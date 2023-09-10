عشرات القتلى في قصف استهدف جنوب العاصمة الخرطوم

قالت غرفة طوارئ لمتطوعين محليين في بيان اليوم الأحد (10 من سبتمبر/ أيلول 2023) إن 40 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في غارة جوية على سوق بجنوب الخرطوم. وهذا هو أكبر عدد قتلى من المدنيين في واقعة واحدة منذ بدء الحرب الأهلية في السودان في 15 أبريل نيسان، إذ تزداد حدة القتال في المناطق السكنية.



وكانت قد تواردت أنباء عن مقتل 30 شخصا على الأقل جراء غارات جوية نفذها الجيش السوداني على جنوب الخرطوم، وذلك في ارتفاع ملحوظ عن حصيلة أولية تحدثت عن سقوط 11 قتيلا وفقاً لـ "لجنة المقاومة" المحلية وهي مجموعة شعبية تنشط في تقديم الدعم للسكان، وكانت كغيرها من المجموعات الشعبية تنشط في تنظيم الاحتجاجات للمطالبة بحكم مدني بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بنظام عمر البشير عام 2019. ومنذ اندلاع الحرب تنشط في تقديم الدعم للسكّان.

وأفادت اللجنة أنه "حوالي الساعة 07,15 بالتوقيت المحلي (05,15 ت غ)، قصف الطيران الحربي منطقة "سوق قورو"، مضيفة أن مستشفى بشائر المحلي أطلق "نداء عاجلا" الى الكوادر الطبية للحضور "مع تزايد أعداد المصابين الواصلين اليه".

ومنذ اندلاعه في 15 نيسان/ أبريل، حصد النزاع بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقواتالدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، نحو 7500 قتيل وفق أحدث أرقام لمنظمة "أكليد" غير الحكومية التي ترجح، كما غيرها من المصادر الطبية والميدانية، أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى، خصوصا في ظل انقطاع الاتصالات في مناطق عدة، ورفض طرفي القتال إعلان خسائرهما.

القصف يزداد حدة

واضطر نحو خمسة ملايين شخص من إجمالي عدد سكان البلاد المقدّر بنحو 48 مليون نسمة، الى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو العبور الى دول الجوار خصوصا مصر وتشاد، وفق الأمم المتحدة.

وتركزت المعارك في الخرطوم ومحيطها، وإقليم دارفور في غرب البلاد، مع تواصل النزاع بين الحليفين السابقين البرهان ودقلو من دون أفق للحل.

ومنذ بدء الاشتباكات، لم يحقق أي من الطرفين تقدما ميدانيا مهما على حساب الآخر. وتسيطر قوات الدعم على أحياء سكنية في العاصمة، ويلجأ الجيش في مواجهتها الى سلاح الطيران والقصف المدفعي. وأفاد شهود في الآونة الأخيرة أن القصف الجوي يزداد حدة، ومعه حصيلة الضحايا المدنيين، مع محاولة الجيش استعادة مواقع في العاصمة.

والأربعاء، أفاد ناشطون وسكان فرانس برس عن نزوح مئات العائلاتمن إحدى ضواحي الخرطوم غداة مقتل 19 مدنياً فيها بقصف نفّذه الجيش على مواقع لقوات الدعم السريع لكّنه أخطأ هدفه.

و.ب/ع.غ (رويترز، د ب آ)