفربول والنادي الإسباني والذي ينص على انتقال لاعب خط الوسط قبل نحو أكثر من عامين إلى الليغا الإسبانية. وتقضي أحد هذه البنود، وفق تقرير "موند ديبورتيفو" أن "الريدز" سيحصل على عشرين مليون إضافية في حال أتمم كوتينيو مائة مباراة بقميص البارسا.

  • غيرد مولر في مواجهة بايرن ميونيخ مع كولونيا عام مايو/ أيار 1971.

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    1. غيرد مولر (المفجر): 365 هدفاً

    رصيد "المفجر" من الأهداف لا يزال بعيد المنال. بين عامي 1965 و1979 لعب غيرد مولر في الدوري الألماني حصريًا لبايرن ميونيخ. فاز بالبطولة الألمانية أربع مرات، وكان أفضل هداف سبع مرات. في خمسة مواسم سجل أهدافًا أكثر من عدد المباريات التي خاضها. وفي موسم 1971-1972، سجل مولر 40 هدفًا، وهو رقم قياسي حتى الآن.

  • يعد كلاوس فيشر هو صاحب الرقم القياسي للاعب الذي خاض مباريات أكثر في الدوري الألماني.

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    2. كلاوس فيشر: 268 هدفاً

    خاض كلاوس فيشر 100 مباراة أكثر من مولر في الدوري الألماني، لكنه سجل 97 هدفًا أقل من نجم بايرن. ولذلك فإن فيشر يحتل المرتبة الثانية. وقد سجل فيشر معظم أهدافه بقميص شالكه (182 هدفاً). كما لعب لعدة أندية أخرى هي ميونيخ 1860 وكولونيا وبوخوم. استمرت مسيرة فيشر في الدوري الألماني لمدة 20 عامًا في الفترة من 1968 حتى 1988.

  • ليفاندوفسكي يحتفل بالتسجيل في مرمى شالكه في موسم 2019/2020

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    3. روبرت ليفاندوفسكي: 262 هدفاً

    كان النجم البولندي يحلم بالانتقال إلى ريال مدريد لفترة طويلة، ولكن لأن هذا الانتقال لم يتم، أصبح ليفاندوفسكي الآن "مؤسسة" بذاته في البوندسليغا. وقد سجل منذ انتقاله إلى بايرن ميونيخ 188 هدفًا (حتى 2020/02/20)، بالإضافة إلى 74 هدفًا في المواسم الأربعة التي قضاها قبل ذلك مع بروسيا دورتموند (2010-2014). ومازالت شهية أفضل لاعب في العالم لعام 2020 مفتوحة لتسجيل المزيد من الأهداف.

  • يوب هاينكس يحتفل مع غلادباخ بدرع الدوري في 7/6/1975

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    4. يوب هاينكس: 220 هدفاً

    قبل أن يحتفل هاينكس بنجاح كبير كمدرب، كان أحد أفضل المهاجمين الألمان. وعلى مدار أربعة عشر عامًا لعب في الدوري الألماني مع بروسيا مونشنغلادباخ (1965-1967 و1970-1978) وهانوفر 96 (1967-1970). هاينكس هو الهداف التاريخي لفريق مونشنغلادباخ برصيد 195 هدفًا، فهنا مع "فريق المِهَار" (صغار الخيول) عاش أنجح أوقاته وفاز ببطولة الدوري الألماني أربع مرات.

  • مانفريد بورغسمولر لاعب دورتموند ويظهر خلفه باول برايتنر لاعب بايرن ميونيخ

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    5. مانفريد بورغسمولر: 213 هدفاً

    بين عامي 1967 و1990، أرهق الموهوب "ماني" بورغسمولر مدافعي الفرق المنافسة بمراوغاته. ولعب في الدوري الألماني في صفوف إيسن ودورتموند ونورنبرغ وبريمن، وهو الهداف التاريخي لدورتموند برصيد 135 هدفًا. بعد مسيرته الكروية، أصبح بورغسمولر لاعبًا بفريق "راين فاير" لكرة القدم الأمريكية لمدة ست سنوات. وتوفي في مايو/ أيار 2019 عن عمر بلغ 69 عامًا.

  • Fussball Bundesliga 25. Spieltag 05.03. 2016 Werder Bremen vs. Hannover 96 (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    6. كلاوديو بيتزارو: 197 هدفاً

    جاء البيروفي كلاوديو بيتزارو إلى فيردر بريمن عام 1999، عندما كان يبلغ من العمر 20 عامًا. وباستثناء فترة قصيرة في تشيلسي، ظل "بيتزا" وفياً للبوندسليغا منذ ذلك الحين. انتقل مرتين من بريمن إلى بايرن ميونيخ (2001 و2012). وبعد موسم مع كولونيا، انضم اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا إلى فيردر بريمن للمرة الخامسة في عام 2019، حيث انتهت مسيرته في صيف 2020، بعدما سجل في البوندسليغا 197 هدفاً في 490 مباراة.

  • أولف كيرستن يسجل في مرمى أوفى غوسبوداريك حارس مرمى بوخوم (5/8/1997)

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    7. أولف كيرستن: 181 هدفاً

    كان يطلق على أولف كيرستن لقب "دير شفاته" (تعني الأسود)، وكان هدافًا في منتهى الخطورة في فريق دينامو دريسدن في دوري ألمانيا الشرقية السابقة. في عام 1990 انتقل كيرستن إلى "فريق المصنع"، فريق باير ليفركوزن وظل مخلصًا له حتى نهاية مسيرته في 2003. خاض كيرستن مع ليفركوزن في الدوري الألماني 350 مباراة، وفاز بلقب هداف الدوري ثلاث مرات.

  • شتيفان كونتس يرفع درع الدوري الألماني عام 1991

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    8. شتيفان كونتس: 179 هدفاً

    لعب بقميص بوخوم ثم أوردينغن، ثم كايزرسلاوترن، ثم عاد لبوخوم، وفي النهاية ارتدى قميص بيليفيلد. لم يلعب شتيفان كونتس لأندية القمة في الدوري الألماني، ومع ذلك، فاز المدرب الحالي لمنتخب ألمانيا تحت 21 عامًا بلقب هداف الدوري بقميص بوخوم عام 1986. وفي 1994 حصل على لقب الهداف بقميص كايزرسلاوترن. كما احتفل بأكبر نجاحاته مع كايزرسلاوترن، حيث فاز بكأس ألمانيا عام 1990 وبطولة الدوري عام 1991.

  • ديتر مولر بزي كولونيا في مباراة الإعادة لنهائي كأس ألمانيا موسم 1976/1977 في مواجهة أوفه كليمان لاعب هيرتا برلين.

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    9. ديتر مولر: 177 هدفاً

    لا يزال ديتر مولر يحمل رقمًا قياسيًا في الدوري الألماني حتى اليوم، ففي 17 أغسطس/ آب 1977، سجل ستة من أهداف كولونيا أمام فيردر بريمن، بنتيجة 7-2. وبالإضافة إلى كولونيا، لعب ديتر مولر أيضًا لصالح أوفنباخ وشتوتغارت وزاربروكن في الدوري الألماني. لكن أطول فترة قضاها في كولونيا بين عامي 1977 و1986. خاض مولر 303 مباريات إجمالاً في الدوري الألماني.

  • كلاوس ألوفس يحتفل بتسجيل أحد الأهداف وهو يرتدي زي فيردربريمن.

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    10. كلاوس ألوفس: 177 هدفاً

    عندما انتقل كلاوس ألوفس لاعب دوسلدورف إلى نادي كولونيا عام 1981 ليكون خلفًا لديتر مولر، كانت قيمة انتقاله البالغة 2.25 مليون مارك (1.15 مليون يورو) رقمًا قياسيًا في الدوري الألماني آنذاك. وقد سجل 177 هدفا في البوندسليغا مثل سلفه ديتر مولر، بيد أنه احتاج إلى 121 مباراة أكثر من مولر. وبعد بضع سنوات في فرنسا، لعب ألوفس أيضًا لبريمن في الدوري الألماني. إعداد: أندرياس شتن تسيمونس/ ص.ش


فمن الطبيعي إذا أن يكون هذا اللاعب رغم كل ما قام به مؤخرا لفريقه، متصدرا قائمة اللاعبين المرشحين لمغادرة الفريق نهاية هذا الموسم، بل وأن النادي "مستعد" للسماح له بالرحيل مقابل 40 مليون يورو، توضح ذات الصحيفة.

ولم يعد خافيا على أحد شدة الأزمة المالية التي يعاني منها برشلونة، مقابل طموحات كبيرة في التعاقد مع نجوم كبار، على رأسهم مهاجم دورتموند إيرلينغ هالاند أو مهاجم ليفربول جيورجينهو فينالدوم.

من جهتها، كشفت محطة "كادينا سير" الإذاعية أن بنود العقد المذكور تضمنت شرطا إضافيا يفرض على الفريق الإسباني عدم شراء أي لاعب جديد من ليفربول لمدة ثلاث سنوات، وهي المدة التي انتهت مع انتهاء فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، ما يعني أن لا أحد يمنع الكاتالوني من خطف جيورجينهو فينالدوم.

يذكر أن كوتينيو (28 عاما) انتقل إلى برشلونة بداية عام 2018 بموجب عقد ممتد إلى نهاية موسم 2023، لكنه رحل بعد ذلك إلى بايرن ميونيخ الألماني في صيف 2019 على سبيل الإعارة، عائدا مجددا إلى المعقل الكاتالوني في 2020. 

و.ب

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