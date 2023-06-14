 عشرات القتلى في حادث تحطم قارب للاجئين غير الشرعيين قبالة سواحل اليونان | DW الأخبار | DW | 14.06.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

عشرات القتلى في حادث تحطم قارب للاجئين غير الشرعيين قبالة سواحل اليونان

لقي عشرات اللاجئين غير الشرعيين حتفهم بعد غرق قاربهم قبالة الساحل اليوناني ولا تزال قوى الإنقاذ تبحث عن ناجين بعد أن تمكنت من إنقاذ أكثر من مئة شخص

المزيد من المركز الإعلامي

قرية كردية نموذجية في شمال شرق سوريا للنساء فقط، محظورة على الرجال... نساء يبحثن عن ملاذ آمن بعيدا عن العنف.

قرية كردية في سوريا النساء فقط بعيدا عن العنف 14.06.2023

الامال تتجدد بعودة السياحة الى لبنان مع بدء الموسم السياحي لهذا العام، فهل تشهد السياحة اللبنانية ازدهارا هذه السنة؟

الامال تتجدد بعودة السياحة الى لبنان 13.06.2023

يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام محكمة اتحادية في بولاية فلوريدا الأمريكية بتهم جنائية، فما هي؟

ترامب في أخطر مواجهة مع القضاء مع بدء جلسات قضية الوثائق السرية 13.06.2023

أعلنت أوكرانيا استعادة السيطرة على عدد من القرى في منطقة دونيتسك

أوكرانيا تعلن إنجازات أولى للهجوم المضاد وروسيا تنفي 13.06.2023

المزيد DW الأخبار

طيور بجع تأكل نبات الخشخاش المخدر ومبادرات لحمايتها في سلوفاكيا.

إنقاذ طيور البجع في سلوفاكيا 14.06.2023

رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للحكومة السورية سعر الإسمنت بنسبة وصلت إلى خمسة وسبعين بالمئة

ارتفاع أسعار الإسمنت يهدد حركة البناء في سوريا 14.06.2023

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يرفض مجموعة من لوائح الاتهام الموجهة له

ترامب يشدد على أنه"غير مذنب" في اتهامات الاحتفاظ بوثائق سرية 14.06.2023

أظهرت احصائية أن 467 الف اسرة عراقية تعيلها نساء. ويرى خبراء أن هذا يعود لكثرة الارامل وكثرة المطلقات وأسباب أخرى.

نساء يقمن بإعالة نصف مليون أسرة عراقية 14.06.2023

اقرأ أيضا

Some of the migrants rescued from the sea are seen on board of the humanitarian ship Ocean Viking cruising in the Mediterranean Sea, Wednesday, Nov. 9, 2022. The SOS Mediterranee humanitarian group said the Norwegian-flagged ship is heading toward the French island of Corsica in hopes that France will offer its 234 passengers a safe port, after Italy backed down and allowed migrants from three other rescue ships to disembark on Italian soil. (AP Photo/Vincenzo Circosta)

الهجرة عبر ليبيا.. قوارب الشرق تنافس نظيراتها من الغرب 06.12.2022

قارب صيد يبلغ طوله أكثر من 20 مترا ويحمل نحو 500 شخص، تمكن خفر السواحل اليوناني من سحبه بعد أن وصل إلى المياه الإقليمية المقابلة لجزيرة كريت في الـ22 من الشهر الجاري. في الشكل العام قد يبدو الخبر عابرا.

200229 -- MYTILENE, Feb. 29, 2020 -- A boat with refugees and migrants arrives at Skala Sikaminias, on the Greek island of Lesbos, Greece, Feb. 29, 2020. Greek authorities suspended the operation of the customs post on the land border with Turkey on Friday, as groups of refugees and migrants were gathering on the Turkish side of the border, Greek national news agency AMNA reported. More than one million refugees and migrants have reached Greece since 2015, mainly coming from Turkish shores, seeking refuge in Europe from war and poverty. GREECE-LESBOS-MIGRANT-REFUGEE MariosxLolos PUBLICATIONxNOTxINxCHN

ماذا وراء تزايد أعداد المهاجرين المصريين مؤخراً؟ 17.10.2022

تشير تقارير مختلفة إلى تصاعد ملحوظ في أعداد المصريين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط. يقول بعضهم عند الوصول للسواحل الأوروبية إنهم قادمون من ليبيا لكن بعضهم قال إنه خرج عبر السواحل المصرية.

FILE PHOTO: A Libyan flag flutters atop the Libyan Consulate in Athens, Greece, December 6, 2019. REUTERS/Costas Baltas/File Photo

ليبيا.. اللجنة الدستورية لمجلس الدولة تعقد أول اجتماعاتها 16.03.2022

بعد يومين من تشكيلها في إطار مبادرة أممية لصياغة قاعدة دستورية تبنى عليها الانتخابات، عقدت اللجنة الدستورية للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا أول اجتماعاتها. وحذرت الأمم المتحدة من أزمة النزاع على السلطة التنفيذية في البلاد.