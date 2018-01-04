عشرات الضحايا في سلسلة انفجارات استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا

قتل ما لا يقل عن 52 شخصا الأحد في سريلانكا في سلسلة تفجيرات استهدفت فنادق وكنائس كانت تقيم قداس عيد الفصح اليوم الأحد (21 أبريل/نيسان) ، بحسب ما أفاد مسؤول في الشرطة لوكالة فرانس برس.

وأفادت الشرطة أن ستة انفجارات استهدفت ثلاثة فنادق فخمة وكنيسة في كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، إحداهما إلى شمال كولومبو والثانية في شرق الجزيرة.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول بمستشفى ومصادر بالشرطة إن التفجيرات أدت إلى مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة 280 شخصا.

وجاء في نداء بالإنكليزية نشرته كنيسة سان سيباستيان في نيغومبو في صفحتها على فيسبوك، "اعتداء على كنيستنا، نرجوكم أن تاتوا لمساعدتنا إن كان أفراد من عائلتكم فيها".

ووقعت الانفجارات في وقت متزامن تقريبا .حيث أبلغ عن الإنفجار الأول في كنيسة في العاصمة,، وتبعته الانفجارات الأخرى في غضون نصف ساعة. ولم يتحدث المسؤولون عن هجوم إرهابي، لكن يبدو أن الانفجارات استهدفت الأماكن الدينية والاقتصادية، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وقال المتحدث باسم الشرطة روان جوناسيكيرا إنه تم إجلاء المصابين بينما طوقت قوات الأمن مناطق الانفجارات وبدأت عمليات البحث.

وكان من بين المصابين أجانب يقيمون في الفنادق الثلاثة في قلب كولومبو، وتم تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة والمطار في أعقاب التفجيرات.

ع.ج.م / ع.خ (أ ف ب، دب أ، رويترز)