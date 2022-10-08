عشرات القتلى والجرحى في انفجار مزدوج في مقديشو

ذكرت الشرطة ووكالة الأنباء الرسمية أن العشرات سقطوا بين قتيل وجريح في انفجار سيارتين ملغومتين في وزارة التعليم الصومالية بالعاصمة مقديشو اليوم السبت (29 تشرين أول/ أكتوبر). ولم تُعرف الجهة التي نفذت الانفجارين لكن حركة الشباب كثيرا ما تنفذ تفجيرات وهجمات بالأسلحة في مقديشو وأماكن أخرى. وقال نقيب الشرطة نور فرح "أصاب انفجار سيارتين ملغومتين جدران الوزارة".

وأضاف فرح في تصريح لرويترز أن الانفجار الأول أصاب جدران مبنى الوزارة ثم وقع الانفجار الثاني مع وصول سيارات الإسعاف وتجمع الناس لنجدة الضحايا.

وقال شرطي يحرس الوزارة لرويترز بعد أن ذكر أن اسمه حسن إنه رأى 12 جثة على الأقل وأكثر من 20 مصابا.

وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (سونا) إن الانفجارين تسببا في سقوط "عشرات الضحايا المدنيين من بينهم الصحفي المستقل محمد عيسى كونا". وقال صحفي من رويترز بالقرب من المكان إن الانفجارين وقعا بفارق دقائق بين كل منهما والآخر وإن نوافذ في محيط المكان تهشمت. وغطى الدم النازف من ضحايا الانفجارين الطريق خارج الوزارة مباشرة.

وقال عبد القادر عبد الرحمن من خدمة آمين للإسعاف لرويترز "أحرق الانفجار الثاني سيارة إسعاف تابعة للخدمة لدى وصولها لنقل المصابين من الانفجار الأول". وأضاف أن سائقا ومسعفا أصيبا في الانفجار.

وتسعى حركة الشباب المتحالفة مع تنظيم القاعدة، والتي تخوض قتالا في الصومال منذ أكثر من عقد، إلى الإطاحة بالحكومة المركزية وإقامة نظام حكم على أساس تفسير متشدد للشريعة الإسلامية.

ع.أ.ج/ خ.س (أ ف ب، رويترز)