 عشرات القتلى في هجوم ″شنه مسلحو القاعدة″ بجنوب اليمن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.09.2022

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عشرات القتلى في هجوم "شنه مسلحو القاعدة" بجنوب اليمن

شهدت منطقة أبين جنوب اليمن هجوما عنيفا شنه مسلحون تابعون لتنظيم القاعدة على قاعدة أمنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، ما أوقع نحو 30 قتيلا، وفق مسؤولين أمنيين.

صورة من الأرشيف لمقاتلين مرتبطين بتنظيم القاعدة في زنجبار بمحافظة أبين بجنوب اليمن (5/3/2012)

رغم الهدنة في المعركة الأساسية بين الحوثيين وقوات الحكومة، يشهد اليمن من حين لآخر هجمات دامية.

قتل 21 من مقاتلي القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتيا)، وستة من عناصر تنظيم القاعدة في هجوم للتنظيم المتطرف استهدف موقعا أمنيا جنوب اليمن، حسبما أفاد ثلاثة مسؤولين وكالة فرانس برس. وأفاد المسؤولون الأمنيون الحكوميون أنّ عناصر القاعدة هاجموا الموقع التابع لقوات "الحزام الأمني" النافذة في محافظة أبين الجنوبية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات استمرت حوالى ثلاث ساعات.

وأكد مصدر أمني حصيلة ضحايا الهجوم الذي استهدف نقطة أمنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتيا)، اليوم الثلاثاء (السادس من سبتمبر/ أيلول 2022)، إلى 27 قتيلا من الجانبين.

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وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، "إن الهجوم الذي نفذته عناصر تابعة لتنظيم القاعدة، على نقطة الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية أحور، أسفر عن مقتل 21 عنصرا من قوات الحزام، إضافة إلى ستة من عناصر التنظيم". ولفت إلى أن من بين القتلى قائد الكتيبة الأولى باللواء الأول مكافحة إرهاب، ياسر أبو شايع، مؤكدا أن قوات الانتقالي تمكنت من أسر أحد عناصر التنظيم واغتنام دوريتين.

وأشار المصدر إلى أن قوات الانتقالي نشرت قواتها في أرجاء  المديرية عقب الهجوم الذي اندلعت على إثره اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة بين الجانبين.

ونهاية آب/ أغسطس الماضي، أعلن المجلس الانتقالي سيطرته على محافظة أبين بعد أن أجبر قوات الجيش الحكومي على الانسحاب منها. وتنتشر عناصر تنظيم القاعدة في عدة مناطق بمحافظة أبين، رغم إعلان قوات الحزام الأمني "تطهير المحافظة من تلك العناصر بعد عمليات عسكرية نفذتها سابقاً".

وسبق أن شنت عناصر تنظيم القاعدة، العديد من الهجمات في أبين، استهدفت عناصر في الجيش والأمن، وقوات الحزام الأمني، مخلفة العديد من القتلى والجرحى.

ف.ي/ص.ش (د ب ا، رويترز، ا ف ب)

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