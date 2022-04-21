عشرات القتلى في تفجير استهدف مسجدًا في شمال أفغانستان

قتل 33 شخصًا على الأقلّ جراء تفجير استهدف مسجدًا أثناء صلاة الجمعة (22 أبريل/ نيسان) في شمال أفغانستان، وفق ما أفاد متحدث باسم حركة طالبان. وكتب المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة أن "التفجير وقع في مسجد في منطقة إمام صاحب في (ولاية) قندوز مسفرًا عن مقتل 33 مدنيًا بمن فيهم أطفال".

وقال قائد ولاية قندوز الأفغانية قاري بدري إن انفجارا وقع في مسجد للسنة أثناء صلاة الجمعة اليوم بمدينة قندوز في شمال البلاد وإن 20 على الأقل سقطوا بين قتيل وجريح.

ولم يتضح من يقف وراء الانفجار.

ووقعت عدة انفجارات أمس في مدينتي قندوز ومزار الشريف بشمال أفغانستان. واستهدفت الانفجارات، التي وقع أحدها في مسجد وانفجارات وقعت قبل أيام في مدرسة بغرب كابول، الأقلية الشيعية. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن تلك الانفجارات.

وتقول حركة طالبانإنها حققت الأمن منذ سيطرتها على السلطة في أغسطس/آب، لكن مسؤولين دوليين ومحللين يقولون إن خطر عنف المتشددين ما زال قائما.

كما أعلن تنظيم داعش مساء الخميس مسؤوليته عن هذا الهجوم، لكنه قال إن مقاتليه فجروا عبوة ناسفة في حافلة تقل موظفين من مطار قندوز.

وتوعدت طالبان بمعاقبة المسؤولين عن هذه الهجمات. وقال المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد على تويتر "قوات الإمارة الإسلامية لديها خبرة جيدة في القضاء على العناصر الشريرة وقريبا سيتم العثور على مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم بقسوة".

وتحسّن الوضع الأمني في أفغانستان إلى حد كبير منذ استعادت حركة طالبان السلطة في آب/أغسطس مع انسحاب القوات الأميركية من هذا البلد بعد حرب استمرّت عشرين سنة. لكنّ البلاد ما زالت تشهد هجمات يعلن أحياناً تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان، مسؤوليته عنها.

ع.أ.ج/ف.ي (أ ف ب، رويترز)