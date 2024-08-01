عشرة أسباب تدعوك لزيارة ولاية تورينغن الألمانية!
من مدنها التي شهدت ميلاد أبرز رموز الأدب والموسيقي ومروراً بمعالمها الطبيعية الساحرة، تعد تورينغن واحدة من الولايات المميزة في ألمانيا. ألبوم الصور يقدم لك عشرة أسباب لزيارة هذه الولاية الألمانية الجذابة.
"باوهاوس"
في مدينة فايمار، والتي تقع في ولاية تورينغن الألمانية، تأسست في عشرينيات القرن الماضي مدرسة "باوهاوس" الشهيرة للهندسة المعمارية والتصميم على يد المهندس المعماري فالتر غروبيوس. وكانت "باوهاوس" واحدة من أهم مدارس الهندسة في القرن الماضي. وبداية من السادس من (أبريل/نيسان) يمكن للمرء أخذ التعرف عامة عن "باوهاوس" في المتحف الجديد بمدينة فايمار.
غوته
في هذا المكان (انظر الصورة) عمل أشهر شعراء ألمانيا فولفانغ فون غوته على كتابة بعض مؤلفاته المشهورة جداً مثل "فاوست". وفي مدينة فايمار، يمكن زيارة مسكن غوته، الذي عاش فيه فترة طويلة حتى موته سنة 1832.
شيللر
يمكن أيضاً زيارة منزل الشاعر الألماني الكبير شيللر في مدينة فايمار. وعاش شيللر في هذا المنزل برفقة عائلته ثلاث سنوات، وكان يلتقي بشكل منتظم مع غوته حتى وفاته سنة 1805 عن سن يناهز الـ 45. ومن يريد معرفة الكثير عن هذه الشخصيات، يمكنه زيارة أرشيف غوته وشيللر في المدينة، وقراءة عدة رسائل شخصية لغوته وشيللر.
النقانق
في كل مكان تورينغن، يمكن للمرء العثور على هذه التخصص الإقليمي. نقانق تورينغن "Rostbratwurst". أما عن محتويات هذه النقانق فهي لحم الخنزير والملح والفلفل والبردقوش والثوم . ويتم وضع هذه النقانق في خبز صغير مع إضافة خردل تورينغن عليها بالطبع.
غابة تورينغن
يمكن المشي مسافات طويلة في غابة تورينغن. وعلى سبيل المثال هناك مسار المشي الأكثر شعبية في ألمانيا "Höhenwanderweg"، والذي يمتد على ارتفاع 1000 متر تقريباً ومسافة تصل إلى حوالي 170 كيلومتراً. أما قطع هذه المسافة فهو يتطلب بالنسبة للمشاة ست مراحل.
حديقة هاينيخ الوطنية
ضمت منظمة اليونيسكو حديقة هاينيخ الوطنية إلى قائمة الإرث الطبيعي العالمي. ويمكن أيضا اكتشاف المناطق التي يتعذر الوصول إليها في الحديقة من خلال طريق علوي يُساعد على ذلك. ويبلغ ارتفاع هذا الطريق 24 متراً ويمر عبر قمم الأشجار.
قلعة فارتبورغ
في قلعة "فارتبورغ" بمدينة آيزناخ، ترجم مارتن لوثر خلال 11 أسبوعا فقط العهد الجديد من لغته اليونانية الأصلية إلى اللغة الألمانية. واختبأ المصلح البروتستانتي مارتن لوثرمن أعدائه في هذه القلعة ، حيث عرف كيف يستفيد من وقته هناك بشكل كبير. ووضعت ترجمة مارتن لوثر للكتاب المقدس حجر الأساس للغة ألمانية موحدة.
الموسيقار باخ
في مدينة آيزناخ الواقعة في ولاية تورينغن، رأى الموسيقار الألماني الشهير يوهان سيبستيان باخ النور سنة 1685. وعاش في تلك المدينة 10 سنوات. وسنويا يتم تنظيم مهرجان الموسيقار باخ بتورينغن، الذي يعد أكبر مهرجان حفلات الموسيقى الكلاسيكية بالولاية. ويمنح هذا المهرجان إمكانية سماع بعض أعمال هذا الموسيقار الألماني الشهير.
إرفورت
من يقول تورينيغن، يعني أيضا مدينة إرفورت، ففي هذه المدينة التي تعتبر في نفس الآن عاصمة ولاية تورينغن هناك جسر " Krämerbrücke" الطويل، والمدينة القديمة من العصور الوسطى، فضلاً عن كاتدرائية القديسة ماري والكثير من الأشياء المميزة في هذه المدينة.
ألعاب الورق
تم اختراع لعبة ورق "سكات" في ولاية تورينغن. وفي سنة 1813 تم تطوير لعبة الورق هذه في مدينة آلتنبورغ. زيادة على ذلك، تم إنتاج أقدم أوراق اللعب في ألمانيا سنة 1509 في نفس المدينة. إعداد: لينا إلتر/ر.م