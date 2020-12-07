عشرات القتلى والجرحى في تصادم قطارين في صعيد مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان أن 32 شخصًا قتلوا في حادث تصادم قطارين الجمعة (26 آذار/مارس 2021) بمحافظة سوهاج في صعيد مصر وأن الحادث خلف كذلك عشرات الجرحى.

وقال البيان "أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، بمحافظة سوهاج".

وقال مصدر بهيئة الإسعاف المصرية، إنه نتج عن الحادث خروج 3 عربات عن القضبان.

وذكرت وزارة الصحة أنه تم إرسال 36 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث ويجري نقل المصابين والقتلى إلى مستشفيات محلية.

وأظهرت صور تداولها الإعلام المحلي عربات قطار انقلبت عند ترعة مياه.

وقال مصدر أمني لرويترز "اصطدم القطاران أثناء سيرهما بسرعات ليست عالية جداً مما أدى إلى تدمير عربتين وانقلاب ثالثة".

وفي وقت لاحق، قالت هيئة السكك الحديدية المصرية إن الحادث وقع بعد أن استخدم "مجهولون" مكابح الطوارئ بالقرب من مدينة سوهاج. وأضافت أن المكابح تسببت في توقف أحد القطارين واصطدام الآخر به من الخلف وأنها تجري مزيدا من التحقيقات.

وتملك مصر واحدة من أكبر وأقدم خطوط السكك الحديدية في المنطقة.

خ.س/ (أ ف ب، رويترز، د ب أ)