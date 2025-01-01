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سياسةشمال أمريكا

عشرات الضحايا في حادث دهس بنيو أورلينز الأمريكية

١ يناير ٢٠٢٥

قُتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 30 آخرون عندما دهست آلية حشدا من الناس في حي سياحي بنيو أورلينز، وفق ما أعلنت سلطات المدينة الأمريكية الأربعاء. خلفيات الحادث ما تزال غير واضحة..التفاصيل تأتي لاحقا

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أعلنت هيئة الطوارئ المحلية في بيان "الاستجابة حاليا لحادث أدى إلى عدد كبير من الإصابات، نجم عن دهس آلية حشدا كبيرا في شارع كانال وبوربون
أعلنت هيئة الطوارئ المحلية في بيان "الاستجابة حاليا لحادث أدى إلى عدد كبير من الإصابات، نجم عن دهس آلية حشدا كبيرا في شارع كانال وبوربونصورة من: Karl Merton Ferron/Baltimore Sun/TNS via ZUMA Press Wire/dpa/picture alliance

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