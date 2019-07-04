 عشرة حقائق عن القبلة وتأثيراتها الصحية والاجتماعية | عالم المنوعات | DW | 07.07.2019

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منوعات

عشرة حقائق عن القبلة وتأثيراتها الصحية والاجتماعية

تعمل القبلة على إفراز هرمون السعادة وتعزيز الروابط الاجتماعية، سواء أكانت بسبب علاقات غرامية أو للصداقة أو للاحترام. وهذه بعض الحقائق العلمية عن فوائد القبلة وتأثيراتها الصحية والاجتماعية.

Symbolbild Kuss (picture-alliance/dpa/F. May)

للتقبيل أسبابه ومناسباته المختلفة سواء للتعبير عن علاقات ومواقف اجتماعية كالترحيب والتحية مثلا أو للتعبير عن علاقة عاطفية وحميمة. وعادات وأشكال التقبيل تختلف من منطقة ومن بلد لآخر. كما أن للقبلة فوائد صحية، ولكن لها محاذيرها أيضا. ونظرا لأهمية القبلة في ثقافة الشعوب، يحتفل العالم في السادس من تموز/ يوليو كل عام باليوم العالمي للقبلة. وهذه بعض الحقائق عن القبلة ربما لم تكن تعرفها من قبل:

مختارات

1- 6.4 سعرة حرارية يتم حرقها أثناء التقبيل كل دقيقة. واستطاع زوجان تحطيم الرقم القياسي في هذا المجال وحرقا 24198,4 سعرة حرارية أثناء التقبيل. بينما يمكن للقبلة "العاطفية الحميمية جدا" أن تحرق حتى 20 سعرة حرارية في الدقيقة.

2- هنالك علم مختص بدارسة القبل يدعى "علم القبل" أو "فيليماتولوجي". ووجد الباحثون في هذا المجال على سبيل المثال أن ثلثي المقبلين يميلون برؤوسهم إلى اليمين عند التقبيل.

3- تستمر القبلة في المعدل أكثر من 12 ثانية في أيامنا هذه. بينما كان معدل طول القبلة في ثمانينات القرن الماضي تصل إلى 5,5 ثانية فقط.

4- يشجع الأطباء على التقبيل لأنه يساعد على تقوية جهاز المناعة ويبطئ عملية التقدم بالعمر. بالإضافة إلى أن التفكير في التقبيل يزيد من إفراز اللعاب ويذيب اللويحات السنية (الرواسب الصفراء فوق الأسنان) الضارة.

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يوم التقبيل العالمي .. القُبلة رسالة حب وسلام بين البشر

5- التقبيل يؤثر بإيجابية على قيادة السيارة، إذ وجد علماء أن القبلة قبل القيادة تقلل من العدوانية وبالتالي يقلل من نسبة حوادث السير. أما أثناء القيادة فلا يُنصح بالتقبيل بتاتا.

6- وعند التقبيل يتم تحفيز 100 مليار خلية عصبية، ويتم عندئذ أيضا إفراز هرمونات السعادة والأدرينالين التي تملئ الجسم بالطاقة وتجعل القلب ينبض بصورة أسرع. وهو ما يساهم أيضا في ارتفاع درجة حرارة الجسم وارتفاع ضغط الدم.

7- عند التقبيل يتم تبادل نحو 60 ملليغرام من الماء مع الشريك، و 0.5 ملليغرام من البروتين و 0.15 ملليغرام من الإفرازات الغدية و 0.4 ملليغرام من الأملاح، ويتم أيضا تبادل ما يصل إلى 22 ألف نوع من البكتريا!

8- التقبيل هو لفتة من الحنان يقوم به البشر غريزيا، كما بعض الكائنات الحية الأخرى كالقردة. بعض الحيوانات تقوم بهذه العملية أيضا بطرق مختلفة، مثل الإوز عبر المنقار والفيلة عبر الخراطيم.

9- التقبيل في 90 بالمائة من بلدان العالم، يكون لأغراض وبأشكال مختلفة. ففي فرنسا مثلا يتم التقبيل ثلاث مرات على الخد. أو في اليابان فيتم التقبيل مثلا فقط عند الرغبة في ممارسة الجنس.

10- في بعض الأماكن يمنع أو لا يرحب بالتقبيل، فمثلا يمنع ذلك في أيام الأحد في الأماكن العامة في ولايتي ميشيغان وكونيتيكت الأمريكتين لأسباب دينية. ويجب الالتزام أيضا بـ "القواعد الأخلاقية" في ميترو العاصمة التركية أنقرة ويمنع كذلك التقبيل. وتم تحذير زوجين لأن كاميرات المراقبة صورتهما أثناء التقبيل في الميترو.

كارلا بلايكر/ زمن البدري

  • Symbolbild multikulturelle Hochzeit OVERLAY

    "دلعني" بالألمانية

    عشر كلمات ألمانية مرادفة لكلمة حبيبي

    في اللغة العربية يمكن أن تقول حبيبي أو قلبي أو غيرهما لمخاطبة و"تدليع" الحبيب والصديق، أما في اللغة الألمانية فيتم التعبير عن هذه المشاعر بطريقة مشابهة لكن يستعاض عن كلمة حبيبي في أغلب الأحيان بأسماء بعض الحيوانات. تعرف في صور على أكثر 10 كلمات مستعلمة "لتدليع" ومناداة الحبيب.

  • Hamster Maus Nagetier

    "دلعني" بالألمانية

    ماوسي .. فأرتي

    قد يبدو غريبا أن ينادي الحبيب حبيبته أو العكس بفأري أو فأرتي. لكن كلمة "ماوس" أو مصغرها "مويسشن" هي بالفعل أكثر كلمة مستعملة في اللغة الألمانية العامية "للدلع" ومناداة الحبيب.

  • Ostereier und Hasen

    "دلعني" بالألمانية

    هازه.. أرنبي البري

    "هازة" تعني الأرنب البري في اللغة الألمانية، لكنها شائعة جدا ككلمة مرادفة لحبيبي وينادى بها في الغالب على النساء الحبيبات.

  • Biblischer Zoo Jerusalem

    "دلعني" بالألمانية

    بيرشن .. دبي الصغير

    تعني كلمة "بير" بالألمانية دب. و"بيرشن" هي مصغر الكلمة وتعني الدب الصغير. تستعمل في الغالب لمناداة الرجال العشاق وخاصة ذوي الكروش الكبيرة، وكذلك النساء.

  • Symbolbild Hochzeit

    "دلعني" بالألمانية

    ماوس بار .. زوج الفئران

    وتعني زوج عشاق مغرمين ببعضهما البعض.

  • Ordensburg Vogelsang 028

    "دلعني" بالألمانية

    شنيكه .. حلزون

    تخيل أن أحدهم يناديك في الشارع بحلزون! في الألمانية هذا ممكن. و"شنيكه" شائعة "للدلع" وخاصة للنساء الرشيقات.

  • Symbolbild Warum Fragezeichen Tafel Schild

    "دلعني" بالألمانية

    شنوكي

    تسمع للوهلة الأولى ككلمة "شنيكه"، أي الحلزون، لكن شنوكي ليست كذلك. الغريب في الأمر أن كلمة "شنوكي" ليس لها معنى واضحا أو ترجمة حقيقية في اللغات الأخرى. لكنها استعملت "للدلع" ولمناداة الحبيب وانتشر استعمالها دون قصد، وربما لطرافة لفظها.

  • Muschel mit Perle

    "دلعني" بالألمانية

    بيرله.. لؤلؤة

    هذه الكلمة، كما في اللغة العربية، شائعة في مناداة الحبيب.

  • Symbolbild - Unter der Bettdecke

    "دلعني" بالألمانية

    ليبلينغ .. حبيبي

    وتستعمل بالمعنى الأقرب إلى المعنى الأصلي وهو حبيبي أو حبيبتي.

  • Mode aus Schokolade Lambertz

    "دلعني" بالألمانية

    زوسه.. حلوة

    حلوة ولذيذة كما الحسناء في الصورة. إنها "زوسه".

  • Symbolbild Schatz Schatztruhe Goldschatz Schmuck Geschmeide Münzen Perlen Brosche Schmukkästchen Schmuckkasten

    "دلعني" بالألمانية

    شاتس .. كنز

    كلمة "شاتس" تعني الكنز في الألمانية، وهي قد تكون الأكثر استعمالا في اللغة الألمانية العامية في "الدلع" للأحباء وللأصدقاء.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

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"دلعني" بالألمانية

نقول في العربية حبيبي أو قلبي وغيرهما لمخاطبة و"تدليع" الحبيب والصديق، أما في الألمانية فيستعاض عن كلمة حبيبي في أغلب الأحيان بأسماء الحيوانات. تعرف على أكثر الكلمات المستعلمة "لتدليع الحبيب". (20.08.2014)  

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يوم التقبيل العالمي .. القُبلة رسالة حب وسلام بين البشر  

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