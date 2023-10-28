 عشرات القتلى والجرحى بحادث تصادم سيارات في مصر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.10.2023

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عشرات القتلى والجرحى بحادث تصادم سيارات في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مقتل 32 راكباً وإصابة 63 آخرين في حادث مروري على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي.

تعاني شوارع مصر من اكتظاظ مروري

تعاني شوارع مصر من اكتظاظ مروري

لقي 32 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات إثر وقوع حادث تصادم بين حافلة ركاب وعدد من السيارات صباح السبت (28 تشرين الأول/أكتوبر 2023) على طريق القاهرة-الإسكندرية، بحسب وزارة الصحة المصرية. فيما أفاد موقع صحيفة "الأهرام" الحكومية أن عدد الضحايا بلغ 35 شخصا.

مختارات

وذكرت الصحيفة أن "تصادماً مروعاً على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، بالقرب من مدينة وادي النطرون .. أسفر عن مصرع 35 شخصاً، منهم 18 على الأقل متفحمون، وإصابة أكثر من 53 آخرين".

وأوضحت أن "مناظرة الجثث أشارت إلى أن عدداً كبيراً منها متفحم، نظراً لاشتعال النيران في عدد كبير من السيارات بالحادث".

وأظهرت مقاطع فيديو للحادث تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد مروعة لاندلاع النيران في عدد من السيارات وتفحم حافلة، وسط صرخات استغاثة ومسارعة أشخاص لمحاولة إطفاء النيران ومساعدة المصابين.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان عن "الدفع بـ 20 سيارة إسعاف، لنجدة المصابين في الحادث المروري".

وتودي حوادث السير بالآلاف سنوياً في مصر، البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان البالغ عددهم أكثر من 105 ملايين نسمة، وتقع غالباً بسبب السرعة أو عدم الالتزام بقوانين المرور أو سوء حالة الطرق.

وسجلت أحدث البيانات الرسمية مصرع أكثر من سبعة آلاف شخص في حوادث سير خلال العام 2021 بارتفاع تجاوز 15 % مقارنة بالعام الذي سبقه.

وعلى مدى العقد الأخير، كثفت الحكومة المصرية جهود تطوير منظومة الطرق وأنفقت مبالغ طائلة سواء لإنشاء شبكة جديدة أو لتحسين حالة الشبكة الحالية.

خ.س/ف.ي (أ ف ب، د ب أ)

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    الكاتب: عباس الخشالي


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