عشرات القتلى في حادث تحطم قارب للاجئين غير الشرعيين قبالة سواحل اليونان

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لقي عشرات اللاجئين غير الشرعيين حتفهم بعد غرق قاربهم قبالة الساحل اليوناني ولا تزال قوى الإنقاذ تبحث عن ناجين بعد أن تمكنت من إنقاذ أكثر من مئة شخص
قارب صيد يبلغ طوله أكثر من 20 مترا ويحمل نحو 500 شخص، تمكن خفر السواحل اليوناني من سحبه بعد أن وصل إلى المياه الإقليمية المقابلة لجزيرة كريت في الـ22 من الشهر الجاري. في الشكل العام قد يبدو الخبر عابرا.
تشير تقارير مختلفة إلى تصاعد ملحوظ في أعداد المصريين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط. يقول بعضهم عند الوصول للسواحل الأوروبية إنهم قادمون من ليبيا لكن بعضهم قال إنه خرج عبر السواحل المصرية.
بعد يومين من تشكيلها في إطار مبادرة أممية لصياغة قاعدة دستورية تبنى عليها الانتخابات، عقدت اللجنة الدستورية للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا أول اجتماعاتها. وحذرت الأمم المتحدة من أزمة النزاع على السلطة التنفيذية في البلاد.
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