عشرات القتلى والجرحى في هجومين انتحاريين في بغداد

قالت مصادر أمنية وطبية إن تفجيراً انتحارياً مزدوجاً أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وإصابة أكثر من 30 بجروح في سوق ببغداد اليوم الخميس (21 كانون الثاني/يناير 2021) في أول هجوم من نوعه منذ سنوات.

فيما أفادت وسائل إعلام عراقية بسقوط 28 قتيلاً و73 جريحاً. ونقلت قناة " دجلة" الفضائية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" اليوم عن شهود عيان قولهم إن الإنتحاري الأول فجر نفسه بعد أن أدعى أنه مريض وجمع الناس حوله.

وقال الجيش العراقي إن مهاجمين يرتديان سترتين ناسفتين فجرا نفسيهما وسط المتسوقين في سوق مزدحمة في ساحة الطيران بوسط بغداد، مضيفاً أن عدة أشخاص قتلوا.

وأبلغ متحدث باسم وزارة الداخلية رويترز أن عدد القتلى 13 على الأقل، قائلاً إن من المتوقع أن يرتفع هذا العدد لأن بعض الجرحى في حالة حرجة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. والتفجيرات الانتحارية نادرة في العاصمة العراقية منذ هزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية" في 2017. ووقع آخرها في كانون الثاني/ يناير 2018.

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ولم تشهد بغداد مثل هذه الهجمات تقريباً منذ أن طردت القوات العراقية والتحالف المدعوم من الولايات المتحدة تنظيم "الدولة الإسلامية" من الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق في 2017.

ووقع آخر تفجير انتحاري في العاصمة العراقية في كانونالثاني/يناير 2018 في ساحة الطيران أيضاً، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 27 شخصاً.

خ.س/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب، د ب أ)