 عشرات القتلى والجرحى في هجوم على مطعم بعاصمة الصومال | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.03.2021

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عشرات القتلى والجرحى في هجوم على مطعم بعاصمة الصومال

تبّنت حركة الشباب الإرهابية هجومين جديدين في الصومال، أخطرهما كان على مطعم وسط العاصمة مقديشو، ما خلّف 20 ضحية على الأقل و 30 جريحا، وكل الضحايا كانوا من المدنيين.

عملية إرهابية في الصومال

سيارات الإسعاف في موقع الانفجار

قالت الشرطة إنه قتل 21 شخصا على الأقل، وأصيب أكثر من ثلاثين آخرين في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة على مطعم شهير بالعاصمة الصومالية مقديشو اليوم الجمعة.

وسُمع دوي الانفجار القوي الذى وقع بالقرب من الميناء الرئيسى للعاصمة مقديشو عبر أرجاء المدينة بكاملها. وقال ضابط شرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن كل الضحايا كانوا من المدنيين.

مختارات

أدانت دول عربية وإسلامية التفجير الذي وقع صباح السبت في العاصمة الصومالية وتقدر الشرطة الصومالية عدد ضحاياه بحوالي 100 قتيل إلى جانب عشرات المصابين، توزعوا على مستشفيات مختلفة في المدينة.

وفاء بوعده بوضع حد "لحروب الولايات المتحدة التي لا نهاية لها" في الخارج، قرّر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ترامب سحب غالبية القوات الأمريكية من الصومال، رغم استمرار الخطر الإرهابي المتجسد في حركة الشباب المتطرفة.

وأضاف "الانفجار كان قويا للغاية"، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى المطعم أصيب العديد من المبانى المجاورة بأضرار، وأنه تم انتشال الضحايا من تحت الأنقاض على مدار مساء اليوم الجمعة.

كما أكد مسؤول بخدمة إسعاف الرقم وقال إن 20 على الأقل قتلوا وأصيب 30 آخرون. وقال شهود ووسائل إعلام رسمية إن إطلاقا للنار أعقب الانفجار الذي غطى المنطقة بسحابة من الدخان.

وهذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها هذا المطعم الشهير لهجوم انتحاري، ويرتاد هذا المطعم موظفو الحكومة وحراس الأمن وسكان العاصمة.

وقبل وقوع الهجوم بساعات قليلة هاجم مقاتلون قيل إنهم من الحركة سجنا في مدينة بوساسو الساحلية في إقليم أرض الصومال شبه المستقل وقتلوا ما لا يقل عن ثمانية من حراس الأمن. وأعقب ذلك فرار عدد من السجناء بينهم إرهابيون مشتبه بهم بحسب ما صرحت به الشرطة.

وتبنت حركة "شباب المجاهدين" الصومالية الإسلاموية المتشددة من خلال إذاعة راديو الأندلس الناطق باسمها الهجوم الأول والثاني، مشيرة إلى أن المهاجمين حرروا حوالي 400 سجين.

وتقاتل الحركة الصومالية من أجل السيادة على القرن الأفريقي منذ سنوات، ويسيطر هذا التنظيم الإرهابي الذى يتبنى فكر تنظيم القاعدة، على أجزاء كبيرة من الجنوب والوسط ، وينفذ هجمات متكررة على المدنيين وقوات الأمن في البلاد.

إ.ع/ع.ج.م (د ب أ، رويترز)

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الصومال: إعادة تأهيل مقاتلي حركة الشباب

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