يمكن أيضاً زيارة منزل الشاعر الألماني الكبير شيللر في مدينة فايمار. وعاش شيللر في هذا المنزل برفقة عائلته ثلاث سنوات، وكان يلتقي بشكل منتظم مع غوته حتى وفاته سنة 1805 عن سن يناهز الـ 45. ومن يريد معرفة الكثير عن هذه الشخصيات، يمكنه زيارة أرشيف غوته وشيللر في المدينة، وقراءة عدة رسائل شخصية لغوته وشيللر.