عشرات القتلى في حادث تحطم قارب للاجئين غير الشرعيين قبالة سواحل اليونان

الهجرة عبر ليبيا.. قوارب الشرق تنافس نظيراتها من الغرب

قارب صيد يبلغ طوله أكثر من 20 مترا ويحمل نحو 500 شخص، تمكن خفر السواحل اليوناني من سحبه بعد أن وصل إلى المياه الإقليمية المقابلة لجزيرة كريت في الـ22 من الشهر الجاري. في الشكل العام قد يبدو الخبر عابرا.