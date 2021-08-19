عشرات الدول تنضم لأمريكا و الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات الميثان

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انضم ما يقرب من 90 دولة إلى الجهود التي قادتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غاز الميثان المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري وذلك بنسبة 30 بالمائة بحلول عام 2030.
حذرت الأمم المتحدة من أن العالم يشهد فجوة كبيرة في الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. ومع انعقاد قمة المناح، توجد طرق واضحة يمكن من خلال تنفيذها أن يفي زعماء العالم بتعهداتهم في مكافحة ظاهرة التغير المناخي.
يجتمع أكثر من 120 من قادة العالم الاثنين في غلاسكو بقمة تمثّل "الأمل الأخير والأفضل" للتعامل مع أزمة المناخ وتجنّب وقوع كارثة وشيكة، لكن مستوى الانتقادات بين الدول الأكثر مسؤولية عن الانبعاثات لن يجعل الأمر هينا.
في أول اتفاق خلال قمة المناخ المنعقدة في غلاسكو، تعهدت أكثر من 100 دولة بوقف تدمير الغابات بحلول عام 2030، بيد أن نشطاء حماية البيئة يشككون في أن الإعلان السياسي لوحده لن يوقف هذا التدمير، فما الذي يدفعهم لقول ذلك؟
أعلنت الولايات المتحدة والصين توصلهما لاتفاق مشترك حول تعزيز "التحرك حيال المناخ". الاتفاق قوبل بترحيب أممي على الفور. كما رأى فيه جون كيري المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ رسالة دعم لنجاح قمة غلاسكو "كوب 26".
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