عشرون عاما على حرب 2003 .. كيف العراق اليوم؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
سقط نظام صدام الدكتاتوري سريعا وتغيرت السلطة وجاءت وجوه جديدة لتتصدر المشهد وغابت أخرى. العراق بعد عشرين عاما كيف تغير؟ وكيف أثرت الحرب على المنطقة والعالم؟
ضيوف الحلقة: الكاتب الصحفي علاء الخطيب
الناشط السياسي بحركة التغيير حاجي ريكاني
سقط نظام صدام الدكتاتوري سريعا وتغيرت السلطة وجاءت وجوه جديدة لتتصدر المشهد وغابت أخرى. العراق بعد عشرين عاما كيف تغير؟ وكيف أثرت الحرب على المنطقة والعالم؟
وزيرة الخارجية الألمانية في بغداد تؤكد أن نجاح العراق يمكن أن يجعله نموذجا يحتذى به في المنطقة. ما هي عوامل نجاح العراق وأي ظروف إقليمية ودولية تسمح له؟
كييف تنفي صلتها بحادث تفجير خطوط أنابيب "نورد ستريم"، رغم تقارير صحفية ألمانية تشير إلى أن "مجموعة أوكرانية" خلف عملية التفجير. ما قصة التفجير وكيف تظهر الحقيقة؟
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول