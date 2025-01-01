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سياسة شمال أمريكا

عشرات الضحايا في حادث دهس بنيو أورلينز الأمريكية

2025/1/1 ١ يناير ٢٠٢٥

قُتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 30 آخرون عندما دهست آلية حشدا من الناس في حي سياحي بنيو أورلينز، وفق ما أعلنت سلطات المدينة الأمريكية الأربعاء. خلفيات الحادث ما تزال غير واضحة..التفاصيل تأتي لاحقا