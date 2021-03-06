عشرات القتلى والجرحى في هجوم على مطعم بعاصمة الصومال

قالت الشرطة إنه قتل 21 شخصا على الأقل، وأصيب أكثر من ثلاثين آخرين في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة على مطعم شهير بالعاصمة الصومالية مقديشو اليوم الجمعة.

وسُمع دوي الانفجار القوي الذى وقع بالقرب من الميناء الرئيسى للعاصمة مقديشو عبر أرجاء المدينة بكاملها. وقال ضابط شرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن كل الضحايا كانوا من المدنيين.

وأضاف "الانفجار كان قويا للغاية"، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى المطعم أصيب العديد من المبانى المجاورة بأضرار، وأنه تم انتشال الضحايا من تحت الأنقاض على مدار مساء اليوم الجمعة.

كما أكد مسؤول بخدمة إسعاف الرقم وقال إن 20 على الأقل قتلوا وأصيب 30 آخرون. وقال شهود ووسائل إعلام رسمية إن إطلاقا للنار أعقب الانفجار الذي غطى المنطقة بسحابة من الدخان.

وهذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها هذا المطعم الشهير لهجوم انتحاري، ويرتاد هذا المطعم موظفو الحكومة وحراس الأمن وسكان العاصمة.

وقبل وقوع الهجوم بساعات قليلة هاجم مقاتلون قيل إنهم من الحركة سجنا في مدينة بوساسو الساحلية في إقليم أرض الصومال شبه المستقل وقتلوا ما لا يقل عن ثمانية من حراس الأمن. وأعقب ذلك فرار عدد من السجناء بينهم إرهابيون مشتبه بهم بحسب ما صرحت به الشرطة.

وتبنت حركة "شباب المجاهدين" الصومالية الإسلاموية المتشددة من خلال إذاعة راديو الأندلس الناطق باسمها الهجوم الأول والثاني، مشيرة إلى أن المهاجمين حرروا حوالي 400 سجين.

وتقاتل الحركة الصومالية من أجل السيادة على القرن الأفريقي منذ سنوات، ويسيطر هذا التنظيم الإرهابي الذى يتبنى فكر تنظيم القاعدة، على أجزاء كبيرة من الجنوب والوسط ، وينفذ هجمات متكررة على المدنيين وقوات الأمن في البلاد.

إ.ع/ع.ج.م (د ب أ، رويترز)