عشرات الضحايا في حادث دهس بنيو أورليانز الأمريكية

قُتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 30 آخرون عندما دهست آلية حشدا من الناس في حي سياحي بنيو أورليانز، وفق ما أعلنت سلطات المدينة الأمريكية الأربعاء. وفميا تتواصل التحقيقات عن خلفيات الحادث اعتبرته عمدة المدينة "هجوما إرهابيا".

أكدت الشرطة في نيو أورليانز أن سائق الشاحنة الصغيرة الذي صدم حشدا من المحتفلين برأس السنة في المدينة الأمريكية الأربعاء فاتح كانون أول يناير 2025 حاول "دهس أكبر عدد ممكن من الأشخاص".

وقالت المسؤولة في الشرطة آن كيركباتريك خلال مؤتمر صحافي عقب الهجوم الذي أوقع عشرة قتلى على الأقل، إن السائق "كان عازما بشدة على التسبب في مجزرة"، مشيرة إلى أنه أطلق النار من سيارته على شرطيين متسببا بإصابة اثنين منهما حالتهما مستقرة.

وقالت سلطات مدينة نيو أورليانز إن عشرة أشخاص على الأقل قُتلوا وأُصيب 30 آخرون عندما دهست شاحنة حشدا كبيرا في شارع بوربون في الحي الفرنسي اليوم الأربعاء (الأول من يناير/كانون الثاني 2025). وأضافت أنه لم تتوفر بعد معلومات أخرى.

ونقلت قناة سي.بي.إس نيوز في وقت سابق عن شهود قولهم إن شاحنة صدمت حشدا بسرعة عالية، ثم ترجل السائق وبدأ في إطلاق النار، وردت الشرطة بإطلاق النار.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي إن المحققين عثروا على عبوة ناسفة بدائية الصنع في موقع عملية الدهس. وقالت أليثيا دنكان من الإف بي آي خلال مؤتمر صحافي بعد الهجوم "نعمل على التأكد مما إذا كانت هذه العبوة قابلة للاستخدام أم لا".

وقال جيف لاندري حاكم ولاية لويزيانا على منصة إكس "وقع عمل مروع من أعمال العنف في شارع بوربون في وقت سابق من صباح اليوم"، ودعا السكان إلى الابتعاد عن منطقة الهجوم.

وذكرت إدارة الاستعداد للطوارئ في مدينة نيو أورليانز أن المصابين نُقلوا إلى خمسة مستشفيات مختلفة على الأقل.

ونقلت وكالة أسوشايتد بريس عن عمدة نيو أورليانز إن حادث الدهس الذي سقط فيه عدد كبير من الضحايا في اليوم الأول من العام الجديد هو "هجوم إرهابي".

م.س/ع.ج.م( أ ف ب، رويترز، أ ب)