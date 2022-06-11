 عشرات القتلى ومئات الجرحى في حادث تصادم قطارات في الهند | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.06.2023

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عشرات القتلى ومئات الجرحى في حادث تصادم قطارات في الهند

لقى ما لا يقل عن 50 شخصا مصرعهم وأصيب المئات فى حادث قطار على الساحل الشرقى للهند. وتتواصل أعمال الإنقاذ في ولاية أوديشا ويُعتقد أنه سيتم انتشال المزيد من الضحايا.

غالبا ما تشهد الهند حوادث قطارات، على الرغم من تعزيز شروط سلامة السكك الحديدية

أفاد مسؤول هندي أن حصيلة ضحايا حادث اصطدام قطارات شرق البلاد وصلت على نحو 50 قتيلا.

قتل 50 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 500 في حادثاصطدام بين قطارات عدة في ولاية أوديشا في شرق الهند، وفق ما أفاد مسؤول كبير وسط مخاوف من أن يكون عالقين كثر تحت العربات.

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وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، ستصبح الهند أكبر دولة من حيث عدد السكان. وتنتشر مراكز التعقيم خاصة بالمناطق الريفية، وتكثر عمليات التعقيم الجراحية الفاشلة، حاصدة معها أرواح نساء، فيما يرفض الرجال الخضوع للتعقيم.

الحرب الأوكرانية كانت حاضرة بقوة في زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس للهند. فخلال لقائه مع نظيره الهندي دعا إلى اتخاد موقف واضح من الحرب الأوكرانية. كما أعلن عن توسيع نطاق التعاون الاقتصادي مع الهند بشكل ملحوظ.

وقال المسؤول في أوديشا براديب جينا لوكالة فرانس برس "قتل نحو 50 شخصا وأصيب أكثر من 500. الأولوية القصوى الآن هي إنقاذ (الركاب) وتقديم الدعم الصحي للجرحى".

وأفاد شهود عيان ومسؤولون بوسيلة إعلامية محلية بوقوع اصطدام بين قطار الركاب "كوروماندل إكسبرس" وقطار لشحن البضائع قرب بالاسور التي تبعد بنحو 200 كلم عن العاصمة الإقليمية بوبانسوار.

كذلك شمل الحادث قطار ركاب آخر، وفق المسؤول المحلي في أوديشا براديب جينا، لكن تسلسل الأحداث لم يتّضح بعد. وقال مسؤول في الشرطة طالبا عدم كشف هويته إن "التفاصيل لم تتّضح بعد فالفرق تعمل على الأرض والجميع منشغلون في عمليات الإغاثة".

وقال جينا إنه تم نشر نحو 60 من سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ في الموقع للمساعدة في نقل الجرحى إلى منشآت طبية في المنطقة.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن "حزنه لحادثة القطار". وأشار في تغريدة أطلقها إلى "تضامنه مع العائلات المفجوعة"، متمنيا "للجرحى الشفاء العاجل". وأعلن مودي أنه تواصل مع وزير السكك الحديد أشويني فيشناو واطّلع منه على الأوضاع.

وأظهرت تقارير وسائل إعلام محلية مشاهد لعربة قطار انقلبت على أحد جوانب المسار، ولما يبدو أنهم ناجون فوقها، ولسكان يحاولون انتشال ضحايا. وغالبا ما تشهد الهند حوادث قطارات، على الرغم من تعزيز شروط سلامة السكك الحديدية في السنوات الأخيرة بفضل استثمارات ضخمة وتحديث التقنيات المستخدمة.

ع.ش/ ص.ش (أ ف ب)

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    الكاتب: عباس الخشالي


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