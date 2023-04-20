 عشرات قتلى والجرحى خلال توزيع مساعدات في صنعاء | DW الأخبار | DW | 20.04.2023

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عشرات قتلى والجرحى خلال توزيع مساعدات في صنعاء

قُتل 85 شخصا على الأقل وأصيب مئات بجروح خلال حادثة تدافع أثناء توزيع مساعدات مالية في صنعاء، في مأساة جديدة أتت بعد تفاؤل بقرب وضع النزاع في اليمن على طريق الحل.

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This image released by ANSAR ALLAH HOUTHI MEDIA OFFICE, shows the aftermath of a deadly stampede in Sanna, Yemen Wednesday, April 19, 2023. A crowd apparently spooked by gunfire and an electrical explosion stampeded at an event to distribute financial aid during the Muslim holy month of Ramadan in Yemen’s capital late Wednesday, according to witnesses and Houthi rebel officials. (ANSAR ALLAH HOUTHI MEDIA OFFICE via AP)

اليمن.. عشرات القتلى ومئات المصابين في حادث تدافع خلال توزيع مساعدات 20.04.2023

في إحدى أكبر حوادث التدافع في العالم خلال عقد، لقي العشرات حتفهم وأصيب أكثر من 300 شخص، خلال توزيع مساعدات مالية في العاصمة اليمنية صنعاء. وتم تشكيل لجنة تحقيق وضبط اثنين من التجّار القائمين على توزيع المساعدات.

14.04.2023 *** Gefangene kommen auf dem Flughafen von Sanaa an. Im Bürgerkriegsland Jemen haben Regierung und Huthi-Rebellen mit dem Austausch von rund 900 Gefangenen begonnen. Die Überstellung aller Menschen werde drei Tage dauern, teilte das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) mit. +++ dpa-Bildfunk +++

"العيد بعيدين"... بدء تنفيذ عملية تبادل مئات الأسرى في اليمن 14.04.2023

في ضوء الانفراجة بين الرياض وطهران، شرعت الحكومة اليمنية وخصومها الحوثيون في إطلاق دفعة أولى من الأسرى والمحتجزين، في خطوة لاقت ترحيب المبعوث الأممي، الذي أكد أن آلاف العائلات الأخرى "لا تزال تنتظر لم شملها مع أحبائها".

14/04/2023**A Yemeni Huthi rebel prisoner is greeted upon his arrival at Sanaa airport on April 14, 2023. - An exchange of nearly 900 prisoners between the two sides of the nine-year-old civil war started on April 14, the biggest swap since 2020, after a delegation from Saudi Arabia held talks with the Iran-backed Huthi rebels in an attempt to end hostilities. (Photo by Mohammed HUWAIS / AFP) (Photo by MOHAMMED HUWAIS/AFP via Getty Images)

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The head of the Houthi Supreme Political Council, Mahdi al-Mashat, shakes hands with Saudi ambassador to Yemen Mohammed Al-Jaber at the Republican Palace in Sanaa, Yemen April 9, 2023. Saba News Agency /Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

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