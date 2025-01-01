عشرات الضحايا في حادث دهس بنيو أورلينز الأمريكية

خبر عاجلسياسةشمال أمريكاعشرات الضحايا في حادث دهس بنيو أورلينز الأمريكية 2025/1/1١ يناير ٢٠٢٥قُتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 30 آخرون عندما دهست آلية حشدا من الناس في حي سياحي بنيو أورلينز، وفق ما أعلنت سلطات المدينة الأمريكية الأربعاء. خلفيات الحادث ما تزال غير واضحة..التفاصيل تأتي لاحقا https://p.dw.com/p/4ojSsأعلنت هيئة الطوارئ المحلية في بيان "الاستجابة حاليا لحادث أدى إلى عدد كبير من الإصابات، نجم عن دهس آلية حشدا كبيرا في شارع كانال وبوربونصورة من: Karl Merton Ferron/Baltimore Sun/TNS via ZUMA Press Wire/dpa/picture allianceإعلانرر