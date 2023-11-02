 عشرات القتلى في قصف على جباليا والأمم المتحدة تحذر من جرائم حرب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.11.2023

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أخبار

عشرات القتلى في قصف على جباليا والأمم المتحدة تحذر من جرائم حرب

يستعد المزيد من الرعايا الأجانب لمغادرة قطاع غزة الخميس. وفيما تقول حماس إن 195 فلسطينيا على الأقل قتلوا في الهجمات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في غزة، تؤكد إسرائيل أنها ضربات قتلت قياديين في الحركة.

مخيم جباليا للاجئين في غزة

تقول حماس إن 195 فلسطينيا على الأقل قتلوا في هجمات إسرائيلية على مخيم جباليا، فيما تؤكد إسرائيل أنها ضربات قتلت قياديين في الحركة.

قتل "العشرات" جراء القصف الإسرائيلي الأربعاء (الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) لمخيم جباليا للاجئين في  قطاع غزة  للمرة الثانية في يومين، بحسب حركة حماس، فيما نددت الأمم المتحدة بضربات "يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب". وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة  أنطونيو غوتيريش  مساء أمس الأربعاء عن "شعوره بالصدمة" إزاء  القصف الإسرائيلي  لليوم الثاني على التوالي على مخيم جباليا الذي يؤوي 116 ألف لاجئ فلسطيني في شمال قطاع غزة.

مختارات

مع دخول حرب حماس وإسرائيل أسبوعها الرابع، لا تزال المعابر مغلقة أمام الفلسطينيين الراغبين في الفرار. أما مزدوجو الجنسية، فيشعرون بأنه تم التخلي عنهم، بينما ذووهم خارج قطاع غزة يشعرون بالعجز.

وأفاد صحافيون في وكالة فرانس برس عن دمار كبير لحق بالمخيم حيث يعمل البعض على إزالة الأنقاض بحثا عن ناجين.

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع سقوط "عشرات القتلى والجرحى"، وهو عدد لم يتم التثبت منه في الوقت الحاضر، فيما أكد مسعفون مقتل "عائلات بكاملها".

واعتبرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان مساء الأربعاء أن القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا "قد يرقى إلى جرائم حرب" على ضوء "العدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار".

وأعلن الجيش الإسرائيلي الذي يشن حملة قصف مدمر على  قطاع غزة  ردا على هجوم إرهابي غير مسبوق في تاريخ الدولة العبرية نفذته حركة حماس داخل إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، أن القصف الأربعاء أدى إلى تصفية القيادي في حماس محمد عصار الذي عرف عنه بأنه "قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في الحركة".

ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول خرى على أنها منظمة إرهابية.

إجلاء جرحى ومواطنين مزدوجي الجنسية

في ذات السياق وللمرة الأولى منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، أجلي 76 جريحا فلسطينيا و335 مواطنا من الأجانب ومزدوجي الجنسية الأربعاء من قطاع غزة إلى مصر عبر رفح، المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة غير الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، وفق مسؤول مصري.

ويأتي مرور حاملي الجوازات الأجنبية من بين قائمة مبدئية ضمت 500 أجنبي، والعشرات من سكان القطاع المصابين بجروح خطيرة إلى مصر أمس الأربعاء بموجب اتفاق بين إسرائيل ومصر وحماس.

ومن بين من جرى إجلاؤهم حاملو جوازات سفر من كل من أستراليا والنمسا وبلغاريا وجمهورية التشيك وفنلندا وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والأردن وبريطانيا والولايات المتحدة.

وقال مسؤولو حدود في غزة إن  معبر رفح الحدودي  سيُعاد فتحه اليوم الخميس حتى يتمكن المزيد من الأجانب من الخروج. وقال مصدر دبلوماسي إن نحو 7500 من حاملي جوازات السفر الأجنبية سيغادرون القطاع على مدى أسبوعين تقريبا.

وأعرب الرئيس الأميركي  جو بايدن  عن ارتياحه لعملية الإجلاء، مؤكدا أنها تمت بفضل "الدور المحرك" للولايات المتحدة بمساعدة قطر.

"أكثر من 20 ألف جريح ما زالوا في غزة"

غير أن منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية شددت على أن "أكثر من 20 ألف جريح ما زالوا في غزة، مع إمكانية محدودة للحصول على الرعاية الصحيّة بسبب الحصار والقصف المستمر". كما حذرت منظمة الصحة العالمية بأنه "لا يجب تحويل الاهتمام عن الاحتياجات الأكبر" لآلاف "المرضى في غزة الذين وضعهم خطر إلى درجة تحول دون إمكانية إجلائهم".

وتواجه المستشفيات صعوبات بسبب نقص الوقود الذي أدى إلى إغلاق أبواب بعضها بما في ذلك المستشفى الوحيد في غزة لعلاج السرطان. وترفض إسرائيل السماح للقوافل الإنسانية بإدخال الوقود وترجع هذا إلى أن مقاتلي حماس سيستخدمونه لأغراض عسكرية. وقال أشرف القدرة المتحدث باسم السلطات الصحية في غزة إن مولد الكهرباء الرئيسي في المستشفى الإندونيسي لم يعد يعمل بسبب نقص الوقود.

زيارة جديدة بلينكن إلى المنطقة

وفي ظل المخاوف من اشتعال المنطقة، يزور وزير الخارجية الأميركي  أنتوني بلينكن  إسرائيل الجمعة في إطار جولة إقليمية جديدة، فيما دعت تركيا وإيران إلى عقد مؤتمر دولي كبير في أسرع وقت ممكن بهدف تجنب توسع الحرب.

وقُتل ما لا يقلّ عن 1400 شخص في إسرائيل منذ بداية الحرب، غالبيتهم مدنيون قضوا في اليوم الأول لهجوم حماس الإرهابي غير المسبوق منذ قيام إسرائيل عام 1948، وفق السلطات الإسرائيلية. كما أعلن الجيش مقتل 332 جنديا بعضهم على الحدود مع لبنان في قصف لحزب الله المدعوم من إيران والمتحالف مع حماس.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأغلبية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

وفي قطاع غزة، ارتفعت حصيلة القتلى نتيجة القصف الإسرائيلي إلى 8796، بينهم 3648 طفلاً، فيما لا يزال أكثر من 2000 شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الصحية التابعة لحركة حماس.

ويخضع القطاع الفلسطيني منذ التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر "لحصار كامل" من اسرائيل يشمل الحرمان من إمدادات المياه والغذاء والكهرباء، فيما يتخذ الوضع الإنساني أبعادا كارثية بالنسبة للسكان البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة، بحسب ما صرحت الأمم المتحدة.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التابعة للأمم المتحدة مقتل أكثر من سبعين من معاونيها "مع عائلاتهم في غالب الأحيان" منذ اندلاع الحرب، لكن مديرها فيليب لازاريني أكد لدى دخوله القطاع أمس الأربعاء على هامش عملية الإجلاء، أن "الأونروا ستبقى مع اللاجئين الفلسطينيين في غزة لتقديم الخدمات الضرورية".

ع.أ.ج/ ع ش (أ ف ب، رويترز)

  • Ägypten | Hilfslieferungen überqueren Grenze zum Gazastreifen in Rafah

    معبر رفح.. تحديات كبيرة تواجه شريان الحياة الوحيد لسكان غزة

    بدء تدفق المساعدات لقطاع محاصر

    عشرات الشاحنات، المحملة بالمساعدات الإنسانية، دخلت إلى غزة عبر معبر رفح قادمة من مصر. الشاحنات محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية وكميات من الأغذية. الأمم المتحدة تقول إن 100 شاحنة على الأقل يجب أن تدخل غزة بشكل يومي لتغطية الاحتياجات الطارئة، وسط تأكيدات أن ما دخل بعد فتح المعبر يبقى قليلاً للغاية، بينما تؤكد مصادر مصرية وجود العشرات من الشاحنات التي تنتظر دورها للعبور.

  • Ägypten Grenzübergang Rafah | Hilfgüter Werden in den Gazastreifen gebracht

    معبر رفح.. تحديات كبيرة تواجه شريان الحياة الوحيد لسكان غزة

    شريان الحياة الوحيد في زمن الحرب

    معبر رفح هو المعبر الرئيسي لدخول غزة والخروج منها في الفترة الحالية، بعد فرض إسرائيل "حصاراً مطبقاً" على القطاع، وقطع الكهرباء والماء والتوقف عن تزويده بالغذاء والوقود، في ظل الحرب الدائرة مع حركة حماس. لا تسيطر إسرائيل على المعبر لكنه توقف عن العمل جراء القصف على الجانب الفلسطيني منه. وبتنسيق أمريكي، تم الاتفاق على إعادة فتح المعبر لدخول المساعدات، بشروط إسرائيلية منها تفتيش المساعدات.

  • Ägypten Grenzübergang Rafah | Hilfgüter Werden in den Gazastreifen gebracht

    معبر رفح.. تحديات كبيرة تواجه شريان الحياة الوحيد لسكان غزة

    "ليست مجرد شاحنات"

    الخلافات على تفتيش الشاحنات أخذت وقتاً كبيرا، ما أثر على وصول سريع للمساعدات. الأمم المتحدة أكدت أن العمل جارِ لتطوير نظام تفتيش "مبسط" يمكن من خلاله لإسرائيل فحص الشحنات بسرعة. أنطونيو غوتيريش صرح من أمام معبر رفح: "هذه ليست مجرد شاحنات، إنها شريان حياة، وهي تمثل الفارق بين الحياة والموت لكثير من الناس في غزة"، واصفاً تأخر دخول المساعدات (لم تبدأ إلّا بعد أسبوعين على بدء الصراع) بـ"المفجع".

  • Gazastreifen humanitäre Situation nach Luftschlägen

    معبر رفح.. تحديات كبيرة تواجه شريان الحياة الوحيد لسكان غزة

    إجراءات مشددة منذ زمن

    تشدد مصر بدورها القيود على معبر رفح منذ مدة، ويحتاج المسافرون عبره إلى تصريح أمني والخضوع لعمليات تفتيش مطولة ولا يوجد انتقال للأشخاص على نطاق واسع، خصوصاً في فترات التصعيد داخل غزة. دعت القاهرة مؤخراً جميع الراغبين في تقديم المساعدات إلى إيصالها إلى مطار العريش الدولي، لكنها رفضت "تهجير" الفلسطينيين إلى أراضيها ودخولهم عبر معبر رفح، واقترحت صحراء النقب.

  • Israel Tel Aviv | Benjamin Netanjahu, Ministerpräsident & Joe Biden, US-Präsident

    معبر رفح.. تحديات كبيرة تواجه شريان الحياة الوحيد لسكان غزة

    توافق أمريكي - إسرائيلي على معبر رفح

    بعد أيام على الحرب، توافق جو بايدن وبنيامين نتانياهو على استمرار التدفق للمساعدات إلى غزة . بايدن قال إن "المساعدات الإنسانية حاجة ملحة وعاجلة ينبغي إيصالها"، وصرح مكتب نتياهو أن "المساعدات لن تدخل من إسرائيل إلى غزة دون عودة الرهائن"، لكنها "لن تمنع دخول المساعدات من مصر" بتوافق أمريكي - إسرائيلي على عدم استفادة حماس منها، التي يصنفها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كحركة إرهابية.

  • Rafah | südlicher Gazastreifen

    معبر رفح.. تحديات كبيرة تواجه شريان الحياة الوحيد لسكان غزة

    غزة بحاجة إلى وقود

    رفضت إسرائيل أن تشمل المساعدات الوقود، وهو ما انتقدته وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة، قائلة إن القرار "سيُبقي أرواح المرضى والمصابين في غزة في خطر". وكالة الأونروا أكدت أن الوقود المتوفر لديها في القطاع غزة "سينفد قريباً، ودونه لن يكون هناك ماء ولا مستشفيات ولا مخابز ولا وصول للمساعدات". لكن مدير إعلام معبر رفح البري قال إن ستة صهاريج وقود دخلت يوم الأحد (22 تشرين الأول/ أكتوبر).

  • Straßburg EU Parlament | Debatte zu Nahost-Konflikt

    معبر رفح.. تحديات كبيرة تواجه شريان الحياة الوحيد لسكان غزة

    دعم أوروبي لإسرائيل مع ضمان المساعدات لغزة

    بعد جدل حول تجميدها للمساعدات، ضاعفت المفوضية الأوروبية مساعداتها الإنسانية لغزة ثلاث مرات لتصل إلى أكثر من 75 مليون يورو، مع "تأييدها حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد إرهابيي حماس". الاتحاد الأوروبي أكد أنه يدرس فرض "هدنة إنسانية للسماح بتوزيع المساعدات". ألمانيا علقت المساعدات التنموية للفلسطينيين لكنها أبقت على الإنسانية منها، وأولاف شولتس رحب ببدء إرسال المساعدات، قائلا: "لن نتركهم وحدهم".

  • Ägypten Kairo | Cairo Summit for Peace | Präsident Ägypten Abdel-Fattah al-Sisi

    معبر رفح.. تحديات كبيرة تواجه شريان الحياة الوحيد لسكان غزة

    مطالب عربية بوقف إطلاق النار

    ربطت عدة دول عربية بين دخول المساعدات وبين وقف إطلاق النار. وأعلنت دول الخليج دعماً فورياً لقطاع غزة بقيمة 100 مليون دولار، فضلاًَ عن مبادرات منفردة لعدة دول في المنطقة. الدول العربية التي شاركت في "قمة القاهرة للسلام" دعمت بيان مصر، الذي دعا إلى "وقف الحرب الدائرة التى راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

  • Mauretanien | Bundesentwicklungshilfeministerin Svenja Schulze besucht den Kleinfischereihafen in Nouakchott

    معبر رفح.. تحديات كبيرة تواجه شريان الحياة الوحيد لسكان غزة

    "عدم التخلي عن المدنيين الفلسطينيين"

    وزيرة التنمية الألمانية سفنيا شولتسه بعثت بخطاب إلى كتل أحزاب الائتلاف الحاكم قالت فيه إن احتياجات ومعاناة الناس في غزة وفي أماكن أخرى يمكن أن تزداد. وأدانت هجوم حماس ووصفته بأنه هجوم وحشي وغادر. وقالت :" نحن لا نواجه حركات نزوح كبيرة ووضع إمدادات منهارا وحسب بل إننا نواجه أيضا أعمالا حربية نشطة وكان من بينها التدمير الأخير للمستشفى الأهلي في غزة الذي كانت تشارك وزارة التنمية الألمانية في دعمه".

  • Gazastreifen | Zerstörung nach Luftangriffen im Jabalia Camp, Gaza

    معبر رفح.. تحديات كبيرة تواجه شريان الحياة الوحيد لسكان غزة

    ضريبة إنسانية باهظة للحرب

    بدأت الحرب بهجوم دموي لحماس في السابع من أكتوبر، خلّف مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي أغلبهم من المدنيين، فضلاً عن اختطاف أكثر من مئتين. ردت إسرائيل بقصف متواصل للقطاع، ما أوقع أكثر من خمسة آلاف قتيل وتدمير بنى تحتية وتضرّر 50 بالمئة من إجمالي الوحدات السكنية في القطاع، بينما نزح أكثر 1,4 مليون شخص داخل غزة حسب الأمم المتحدة، فضلا عن مقتل العشرات في الضفة الغربية وسط مخاوف من تمدد الصراع إقليمياً.

  • Israel Angriff der Hamas Gaza

    معبر رفح.. تحديات كبيرة تواجه شريان الحياة الوحيد لسكان غزة

    هجوم حماس الإرهابي

    مشهد يبدو فيه رد فعل فلسطينيين أمام مركبة عسكرية إسرائيلية بعد أن هاجمها مسلحون تسللوا إلى مناطق في جنوب إسرائيل، ضمن هجوم إرهابي واسع نفذته حماس يوم 07.10.2023، وخلّف مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي أغلبهم من المدنيين واختطاف أكثر من مائتين. ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية. إ.ع/ ع.خ / م.س.