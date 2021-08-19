 عشرات الدول تنضم لأمريكا و الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات الميثان | DW الأخبار | DW | 02.11.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

عشرات الدول تنضم لأمريكا و الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات الميثان

انضم ما يقرب من 90 دولة إلى الجهود التي قادتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غاز الميثان المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري وذلك بنسبة 30 بالمائة بحلول عام 2030.

مشاهدة الفيديو 01:33

المزيد من المركز الإعلامي

A man walks in front of a fire at Le Capannine beach in Catania, Sicily, Italy, July 30, 2021, in this photo obtained from social media on July 31, 2021. Roberto Viglianisi/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

طوفان الحرائق يجتاح العالم.. ماذا ينتظر البشرية؟ 19.08.2021

تقاقم الوضع على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا 10.11.2021

الجزائر: عودة مهرجان الفيلم الأوروبي 10.11.2021

لاجئة إيرانية في هولندا تتغلب على الصعوبات 10.11.2021

المزيد DW الأخبار

غزة وإدلب: مبادرات ممولة من الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية 10.11.2021

تسعى فولكس فاغن استبدال وسائل النقل في جزيرة أستيباليا اليونانية بمركبات كهربائية. 10.11.2021

المفاوضات تدخل مرحلتها الأخيرة في قمة المناخ المنعقدة بغلاسكو 10.11.2021

الوصول إلى ألمانيا هو هدف معظم المهاجرين غير الشرعيين 10.11.2021

اقرأ أيضا

--FILE--A coal plant gives off heavy smoke in Hangzhou, east Chinas Zhejiang province, 3 February 2013. China has unveiled sweeping measures to tackle air pollution, with plans to close old polluting steel mills, cement factories and aluminium smelters, and slash coal consumption and boost the use of nuclear power and natural gas. China has been under heavy pressure to address air pollution after thick and hazardous smog engulfed much of the industrial north, including the capital, Beijing, in January. It has identified coal burning as a key area to tackle. China said its new plan would aim to cut total coal consumption to below 65% of total primary energy use by 2017, down from 66.8% last year. It would also aim to raise the share of non-fossil fuel energy to 13% by 2017, up from 11.4% in 2012. Its previous target stood at 15% by 2020. To help meet the target, it would also raise installed nuclear capacity to 50GW by 2017. By the end of 2015, it said it would add 150bn cubic metres of natural gas trunk pipeline transmission capacity.

الاحتباس الحراري ـ كيف يمكن سد فجوة الانبعاثات وإنقاذ الأرض؟ 03.11.2021

حذرت الأمم المتحدة من أن العالم يشهد فجوة كبيرة في الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. ومع انعقاد قمة المناح، توجد طرق واضحة يمكن من خلال تنفيذها أن يفي زعماء العالم بتعهداتهم في مكافحة ظاهرة التغير المناخي.

Delegierte nehmen an der verfahrensmäßigen Eröffnung des UN-Klimagipfels COP26 teil. Mit etwas Verzögerung hat die Weltklimakonferenz im schottischen Glasgow nun offiziell begonnen. Unter dem Vorsitz von Großbritannien verhandeln ab dem 31.10.21 Regierungsvertreterinnen und -vertreter aus rund 200 Staaten zwei Wochen lang über eine ambitioniertere globale Klimapolitik. +++ dpa-Bildfunk +++

قادة العالم في قمة "الأمل الأخير والأفضل" للمناخ في غلاسكو 01.11.2021

يجتمع أكثر من 120 من قادة العالم الاثنين في غلاسكو بقمة تمثّل "الأمل الأخير والأفضل" للتعامل مع أزمة المناخ وتجنّب وقوع كارثة وشيكة، لكن مستوى الانتقادات بين الدول الأكثر مسؤولية عن الانبعاثات لن يجعل الأمر هينا.

Greenpeace discovers an illegal logging operation with at least 200km of roads serving the operation. Greenpeace activists paint the loggers barge with the message 'CRIME' then uses it to blockade access to the sort yard. A massive amount of logs has already been transported by barge down river.Greenpeace informed Ibama (Brazilian environmental agents) of the discovery. !! Bildmaterial zur einmaligen, redaktionellen Nutzung im Rahmen der Berichterstattung 50 Jahre Greenpeace !!

التعهد بوقف تدمير الغابات.. وعود فارغة أم خطة قابلة للتطبيق؟ 06.11.2021

في أول اتفاق خلال قمة المناخ المنعقدة في غلاسكو، تعهدت أكثر من 100 دولة بوقف تدمير الغابات بحلول عام 2030، بيد أن نشطاء حماية البيئة يشككون في أن الإعلان السياسي لوحده لن يوقف هذا التدمير، فما الذي يدفعهم لقول ذلك؟

Demonstrierende ziehen mit Flaggen und Schildern durch die Straßen von Glasgow. Zeitgleich ringen bei der UN-Klimakonferenz COP26 rund 200 Staaten über zwei Wochen hinweg darum, wie das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, noch erreicht werden kann. Die derzeitigen Pläne der Staaten reichen bei weitem nicht aus, um die verheerende Folgen einer deutlich stärkeren Erderwärmung abzuwenden. +++ dpa-Bildfunk +++

رسالة لقمة المناخ.. اتفاق أمريكي صيني لخفض الانبعاثات 10.11.2021

أعلنت الولايات المتحدة والصين توصلهما لاتفاق مشترك حول تعزيز "التحرك حيال المناخ". الاتفاق قوبل بترحيب أممي على الفور. كما رأى فيه جون كيري المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ رسالة دعم لنجاح قمة غلاسكو "كوب 26".