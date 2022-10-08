 عشرات القتلى والجرحى في انفجار مزدوج في مقديشو | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.10.2022

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أخبار

عشرات القتلى والجرحى في انفجار مزدوج في مقديشو

قتل تسعة اشخاص على الأقل بينهم أطفال في اعتداء بسيارتين مفخختين استهدف مقر وزارة التربية والتعليم العالي الصومالية، وسط العاصمة مقديشو يأتي هذا في ظل عمليات أمنية يجريها الجيش الصومالي ضد مسلحي حركة "الشباب".

مبنى وزارة التربية والتعليم في العاصمةالصومالية مقديشو 29.10.2022

مبنى وزارة التربية والتعليم في العاصمةالصومالية مقديشو والذي استهدف في هجوم مزدوج

ذكرت الشرطة ووكالة الأنباء الرسمية أن العشرات سقطوا بين قتيل وجريح في انفجار سيارتين ملغومتين في وزارة التعليم الصومالية بالعاصمة مقديشو اليوم السبت (29 تشرين أول/ أكتوبر). ولم تُعرف الجهة التي نفذت الانفجارين لكن حركة الشباب كثيرا ما تنفذ تفجيرات وهجمات بالأسلحة في مقديشو وأماكن أخرى. وقال نقيب الشرطة نور فرح "أصاب انفجار سيارتين ملغومتين جدران الوزارة".

مختارات

القوات الصومالية تنهي هجوماً قامت به حركة الشباب استهدف فندق حياة بالعاصمة مقديشيو. وهو الفندق الذي يرتاده عدد من مسؤولي الدولة، وخلف الهجوم أكثر من 12 قتيلاً وسط إدانة دولية قوية.

وأضاف فرح في تصريح لرويترز أن الانفجار الأول أصاب جدران مبنى الوزارة ثم وقع الانفجار الثاني مع وصول سيارات الإسعاف وتجمع الناس لنجدة الضحايا.

وقال شرطي يحرس الوزارة لرويترز بعد أن ذكر أن اسمه حسن إنه رأى 12 جثة على الأقل وأكثر من 20 مصابا.

وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (سونا) إن الانفجارين تسببا في سقوط "عشرات الضحايا المدنيين من بينهم الصحفي المستقل محمد عيسى كونا". وقال صحفي من رويترز بالقرب من المكان إن الانفجارين وقعا بفارق دقائق بين كل منهما والآخر وإن نوافذ في محيط المكان تهشمت. وغطى الدم النازف من ضحايا الانفجارين الطريق خارج الوزارة مباشرة.

وقال عبد القادر عبد الرحمن من خدمة آمين للإسعاف لرويترز "أحرق الانفجار الثاني سيارة إسعاف تابعة للخدمة لدى وصولها لنقل المصابين من الانفجار الأول". وأضاف أن سائقا ومسعفا أصيبا في الانفجار.

وتسعى حركة الشباب المتحالفة مع تنظيم القاعدة، والتي تخوض قتالا في الصومال منذ أكثر من عقد، إلى الإطاحة بالحكومة المركزية وإقامة نظام حكم على أساس تفسير متشدد للشريعة الإسلامية.

ع.أ.ج/ خ.س (أ ف ب، رويترز)

  • Ein Junge spielt Fußball mit AU-Soldaten (Foto: STUART PRICE/AFP/Getty Images)

    الصومال ـ بين الإرهاب والعودة إلى الحياة الطبيعية

    عودة الأمور إلى طبيعتها؟

    تعتبر الصومال أكثر البلدان الإفريقية تضرراً من الحروب في منطقة القرن الإفريقي. فبعد انتهاء الحرب الأهلية الطاحنة التي انتهت بالإطاحة بنظام الرئيس محمد زياد بري عام 1991، أصبح هذا البلد الفقير ملاذاً للقراصنة والجماعات الإسلامية المسلحة. في الصورة يظهر طفل صومالي يلعب كرة القدم مع قوات بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال (AMISOM)، بعد ما كانت ميلشيات حركة الشباب قد منعت ذلك في وقت سابق.

  • Somalische Parliamentarier werden auf dem Flughafen eingeschworen (Foto: Mohamed Abdiwahab/AFP/GettyImages)

    الصومال ـ بين الإرهاب والعودة إلى الحياة الطبيعية

    برلمان جديد في الصومال

    تمكنت قوات بعثة الاتحاد الأوروبي لحفظ السلام في الصومال، إلى جانب قوات الجيشين الصومالي والإثيوبي، من إخراج ميلشيات حركة الشباب من العاصمة الصومالية مقديشو وبعض المدن الرئيسية الأخرى. وفي أغسطس/ آب 2012 أدى نواب البرلمان الصومالي الجديد اليمين الدستورية لأول مرة بعد ثماني سنوات، سيرت فيها حكومة انتقالية شؤون البلاد. وقد تم أداء اليمين في مطار العاصمة بدل مبنى البرلمان لدواعي أمنية.

  • Hassan Sheikh Mohamud (Mitte) (Foto: ABDURASHID ABDULLE ABIKAR/AFP/GettyImages)

    الصومال ـ بين الإرهاب والعودة إلى الحياة الطبيعية

    محاولة اغتيال الرئيس الجديد

    انتخب البرلمان الصومالي، ولأول مرة منذ عشرين عاما، حسن شيخ محمود رئيسا جديدا للبلاد في سبتمبر/ أيلول 2012. و نجا شيخ محمود من محاولة اغتيال بعد يومين فقط من انتخابه رئيسا، حيث فجر شخصين نفسيهما أمام مقر إقامته المؤقتة. و بقي الرئيس الصومالي، البالغ من العمر 56 عاما، في وقت لاحق هدفا لهجمات أخرى.

  • Fischer sitzen in ihren Booten in Marka (Foto: SIMON MAINA/AFP/GettyImages)

    الصومال ـ بين الإرهاب والعودة إلى الحياة الطبيعية

    تحرير المدن الساحلية

    تابع الصيادون في مدينة ماركا الساحلية، التي تبعد بحوالي 100 كلم عن العاصمة مقديشو، وصول قوات الاتحاد الإفريقي في سبتمبر/ أيلول 2012. هذه المدينة كانت تعتبر لوقت طويل معقلاً لميليشيات حركة الشباب الصومالية المتطرفة. وفي نهاية نفس الشهر، تم طرد هذه الميليشيات من مدينتي ماركا وكيسمايو الساحليتين بعد معارك ضارية دارت بينها وبين قوات كينية تابعة للقوات الإفريقية.

  • Ein Junge sitzt auf einer vollgepackten Ladefläche eines Trucks (Foto: Mohamed Abdiwahab/AFP/GettyImages)

    الصومال ـ بين الإرهاب والعودة إلى الحياة الطبيعية

    مجاعة ويأس وخوف

    بسبب الخوف من ميليشيات حركة الشباب الإسلامية المتطرفة، هرب كثير من المدنيين من المناطق التي كانت تسيطر عليها هذه الميليشيات. هذه العائلة حملت أمتعتها على هذه الشاحنة، فيما اضطرت عائلات أخرى إلى حمل أمتعتها على عربات تجرها الدواب. ويعاني كثير من الصوماليين من تبعات الجفاف والمجاعة والحرب. وبحسب أرقام الأمم المتحدة، فقد توفي حوالي 260 ألف شخص بسبب المجاعة في الفترة بين عامي 2010 و2012.

  • Eine Frau auf einem Feld; ein AU-Soldat läuft an ihr vorbei zu seinem Fahrzeug (Foto: STUART PRICE/AFP/GettyImages)

    الصومال ـ بين الإرهاب والعودة إلى الحياة الطبيعية

    توفير الحماية للسكان

    تواجد قوات الاتحاد الإفريقي في الصومال أصبح من الأمور الطبيعية في هذا البلد. أولى طلائع هذه القوات وصلت عام 2007 بعد قرار لمجلس أمن الاتحاد الإفريقي، حيث كانت مهمتهم آنذاك دعم الحكومة الانتقالية. هذه القوات توفر الحماية الآن لسكان مدينة أفكوي الواقعة في غرب العاصمة مقديشو. بالإضافة إلى حماية الفارين من بطش مليشيات حركة الشباب.

  • AU-Soldaten mit einer Karte (Foto: STUART PRICE/AFP/Getty Images)

    الصومال ـ بين الإرهاب والعودة إلى الحياة الطبيعية

    استرجاع المناطق الريفية

    في ديسمبر/ كانون الأول، تمكنت وحدات قوات الاتحاد الإفريقي التي تبلغ قوامها 17 ألف جندي من ملاحقة عناصر ميلشيات حركة الشباب المتطرفة القريبة من تنظيم القاعدة واسترجاع كثير من معاقلها في المناطق الريفية. ورغم نجاح قوات الاتحاد الإفريقي في استرجاع هذه المناطق تدريجيا وفي تحسين الوضع الأمني في البلاد عموماً، إلا أن عناصر ميليشيات حركة الشباب الإسلامية المتطرفة لازالت تقوم بتفجيرات في العاصمة مقديشو

  • Zwei Mütter mit ihren Kindern in einem von einem Bombenattentat verwüsteten Mogadischu (Foto: Mohamed Abdiwahab/AFP/Getty Images)

    الصومال ـ بين الإرهاب والعودة إلى الحياة الطبيعية

    قنابل وإطلاق نار في مقديشو

    بعدما بدأت الحياة الطبيعية تعود شيئا فشيئاً إلى العاصمة مقديشو، استيقظت المدينة على دوي سلسلة من الانفجارات في أحد أيام شهر أبريل/ نيسان 2013. إذ انفجرت سيارتان مفخختان أمام مبنى المحكمة. وقد تسبب هذا الانفجار في وفاة 16 شخصا. وبعدها بأسبوعين تم اغتيال موظف كبير في وزارة العدل الصومالية وصحفي بعد إطلاق النار عليهما في الشارع العام.

  • Ein Kind schüttelt die Hand eines AU-Soldaten (Foto: STUART PRICE/AFP/Getty Images)

    الصومال ـ بين الإرهاب والعودة إلى الحياة الطبيعية

    العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجياً

    رغم الصعوبات الأمنية، هناك كثير من الإشارات التي تدل على أن الصومال سائرة في الطريق الصحيح. ومن بين هذه الإشارات، بدء عودة الصوماليين المنفيين إلى بلادهم منذ بداية هذا العام. إضافة إلى قرار بريطانيا بإعادة فتح أبواب سفارتها في مقديشو بعدما ظلت مغلقة مدة 22 عاما. علاوة على قرار الأمم المتحدة إرسال خبرائها المدنيين إلى الصومال منذ بداية مايو/ أيار 2013. وتراجع هجمات القراصنة في القرن الإفريقي.

    الكاتب: سارة شتيفن/ ع.ش


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