عشرات القتلى في غزة ومحادثات بطيئة لوقف إطلاق النار

أحصت السلطات الصحية التابعة لحماس [وزارة الصحة التابعة لحماس] اليوم الأحد الخامس من يناير / كانون الثاني 2025 في غزة 88 قتيلا فلسطينيا و208 إصابة خلال 24 ساعة، وأعلنت ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 45805 قتيلا منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس قبل حوالى 15 شهرا.

ولم يتسن التأكدعبر جهات مستقلة من دقة الأرقام.

وفي حين أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد 2025.01.05 أنه ضرب أكثر من 100 "هدف إرهابي" خلال يومين في قطاع غزة تحدثت وزارة الصحة التابعة لحماس في بيان عن أن الجيش الإسرائيلي "ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة"، حيث يخوض حربا مع حركة حماس منذ أكثر من 15 شهرا، وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "ضرب سلاح الجو أكثر من 100 هدف إرهابي في أنحاء قطاع غزة وقضى على العشرات من إرهابيي حماس" يومي الجمعة والسبت.

ويشار أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ضرب أكثر من 100 "هدف إرهابي" خلال يومين في قطاع غزة تحدثت وزارة الصحة التابعة لحماس في بيان عن أن الجيش الإسرائيلي "ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة". صورة من: Saeed Jaras/Middle East Images/IMAGO

كذلك أشار الجيش إلى أنه استهدف عدة مواقع استخدمها المقاتلون الفلسطينيون لإطلاق مقذوفات باتجاه إسرائيل خلال الأيام الأخيرة. وأفادت بيانات صادرة عن السلطات الصحية التابعة لحماس في قطاع غزة تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة عن مقتل 59 شخصا في غضون 24 ساعة بين يومي الجمعة والسبت.

تزايد الضغوط الشعبية على الحكومة الإسرائيلية

في سياق متصل خرج الآلاف من الإسرائيليين يوم أمس السبت إلى الشوارع للمطالبة بصفقة تبادل لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، معبرين عن غضبهم من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. كما نظمت مظاهرات في القدس وحيفا.

واندلعت اشتباكات مع الشرطة بعد مسيرة في تل أبيب، وجرى اعتقال ستة أشخاص، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام. ويتهم المتظاهرون وأنصار المحتجزين نتنياهو بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس والإفراج عن المحتجزين، وهو ينفي ذلك.

تقدم بطيء للمفاوضات غير المباشرة

ويأتي التصعيد الأخير مع استئناف مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل في قطر، للتوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة منذ 15 شهرا. وتتقدم المفاوضات غير المباشرة في قطر بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين الذين لا يزالون في قطاع غزة مقابل أسرى فلسطينيين بشكل بطيء، وفق تقارير.

حرب مستمرة في قطاع غزة ومعاناة المدنيين To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وقالت وزارتا الخارجية في مصر والولايات المتحدة إن الوزيرين بدر عبد العاطي وأنتوني بلينكن ناقشا الحرب في قطاع غزة وتطورات الأوضاع في سوريا خلال اتصال هاتفي. وقالت الخارجية المصرية في بيان اليوم الأحد إن وزير الخارجية المصري تلقى اتصالا هاتفيا من نطيره الأمريكي مساء أمس السبت وأكدت مصر خلاله: "على أهمية مواصلة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق" ورفضها بشكل كامل الاستهداف الممنهج للبنية التحتية الصحية والمستشفيات بقطاع غزة. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مسلحين يعيدون تنظيم صفوفهم ويندسون بين المدنيين وحماس تنفي استخدامها المدنيين دروعاً بشرية.

إسرائيل تعلن "اعتراض صاروخ" تبناه الحوثيون

من جانب آخر أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد "اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن قبل دخوله الأراضي الإسرائيلية" في هجوم تبناه الحوثيون اليمنيون بعد وقت قصير من الإعلان الإسرائيلي، حيث أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن اليوم الأحد أنها قصفت "محطة كهرباء أوروت رابين الإسرائيلية جنوبي حيفا بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين2" زاعمةً نجاح القصف. ويسيطر الحوثيون المدعومون من إيران على أجزاء من اليمن منذ استيلائهم على العاصمة اليمنية صنعاء في عام 2014.

ع.م / م.س (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)