  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة إلى ألمانياالتغيرات المناخيةالذكاء الاصطناعي
سياسةروسيا الاتحادية

عشرات القتلى في انفجار وإطلاق نار بقاعة حفلات في موسكو

٢٢ مارس ٢٠٢٤

أكد جهاز الاستخبارات الداخلية الروسي مقتل وإصابة أشخاص بعد هجوم على قاعة مناسبات في ضاحية موسكو. وفيما دعت الخارجية الروسية المجتمع الدولي لإدانة الهجوم، أعلن البيت الأبيض أنه لا يملك مؤشرات إلى ضلوع أوكرانيا في الهجوم.

https://p.dw.com/p/4e2sp
أفاد مراسل "تاس" أن النيران اشتعلت في حوالي ثلث المبنى التجاري، وتصاعد دخان أسود كثيف.
أفاد مراسل "تاس" أن النيران اشتعلت في حوالي ثلث المبنى التجاري، وتصاعد دخان أسود كثيف.صورة من: Maxim Shemetov/REUTERS

قتل 40 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 100 آخرين مساء الجمعة (22 مارس/ آذار 2024) في هجوم شنه مسلحون مجهولون داخل قاعة للحفلات في ضاحية بموسكو، وفق ما أفاد جهاز الأمن الفدرالي الروسي (اف اس بي). وقال الجهاز كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية إن "الحصيلة الأولية للاعتداء الإرهابي الذي وقع داخل مجمع كروكوس سيتي هول هي حاليا 40 قتيلا وأكثر من 100 جريح".

وأعلنت الجهات الأمنية الروسية مساء اليوم الجمعة أن دوي انفجار سُمع في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في مدينة كراسنوجورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، حيث كان يقام حفل موسيقي، وفق موقع قناة "روسيا اليوم". وأفاد شهود عيان بسقوط قتلى وجرحى بين زوار وعمال المركز التجاري، فيما أعلن حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف إنشاء مقر عمليات في مكان وقوع الانفجار في ضواحي موسكو.

ووصف شهود عيان منفذي إطلاق النار بأنهم رجال بلحى سوداء يرتدون سترات مضادة للرصاص ويحملون أسلحة رشاشة. وأفاد مراسل "تاس" أن النيران اشتعلت في حوالي ثلث المبنى التجاري، وتصاعد دخان أسود كثيف. وتم إرسال أكثر من 50 فريق إسعاف إلى مكان الحادث. وفتح المحققون الروس الجمعة تحقيقا في "عمل إرهابي" إثر إطلاق النار والحريق الداميين اللذين قام بهما مسلحون مجهولون في قاعة للحفلات في ضاحية موسكو.

روسيا موسكو 2024 | هجوم مسلح على قاعة الحفلات الموسيقية في قاعة مدينة كروكوس
أكد جهاز الاستخبارات الداخلية الروسي مقتل وإصابة أشخاص بعد هجوم على قاعة مناسبات في ضاحية موسكو.صورة من: Maxim Shemetov/REUTERS

وفيما دعت وزارة الخارجية الروسية المجتمع الدولي بأسره إلى "إدانة العملي الإرهابي" في المركز التجاري "كروكس سيتى هول " بضواحي موسكو، قدم البيت الأبيض الجمعة تعازيه إثر سقوط ضحايا في إطلاق نار "مروع" داخل صالة للحفلات الموسيقية في موسكو، لافتا إلى أنه يحاول الحصول على مزيد من المعلومات. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين "نبدي تعاطفنا مع ضحايا هذا الهجوم المروع. الصور مروعة ومن الصعب مشاهدتها".

كما أعلن البيت الأبيض الجمعة أنه لا يملك مؤشرات إلى ضلوع أوكرانيا في الهجوم الدامي الذي وقع في قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين "ليس هناك مؤشر حتى الآن إلى أن أوكرانيا، أو أوكرانيين ضالعون في إطلاق النار".

من جهتها، أكدت أوكرانيا أنه "ليس لها أي علاقة" بإطلاق النار في موسكو الجمعة، وفق حصيلة أولية، واصفة الواقعة بـ"العمل الإرهابي". وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك عبر تلغرام "لنكن واضحين، أوكرانيا ليست لها أي علاقة بهذه الأحداث".

ع.ش/ ص.ش (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

الكرملين في موسكو

كيف سيحكم بوتين روسيا في ولايته الرئاسية الخامسة؟

كيف سيحكم بوتين روسيا في ولايته الرئاسية الخامسة؟

لطالما اعتبرت حقيقة بقاء فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا هو أمر مفروغ منه لدول العالم، لكن هل توجد احتمالية لحدوث تغييرات مفاجئة على الرغم من هذه الاعتقادات؟ وما هي توقعات الخبراء؟
سياسة١٩ مارس ٢٠٢٤
UN Sicherheitsrat zu Gaza

فيتو روسي-صيني يُفشل مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار بغزة

فيتو روسي-صيني يُفشل مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار بغزة

استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أمريكي كان يدعو الى وقف إطلاق نار فوري في غزة في شكل مرتبط بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع. وصوتت ثلاث دول ضد المشروع من ضمنها الجزائر.
سياسة٢٢ مارس ٢٠٢٤
دبابة أوكرانية في دونيتسك أوبلاست، أوكرانيا في 01 مارس 2024.

كييف تشيد تحصينات دفاعية وتعلن عن ارتفاع عدد ضحايا الجيش الروسي

كييف تشيد تحصينات دفاعية وتعلن عن ارتفاع عدد ضحايا الجيش الروسي

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إنها بدأت في إنشاء مواقع دفاعية رئيسية، مشيرة إلى أن ذلك " يدل على صراع استنزاف ويعني أن أي محاولة لاختراقها ستصاحبها على الأرجح خسائر فادحة". فيما قللت روسيا من أهمية الإعلان الأوكراني.
سياسة١٨ مارس ٢٠٢٤