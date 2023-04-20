عشرات قتلى والجرحى خلال توزيع مساعدات في صنعاء

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قُتل 85 شخصا على الأقل وأصيب مئات بجروح خلال حادثة تدافع أثناء توزيع مساعدات مالية في صنعاء، في مأساة جديدة أتت بعد تفاؤل بقرب وضع النزاع في اليمن على طريق الحل.
في إحدى أكبر حوادث التدافع في العالم خلال عقد، لقي العشرات حتفهم وأصيب أكثر من 300 شخص، خلال توزيع مساعدات مالية في العاصمة اليمنية صنعاء. وتم تشكيل لجنة تحقيق وضبط اثنين من التجّار القائمين على توزيع المساعدات.
في ضوء الانفراجة بين الرياض وطهران، شرعت الحكومة اليمنية وخصومها الحوثيون في إطلاق دفعة أولى من الأسرى والمحتجزين، في خطوة لاقت ترحيب المبعوث الأممي، الذي أكد أن آلاف العائلات الأخرى "لا تزال تنتظر لم شملها مع أحبائها".
أطلق الحوثيون والتحالف العسكري بقيادة السعودية سراح عشرات الأسرى في ثاني أيام عملية واسعة لتبادل سجناء في إطار النزاع اليمني، تأتي في خضم جهود دبلوماسية عزّزت الآمال في إنهاء الحرب في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.
رغم الآمال العريضة المعلقة على بدء المباحثات بين السعودية والحوثيين بهدف إحلال السلام في اليمن، فإن خبراء لا يرون فيها نهاية للحرب التي مزقت البلاد وتسببت بأسوأ الكوارث الإنسانية، لماذا هذا التشاؤم؟
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