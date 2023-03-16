 عشرون عاما على حرب 2003 .. كيف العراق اليوم؟ | العراق اليوم | DW | 16.03.2023

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العراق اليوم

عشرون عاما على حرب 2003 .. كيف العراق اليوم؟

سقط نظام صدام الدكتاتوري سريعا وتغيرت السلطة وجاءت وجوه جديدة لتتصدر المشهد وغابت أخرى. العراق بعد عشرين عاما كيف تغير؟ وكيف أثرت الحرب على المنطقة والعالم؟

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ضيوف الحلقة:
الكاتب الصحفي علاء الخطيب 

الناشط السياسي بحركة التغيير حاجي ريكاني

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