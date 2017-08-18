عشرة أماكن جميلة مهجورة في ألمانيا أعادت الطبيعة إحياءها

فندق تسبيندورف شبا، شفيرين

من أجل تنشيط السياحة، بُنى فندق شبا عام 1910 على بحيرة شفيرين. وقد تغيرت ملكيته وتعددت استخداماته بشكل متكرر، بسبب الصعوبات الدائمة التي لحقت به. ولم يُعد هذا الفندق مأهولاً منذ عام 1990، وهو مدرج في السجل الوطني للأماكن التاريخية المحمية. كما فشلت محاولات عديدة لإحيائه مرة أخرى، ولاسيما بعد طرح اقتراحات بتحويله لفندق أو هدمه لبناء شقق جديدة.