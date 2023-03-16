عشرون عاما على حرب 2003 .. كيف العراق اليوم؟

العراق "مفتاح لاستقرار المنطقة" .. فهل هو مستقر؟

وزيرة الخارجية الألمانية في بغداد تؤكد أن نجاح العراق يمكن أن يجعله نموذجا يحتذى به في المنطقة. ما هي عوامل نجاح العراق وأي ظروف إقليمية ودولية تسمح له؟