عشرات قتلى والجرحى خلال توزيع مساعدات في صنعاء

"العيد بعيدين"... بدء تنفيذ عملية تبادل مئات الأسرى في اليمن

في ضوء الانفراجة بين الرياض وطهران، شرعت الحكومة اليمنية وخصومها الحوثيون في إطلاق دفعة أولى من الأسرى والمحتجزين، في خطوة لاقت ترحيب المبعوث الأممي، الذي أكد أن آلاف العائلات الأخرى "لا تزال تنتظر لم شملها مع أحبائها".